Cardi B: Φήμες για νέο ειδύλλιο με γνωστό τερματοφύλακα μετά τον χωρισμό της από τον Στέφον Ντιγκς
Cardi B: Φήμες για νέο ειδύλλιο με γνωστό τερματοφύλακα μετά τον χωρισμό της από τον Στέφον Ντιγκς
Η 33χρονη ράπερ παρακολούθησε πασαρέλα καθισμένη δίπλα στον 25χρονο Μαντούκα Οκόγε
Νέες φήμες για την προσωπική της ζωή πυροδότησε η Cardi B, καθώς εθεάθη στο πλευρό του γνωστού τερματοφύλακα Μαντούκα Οκόγε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της από τον παίκτη του NFL, Στέφον Ντιγκς.
Η 33χρονη ράπερ παρακολούθησε πασαρέλα δίπλα στον 25χρονο, ο οποίος μάλιστα τη βοήθησε να καθίσει στη θέση της. Ο Οκόγε δημοσίευσε σχετικό στιγμιότυπο στον λογαριασμό του στο Snapchat. Αργότερα, οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί σε μπαλκόνι στο Παρίσι. Στις εικόνες φαίνονται να συνομιλούν και να γελούν, γεγονός που ενίσχυσε τις φήμες περί νέας σχέσης.
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Ο Μαντούκα Οκόγε είναι διεθνής με την εθνική Νιγηρίας και αγωνίζεται ως τερματοφύλακας στην Ουντινέζε, η οποία συμμετέχει στη Serie A της Ιταλίας.
Η Cardi B και ο Στέφον Ντιγκς είχαν επισημοποιήσει τη σχέση τους μέσω Instagram τον περασμένο Ιούνιο, ωστόσο λέγεται ότι χώρισαν πριν από το Super Bowl του Φεβρουαρίου. Παρά τον χωρισμό τους, είχαν πρόσφατα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όταν καταγράφηκαν να διαπληκτίζονται έξω από καφετέρια και γυμναστήριο στο Μέριλαντ. Βίντεο από το περιστατικό έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ενώ σύμφωνα με το TMZ ακούστηκε η ράπερ να λέει: «Είναι μπερδεμένη κατάσταση».
Η ίδια σχολίασε αργότερα το περιστατικό μέσω ανάρτησής της στο X, γράφοντας: «Μερικές φορές ξεχνάω ότι είμαι διάσημη.Τι έγινε; Εσείς δεν έχετε ποτέ βρίσει τον πατέρα του παιδιού σας όταν πεινάτε;». Παρότι μετά τον χωρισμό τους είχαν υπάρξει δημόσιες εμφανίσεις που αναζωπύρωσαν τις φήμες περί επανασύνδεσης, η πρόσφατη παρουσία της Cardi B με τον Μαντούκα Οκόγε φαίνεται να δίνει νέα τροφή στα σενάρια για την προσωπική της ζωή.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 33χρονη ράπερ παρακολούθησε πασαρέλα δίπλα στον 25χρονο, ο οποίος μάλιστα τη βοήθησε να καθίσει στη θέση της. Ο Οκόγε δημοσίευσε σχετικό στιγμιότυπο στον λογαριασμό του στο Snapchat. Αργότερα, οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί σε μπαλκόνι στο Παρίσι. Στις εικόνες φαίνονται να συνομιλούν και να γελούν, γεγονός που ενίσχυσε τις φήμες περί νέας σχέσης.
Δείτε φωτογραφίες
Cardi B may have found a new love in the City of Love, months on from her split from NFL star Stefon Diggs 👀❤️ https://t.co/vJh5tAtdNA 🔗 pic.twitter.com/SL1Luzpgpk— Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 9, 2026
Ο Μαντούκα Οκόγε είναι διεθνής με την εθνική Νιγηρίας και αγωνίζεται ως τερματοφύλακας στην Ουντινέζε, η οποία συμμετέχει στη Serie A της Ιταλίας.
Η Cardi B και ο Στέφον Ντιγκς είχαν επισημοποιήσει τη σχέση τους μέσω Instagram τον περασμένο Ιούνιο, ωστόσο λέγεται ότι χώρισαν πριν από το Super Bowl του Φεβρουαρίου. Παρά τον χωρισμό τους, είχαν πρόσφατα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όταν καταγράφηκαν να διαπληκτίζονται έξω από καφετέρια και γυμναστήριο στο Μέριλαντ. Βίντεο από το περιστατικό έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ενώ σύμφωνα με το TMZ ακούστηκε η ράπερ να λέει: «Είναι μπερδεμένη κατάσταση».
🚨🚨BREAKING NEWS🚨🚨— MLFootball (@MLFootball) May 13, 2026
Rapper Cardi B. was spotted FIGHTING with #NFL All-Pro WR Stefon Diggs outside a local coffee shop in Maryland.
They were fighting for over 10 minutes here 😳
Stefon and Cardi have a child together.
CARDI B. WAS YELLING AT DIGGS: pic.twitter.com/PY8pwTIfJf
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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