Ρωμανός: Το αντιπολιτευτικό έργο και το έργο της κυβέρνησης τις τελευταίες ημέρες
Ρωμανός: Το αντιπολιτευτικό έργο και το έργο της κυβέρνησης τις τελευταίες ημέρες
«Ο καθένας το έργο του», σημειώνει σε ανάρτησή του ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού
Σε ανάρτησή του, ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, αναφέρεται στο έργο της αντιπολίτευσης τις τελευταίες ημέρες, σε αντιδιαστολή με το έργο της κυβέρνησης.
Ειδικότερα, αναφέρει:
«Το αντιπολιτευτικό έργο τις τελευταίες μέρες: Fake news για δήθεν ιδιωτικοποίηση των μνημείων μας. Ξαναζεσταμένα fake news για δήθεν ιδιωτικοποίηση του νερού. "Μέγα σκάνδαλο" τα γυαλιά με τα οποία εμφανίστηκε ο Άδωνις.
Το κυβερνητικό έργο τις τελευταίες μέρες:
Στην κυκλοφορία ο Ε65. Επιπλέον στήριξη 10 λεπτών στο diesel με την έκπτωση να φτάνει συνολικά τα 15 λεπτά. Αύξηση αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ρεκόρ 15 ετών στην οικοδομή. 7 νέα μη κρατικά πανεπιστήμια αδειοδοτήθηκαν. Νέα μείωση της ανεργίας στο 8% απο 9,2% πέρυσι. Ψηφίστηκε ο νόμος που προβλέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία 1.950 νέων διαμερισμάτων κοινωνικής κατοικίας σε 3 ανενεργά στρατόπεδα, καθώς και αύξηση χρηματοδότησης και ορίων ηλικίας για τον προσωπικό βοηθό».
«Και συνεχίζουμε… Ο καθένας το έργο του!», καταλήγει ο κ. Ρωμανός.
Ειδικότερα, αναφέρει:
«Το αντιπολιτευτικό έργο τις τελευταίες μέρες: Fake news για δήθεν ιδιωτικοποίηση των μνημείων μας. Ξαναζεσταμένα fake news για δήθεν ιδιωτικοποίηση του νερού. "Μέγα σκάνδαλο" τα γυαλιά με τα οποία εμφανίστηκε ο Άδωνις.
Το κυβερνητικό έργο τις τελευταίες μέρες:
Στην κυκλοφορία ο Ε65. Επιπλέον στήριξη 10 λεπτών στο diesel με την έκπτωση να φτάνει συνολικά τα 15 λεπτά. Αύξηση αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ρεκόρ 15 ετών στην οικοδομή. 7 νέα μη κρατικά πανεπιστήμια αδειοδοτήθηκαν. Νέα μείωση της ανεργίας στο 8% απο 9,2% πέρυσι. Ψηφίστηκε ο νόμος που προβλέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία 1.950 νέων διαμερισμάτων κοινωνικής κατοικίας σε 3 ανενεργά στρατόπεδα, καθώς και αύξηση χρηματοδότησης και ορίων ηλικίας για τον προσωπικό βοηθό».
«Και συνεχίζουμε… Ο καθένας το έργο του!», καταλήγει ο κ. Ρωμανός.
Η ανάρτηση του Νίκου Ρωμανού:
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