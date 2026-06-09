Ανίτα Μπραντ: Στην τελευταία εγκυμοσύνη γέννησα στις 27 εβδομάδες, το μωρό ήταν σχεδόν ένα κιλό





πρόωρη γέννηση του τρίτου της γιου αναφέρθηκε η Ανίτα Μπραντ , σχολιάζοντας ότι ήρθε στον κόσμο στις 27 εβδομάδες κύησης, ενώ πρόσθεσε πως ζύγιζε περίπου ένα κιλό.



make-up artist και ο Χάρης Χριστόπουλος ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπου μίλησαν για τη δύσκολη εμπειρία που βίωσαν με τον πρόωρο τοκετό του τρίτου τους παιδιού.

Ανίτα Μπραντ

make-up artist μοιράστηκε τα έντονα συναισθήματα που βίωνε μέχρι να πάρει το μωρό στο σπίτι της:





Από την πλευρά του, ο Χάρης Χριστόπουλος μίλησε για τη μάχη που έδωσε το παιδί τους, αλλά και για τα συναισθήματα που γεννά μια τέτοια δοκιμασία για τους γονείς: « Το χειρότερο βέβαια που απεύχεσαι (γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις) και εκτιμάς περισσότερο και τη ζωή και το θαύμα και τη δύναμη για επιβίωση που έχουν αυτά τα πιτσιρίκια. Και, ομολογουμένως και από μαρτυρίες, γίνονται και πολύ πιο δυνατά αυτά, γιατί έχουν τέτοια λύσσα για να επιβιώσουν! Είναι το θαύμα της επιβίωσης. Τέλος πάντων, το περάσαμε και αυτό και ήταν και ένα μεγάλο μάθημα και για τη σχέση μας και για την αγάπη μας, η οποία θεριεύει ακόμα περισσότερο για τα πιτσιρίκια μας. Τι να σου λέω τώρα… Και τον έχουν αγκαλιά οι άλλοι δύο και τον προστατεύουνε, και είναι “ο καπετάν φασαρίας” βέβαια



Η Αννίτα Μπραντ και ο Χάρης Χριστόπουλος έχουν αποκτήσει μαζί τρεις γιους. Το πρώτο τους παιδί, ο Χρήστος γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2020, ενώ ο δεύτερος γιος τους ήρθε στον κόσμο τον Μάρτιο του 2022. Η οικογένειά τους μεγάλωσε με το τρίτο μέλος να γεννιέται τον Σεπτέμβριο του 2024, το οποίο ».Η Αννίτα Μπραντ και ο Χάρης Χριστόπουλος έχουν αποκτήσει μαζί τρεις γιους. Το πρώτο τους παιδί, ο Χρήστος γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2020, ενώ ο δεύτερος γιος τους ήρθε στον κόσμο τον Μάρτιο του 2022. Η οικογένειά τους μεγάλωσε με το τρίτο μέλος να γεννιέται τον Σεπτέμβριο του 2024, το οποίο ήρθε στη ζωή πρόωρα στις 27 εβδομάδες κύησης Το χειρότερο βέβαια που απεύχεσαι (γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις) και εκτιμάς περισσότερο και τη ζωή και το θαύμα και τη δύναμη για επιβίωση που έχουν αυτά τα πιτσιρίκια. Και, ομολογουμένως και από μαρτυρίες, γίνονται και πολύ πιο δυνατά αυτά, γιατί έχουν τέτοια λύσσα για να επιβιώσουν! Είναι το θαύμα της επιβίωσης. Τέλος πάντων, το περάσαμε και αυτό και ήταν και ένα μεγάλο μάθημα και για τη σχέση μας και για την αγάπη μας, η οποία θεριεύει ακόμα περισσότερο για τα πιτσιρίκια μας. Τι να σου λέω τώρα… Και τον έχουν αγκαλιά οι άλλοι δύο και τον προστατεύουνε, και είναι “ο καπετάν φασαρίας” βέβαια

ΣτηνΤην Τρίτη 9 Ιουνίου, ηδήλωσε ότι το παιδί γεννήθηκε περίπου στις 27 εβδομάδες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Το ζευγάρι περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε, καθώς και τη συναισθηματική φόρτιση που συνοδεύει μια τόσο δύσκολη περίοδο για κάθε οικογένεια.Αρχικά, η«Στην τελευταία εγκυμοσύνη γέννησα σχεδόν στις 27 εβδομάδες. Δύο εβδομάδες έμεινα στο νοσοκομείο και το μωρό 2 μήνες. Φαντάσου να φεύγεις από το μαιευτήριο χωρίς το μωρό στην αγκαλιά. Γεννήθηκε 1.100 γραμμάτια. Χωρούσε στο χέρι του Χάρη. Νομίζω ότι τη δύναμη τη βρίσκεις όταν τη χρειάζεσαι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν ένας δρόμος τόσο ανηφορικός που δεν μπορείς να τον διανοηθείς αν δεν τον ζήσεις. Και επειδή έχω επαφή με άλλες μαμάδες και με κάποιες ομάδες που κάνουν παρέα και μιλάνε, συζητάνε γι’ αυτό το θέμα, όλοι αυτό λένε: “Ότι αν δεν το ζήσεις, δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου στο τι δύναμη χρειάζεσαι, ψυχική, για να το αντέξεις”. Γιατί να βλέπεις το μωρό σου κάθε μέρα και να αγχώνεσαι πόσα γραμμάρια έβαλε… Αγωνία, άστο».