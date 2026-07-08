Μαρίνα Ασλάνογλου: Ήταν σοκαριστική η αλλαγή ζωής μετά το διαζύγιο, είχα να δώσω λόγο σε ένα παιδάκι
Μαρίνα Ασλάνογλου: Ήταν σοκαριστική η αλλαγή ζωής μετά το διαζύγιο, είχα να δώσω λόγο σε ένα παιδάκι
Το θέμα είναι να δείξεις στο παιδί ότι χώρισε η Μαρίνα με τον Δήμο ως ζευγάρι και όχι η μαμά του με τον μπαμπά του, εξήγησε η ηθοποιός
Σοκαριστική ήταν στην αρχή για τη Μαρίνα Ασλάνογλου η αλλαγή που επήλθε στη ζωή της μετά το διαζύγιό της από τον Δημοσθένη Πέππα. Το πρώην ζευγάρι χώρισε τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ έχει αποκτήσει ένα παιδί. Η ηθοποιός τόνισε ότι όφειλε να δώσει εξηγήσεις στον γιο της και να του καταστήσει σαφές ότι εκείνη και ο πρώην σύζυγός της ως γονείς θα παραμείνουν ενωμένοι.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello, η Μαρίνα Ασλάνογλου είπε σχετικά με το διαζύγιό της: «Φυσικά και ήταν σοκαριστική καθώς άλλαξαν τα δεδομένα στη ζωή μου και είχα να δώσω λόγο και σε ένα παιδάκι που είχε μάθει τον μπαμπά με τη μαμά μαζί. Το θέμα είναι να διατηρήσεις τις ισορροπίες. Να δείξεις στο παιδί ότι χώρισε η Μαρίνα με τον Δήμο ως ζευγάρι και όχι η μαμά του με τον μπαμπά του. Θα είμαστε πάντα οικογένεια. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ».
Συνεχίζοντας, η ηθοποιός επισήμανε ότι ένα παιδί δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον χωρισμό των γονιών του. «Είναι ένα σοκ και για το παιδί αυτό, δεν είναι εύκολο. Δεν το περνάς μόνο εσύ. Πλέον, επειδή έχουν συμπληρωθεί τρία χρόνια, έχω αφήσει πίσω μου αυτή τη συνθήκη. Με πετυχαίνετε σε μια φάση στην οποία είμαι καλά», πρόσθεσε.
Σημαντική υπήρξε η συμβολή της ψυχοθεραπείας. Μέσω αυτής έμαθε να διαχειρίζεται τα συναισθήματά της και να αξιολογεί με ψυχραιμία διάφορες καταστάσεις, ώστε να μη φορτίζεται συναισθηματικά. «Με βοήθησε να διαχειρίζομαι το συναίσθημά μου. Είμαι πολύ ευαίσθητη και συναισθηματική. Επίσης, να αξιολογώ την κάθε κατάσταση και να μην παίρνω τα πάντα βαριά μέσα μου. Καθημερινά λέω: “Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά! Έχουμε την υγεία μας, την οικογένεια μας και τους φίλους μας», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello, η Μαρίνα Ασλάνογλου είπε σχετικά με το διαζύγιό της: «Φυσικά και ήταν σοκαριστική καθώς άλλαξαν τα δεδομένα στη ζωή μου και είχα να δώσω λόγο και σε ένα παιδάκι που είχε μάθει τον μπαμπά με τη μαμά μαζί. Το θέμα είναι να διατηρήσεις τις ισορροπίες. Να δείξεις στο παιδί ότι χώρισε η Μαρίνα με τον Δήμο ως ζευγάρι και όχι η μαμά του με τον μπαμπά του. Θα είμαστε πάντα οικογένεια. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ».
Συνεχίζοντας, η ηθοποιός επισήμανε ότι ένα παιδί δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον χωρισμό των γονιών του. «Είναι ένα σοκ και για το παιδί αυτό, δεν είναι εύκολο. Δεν το περνάς μόνο εσύ. Πλέον, επειδή έχουν συμπληρωθεί τρία χρόνια, έχω αφήσει πίσω μου αυτή τη συνθήκη. Με πετυχαίνετε σε μια φάση στην οποία είμαι καλά», πρόσθεσε.
Σημαντική υπήρξε η συμβολή της ψυχοθεραπείας. Μέσω αυτής έμαθε να διαχειρίζεται τα συναισθήματά της και να αξιολογεί με ψυχραιμία διάφορες καταστάσεις, ώστε να μη φορτίζεται συναισθηματικά. «Με βοήθησε να διαχειρίζομαι το συναίσθημά μου. Είμαι πολύ ευαίσθητη και συναισθηματική. Επίσης, να αξιολογώ την κάθε κατάσταση και να μην παίρνω τα πάντα βαριά μέσα μου. Καθημερινά λέω: “Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά! Έχουμε την υγεία μας, την οικογένεια μας και τους φίλους μας», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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