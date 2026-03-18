Μαρίνα Ασλάνογλου για το διαζύγιό της: Αυτό που με σόκαρε περισσότερο ήταν να μην πληγωθεί το παιδί
Μαρίνα Ασλάνογλου Δημοσθένης Πέππας Χωρισμός

Μαρίνα Ασλάνογλου για το διαζύγιό της: Αυτό που με σόκαρε περισσότερο ήταν να μην πληγωθεί το παιδί

Η ηθοποιός και ο Δημοσθένης Πέππας χώρισαν μετά από οκτώ χρόνια γάμου

Μαρίνα Ασλάνογλου για το διαζύγιό της: Αυτό που με σόκαρε περισσότερο ήταν να μην πληγωθεί το παιδί
Στο διαζύγιό της αναφέρθηκε η Μαρίνα Ασλάνογλου, εξηγώντας πως μεγάλη της ανησυχία ήταν να μην πληγωθεί το παιδί της.

Το 2024, η ηθοποιός και ο Δημοσθένης Πέππας χώρισαν μετά από οκτώ χρόνια γάμου, ενώ είχαν αποκτήσει μαζί έναν γιο. Το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου, η Μαρίνα Ασλάνογλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» μιλώντας για το διαζύγιό της και τις σκέψεις της γύρω από αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός δήλωσε ότι παρά το γεγονός ότι είναι προετοιμασμένη για κάθε εξέλιξη στη ζωή της, σχετικά με το διαζύγιό της, τόνισε ότι δεν μπορούσε να το προβλέψει, καθώς επικρατούσε καλό κλίμα ανάμεσα σε εκείνη και στον πρώην σύζυγό της.

Όσο για τον γιο της, ανέφερε: «Τώρα είμαι καλά, στα καλύτερά μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήμουν προετοιμασμένη, γιατί προσπαθώ να είμαι προετοιμασμένη για τα πάντα στη ζωή μου. Στην άκρη του μυαλού μου μπορεί να το είχα, αλλά όχι σαν δεδομένο, γιατί περνούσαμε μία χαρά. Αυτό που με σόκαρε περισσότερο ήταν να μην πληγωθεί το παιδί. Εκεί, με όλη την ανατροπή και με όσα έγιναν, στενοχωρήθηκα, γιατί επηρεάζονται και τα παιδιά. Είμαι πολύ ευαίσθητη σαν άνθρωπος. Όλα λύνονται και ο χρόνος περνάει και φεύγει όλο αυτό το μαύρο που έχεις μέσα σου και όσο προχωράς καλυτερεύουν τα πράγματα, αλλά όσο προχωράς υπάρχει μια αναστάτωση».

Σε δήλωση που είχε κάνει η ηθοποιός τον Φεβρουαρίου του 2024 στην εκπομπή «Ακόμη δεν είδες τίποτα» είχε πει για το διαζύγιό της: «Μετά από 8 χρόνια κοινής πορείας, αποφασίσαμε από κοινού να μην είμαστε μαζί σαν ζευγάρι. Παραμένουμε όμως ενωμένοι και αφοσιωμένοι γονείς, που στόχο έχουμε μεταξύ άλλων την ομαλή μετάβαση του γιου μας στη νέα του καθημερινότητα και στη νέα μορφή της οικογένειάς μας».

Μαρίνα Ασλάνογλου για το διαζύγιό της: Αυτό που με σόκαρε περισσότερο ήταν να μην πληγωθεί το παιδί
Η Μαρίνα Ασλάνογλου και ο Δημοσθένης Πέππας
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

