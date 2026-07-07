Η διάσημη influencer Chiara King ανέβασε βίντεο από την Αθήνα και μιλά στα ελληνικά
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Η διάσημη influencer Chiara King ανέβασε βίντεο από την Αθήνα και μιλά στα ελληνικά

Η influencer μοιράστηκε με τους followers της στο TikTok ένα στιγμιότυπο κατά το οποίο ετοιμαζόταν για την έξοδό της στην πρωτεύουσα και περιέγραφε το look της

Η διάσημη influencer Chiara King ανέβασε βίντεο από την Αθήνα και μιλά στα ελληνικά
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Αθήνα βρέθηκε η διάσημη influencer Chiara King και ανέβασε ένα βίντεο στα social media της κατά το οποίο μιλά ελληνικά.

Η ίδια μετρά πάνω από 4 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok και την Τρίτη 7 Ιουλίου μοιράστηκε με τους followers της ένα βίντεο κατά το οποίο ετοιμαζόταν για την έξοδό της στην πρωτεύουσα και περιέγραφε το look της στα ελληνικά.

Η Chiara King ζητώντας επιείκεια από τον κόσμο καθώς δεν γνωρίζει καλά τη γλώσσα, ακούγεται να λέει: «Γειά σου, με λένε Κιάρα και είμαι στην Αθήνα» και στη συνέχεια αναφέρει για το ρούχο που επέλεξε να φορέσει και τα αξεσουάρ που συνδύασε: «Αυτό το φόρεμα είναι πολύ βαρύ. Ζυγίζει δέκα κιλά. Θα φορέσω αυτά τα σανδάλια. Πόσο όμορφο. Νομίζω ότι ταιριάζει με το φόρεμά μου. Φοράω αυτή την τσάντα. Ουάου, είναι τόσο όμορφη».

Έπειτα, θέλησε να αφαιρέσει τελικά τα σκουλαρίκια που φόρεσε και αφού διάλεξε τα γυαλιά ηλίου με τα οποία ολοκλήρωσε την εμφάνισή της, είπε:  «Είμαι έτοιμη. Σ' αγαπώ».

Δείτε το βίντεο

@chiaraking IT’S SO HARD…#greek #greeklanguage #learninggreek #athens ♬ original sound - Chiara King
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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