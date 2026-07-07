Ο Jay-Z πρόσθεσε το Λονδίνο στους σταθμούς της επετειακής του περιοδείας για τα 30 χρόνια καριέρας
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Jay-Z Συναυλία Λονδίνο

Ο Jay-Z πρόσθεσε το Λονδίνο στους σταθμούς της επετειακής του περιοδείας για τα 30 χρόνια καριέρας

Ο ράπερ θα εμφανιστεί στο στάδιο της Τότεναμ στις 4 Σεπτεμβρίου

Ο Jay-Z πρόσθεσε το Λονδίνο στους σταθμούς της επετειακής του περιοδείας για τα 30 χρόνια καριέρας
Μια νέα συναυλία στο Λονδίνο πρόσθεσε στο πρόγραμμά του ο Jay-Z, στο πλαίσιο των εμφανίσεών του για την συμπλήρωση 30 χρόνων στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Ο κορυφαίος ράπερ θα εμφανιστεί στο στάδιο της Τότεναμ (Tottenham Hotspur Stadium) στις 4 Σεπτεμβρίου.


Η συγκεκριμένη συναυλία θα αποτελέσει τη μοναδική του στάση στο Ηνωμένο Βασίλειο για φέτος, εμπλουτίζοντας το ευρωπαϊκό του πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει μια μεγάλη εμφάνιση στο Παρίσι στις 10 Σεπτεμβρίου, πριν μεταφερθεί στο Λος 'Αντζελες στις 23 Οκτωβρίου.

Αυτή την εβδομάδα, ο Jay-Z αναμένεται να δώσει δύο μεγάλες συναυλίες στο Στάδιο Yankee της Νέας Υόρκης, στις 10 και 11 Ιουλίου, αφιερωμένες στην 30ή επέτειο του εμβληματικού ντεμπούτου άλμπουμ του, «Reasonable Doubt» και στο ορόσημο των 25 χρόνων του «The Blueprint», αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι ο καλλιτέχνης ξεκίνησε τις εμφανίσεις του από το Roots Picnic στη Φιλαδέλφεια στις 30 Μαΐου, όπου μοιράστηκε τη σκηνή με το θρυλικό hip-hop συγκρότημα The Roots.

Σύμφωνα με το Variety, η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία του Λονδίνου ξεκινά την Τρίτη 9 Ιουλίου, ενώ η γενική διάθεση για το κοινό θα αρχίσει την επόμενη ημέρα.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

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