Εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από το Madison Square Garden επειδή φέρεται να έβγαζαν φωτογραφίες τον χώρο όπου έγινε ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι
Εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από το Madison Square Garden επειδή φέρεται να έβγαζαν φωτογραφίες τον χώρο όπου έγινε ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι
Τα μέτρα ασφαλείας ήταν ιδιαίτερα αυστηρά, ενώ πολλοί από τους καλεσμένους είχαν υπογράψει συμφωνητικό εμπιστευτικότητας
Τέσσερις εργαζόμενοι του Madison Square Garden απομακρύνθηκαν από τον χώρο μία ημέρα πριν από τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, καθώς φέρεται να τράβηξαν φωτογραφίες από τις προετοιμασίες της τελετής.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, αρχικά έγινε λόγος για δύο τεχνικούς της σκηνής που απομακρύνθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου επειδή φωτογράφιζαν τον χώρο. Ωστόσο, δεύτερη πηγή υποστήριξε ότι συνολικά τέσσερις υπάλληλοι οδηγήθηκαν εκτός του σταδίου.
Παρά τις αρχικές πληροφορίες, οι εργαζόμενοι δεν απολύθηκαν, καθώς ανήκουν στο σωματείο εργαζομένων και όχι στο προσωπικό του Madison Square Garden. Σύμφωνα με πηγή του ίδιου μέσου, πριν από οποιαδήποτε απόλυση θα πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διαιτησίας.
Οι ίδιοι, ωστόσο, φέρεται να αντιμετωπίζουν κυρώσεις. Όπως ανέφερε το ίδιο πρόσωπο που μίλησε στο Page Six, δεν θα μπορούν πλέον να εργαστούν στο Madison Square Garden, αν και ενδέχεται να συνεχίσουν να απασχολούνται σε άλλους χώρους που ανήκουν στον ίδιο όμιλο.
Η ασφάλεια γύρω από τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι ήταν ιδιαίτερα αυστηρή τις ημέρες που προηγήθηκαν της τελετής. Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Page Six, ακόμη και διοικητικό προσωπικό του Madison Square Garden δεν είχε πρόσβαση στον χώρο, χωρίς να δοθεί επίσημη εξήγηση.
Παράλληλα, πολλοί από τους περίπου 1.000 καλεσμένους κλήθηκαν να υπογράψουν συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (NDA), δεσμευόμενοι να μην δημοσιοποιήσουν πληροφορίες ή φωτογραφίες από την τελετή. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή του ίδιου μέσου, οι στενοί φίλοι και τα μέλη των οικογενειών του ζευγαριού δεν υποχρεώθηκαν να υπογράψουν τέτοια έγγραφα, καθώς «η προστασία της ιδιωτικότητάς τους είναι κάτι που τηρούν πάντοτε από μόνοι τους».
Ο γάμος πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, παρουσία περίπου 1.000 καλεσμένων από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού. Κουμπάρος έγινε ο Άνταμ Σάντλερ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, αρχικά έγινε λόγος για δύο τεχνικούς της σκηνής που απομακρύνθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου επειδή φωτογράφιζαν τον χώρο. Ωστόσο, δεύτερη πηγή υποστήριξε ότι συνολικά τέσσερις υπάλληλοι οδηγήθηκαν εκτός του σταδίου.
Παρά τις αρχικές πληροφορίες, οι εργαζόμενοι δεν απολύθηκαν, καθώς ανήκουν στο σωματείο εργαζομένων και όχι στο προσωπικό του Madison Square Garden. Σύμφωνα με πηγή του ίδιου μέσου, πριν από οποιαδήποτε απόλυση θα πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διαιτησίας.
Multiple workers escorted out of MSG for allegedly taking photos of Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding https://t.co/Ex9EuldELW pic.twitter.com/TgUhkW3Zgj— New York Post (@nypost) July 4, 2026
Η ασφάλεια γύρω από τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι ήταν ιδιαίτερα αυστηρή τις ημέρες που προηγήθηκαν της τελετής. Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Page Six, ακόμη και διοικητικό προσωπικό του Madison Square Garden δεν είχε πρόσβαση στον χώρο, χωρίς να δοθεί επίσημη εξήγηση.
Παράλληλα, πολλοί από τους περίπου 1.000 καλεσμένους κλήθηκαν να υπογράψουν συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (NDA), δεσμευόμενοι να μην δημοσιοποιήσουν πληροφορίες ή φωτογραφίες από την τελετή. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή του ίδιου μέσου, οι στενοί φίλοι και τα μέλη των οικογενειών του ζευγαριού δεν υποχρεώθηκαν να υπογράψουν τέτοια έγγραφα, καθώς «η προστασία της ιδιωτικότητάς τους είναι κάτι που τηρούν πάντοτε από μόνοι τους».
Ο γάμος πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, παρουσία περίπου 1.000 καλεσμένων από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού. Κουμπάρος έγινε ο Άνταμ Σάντλερ.
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