Πέγκυ Ζήνα για Νότη Σφακιανάκη: Στις συναυλίες που κάναμε μαζί γινόταν λαϊκό προσκύνημα
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Πέγκυ Ζήνα Νότης Σφακιανάκης Συνεργασία

Πέγκυ Ζήνα για Νότη Σφακιανάκη: Στις συναυλίες που κάναμε μαζί γινόταν λαϊκό προσκύνημα

Ήταν ασύλληπτα τα νούμερα που πουλούσε, έχω ζήσει μαγικά πράγματα μαζί του, είπε η τραγουδίστρια για τον συνάδελφό της

Πέγκυ Ζήνα για Νότη Σφακιανάκη: Στις συναυλίες που κάναμε μαζί γινόταν λαϊκό προσκύνημα
Ιωάννα Μαρίνου
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Στη συνεργασία της με τον Νότη Σφακιανάκη και στη μεγάλη ανταπόκριση που γνώριζαν οι συναυλίες του, αναφέρθηκε η Πέγκυ Ζήνα, περιγράφοντας την ατμόσφαιρα που επικρατούσε σε εμφανίσεις του, στις οποίες συμμετείχε και εκείνη, κάνοντας λόγο για λαϊκό προσκύνημα.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Αστερόσκονη που προβλήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την εποχή που δούλεψε δίπλα σε ονόματα, όπως ο Νότης Σφακιανάκης και ο Δημήτρης Μητροπάνος.

Αναφερόμενη στον Νότη Σφακιανάκη, δήλωσε ότι οι εμπειρίες που έζησε μαζί του ήταν τόσο έντονες, ώστε οι σημερινές επιτυχίες και τα σχόλια για γεμάτα γήπεδα να της φαίνονται μικρά μπροστά σε εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, τόνισε ότι ο τραγουδιστής είχε τεράστια απήχηση, με πολύ μεγάλα νούμερα πωλήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Πέγκυ Ζήνα είπε: «Αυτά που έχω ζήσει με τον Νότη Σφακιανάκη… Ακούω σήμερα που λένε, "γέμισε γήπεδα, είχε επιτυχίες" και μου φαίνονται όλα τόσα... μπροστά σε αυτά που έχω ζήσει εκείνες τις εποχές με τον Νότη. Δηλαδή ήταν ασύλληπτα τα νούμερα που πουλούσε και αυτό που γινόταν με αυτόν στις συναυλίες που κάναμε μαζί, γιατί γυρίσαμε και όλο τον κόσμο. Γινόταν λαϊκό προσκύνημα. Όχι στην Ελλάδα μόνο ή στην Κύπρο. Έχω ζήσει μαγικά πράγματα με τον Νότη».

Δείτε το βίντεο



Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Και αυτό με βοήθησε, όπως και με τον Μητροπάνο αυτό που έζησα σε πολύ πιο ουσιαστικά τραγούδια και μεγαλύτερο φάσμα ηλικιών. Αυτά που έχω ζήσει λοιπόν, ξεχωριστά με αυτούς τους δυο ανθρώπους, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την οποία επιτυχία μου. Πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω. Καμιά φορά λένε γιατί δεν ενθουσιάζεσαι, αλλά η μουσική έχει πάντα το κάτι παραπάνω».
Ιωάννα Μαρίνου
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