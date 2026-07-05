Πέγκυ Ζήνα για Νότη Σφακιανάκη: Στις συναυλίες που κάναμε μαζί γινόταν λαϊκό προσκύνημα

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια πρόσθεσε

».

: «Και αυτό με βοήθησε, όπως και με τον Μητροπάνο αυτό που έζησα σε πολύ πιο ουσιαστικά τραγούδια και μεγαλύτερο φάσμα ηλικιών. Αυτά που έχω ζήσει λοιπόν, ξεχωριστά με αυτούς τους δυο ανθρώπους, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την οποία επιτυχία μου. Πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω. Καμιά φορά λένε γιατί δεν ενθουσιάζεσαι, αλλά η μουσική έχει πάντα το κάτι παραπάνω