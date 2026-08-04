Χρηματιστήριο: Οι ελπίδες για εκεχειρία στη Μέση Ανατολή έφεραν νέο υψηλό 17ετίας – Επιασε και τις 2.628 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Χρηματιστήριο: Οι ελπίδες για εκεχειρία στη Μέση Ανατολή έφεραν νέο υψηλό 17ετίας – Επιασε και τις 2.628 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Καύσιμο στη συνεδρίαση οι Jumbo, Cenergy, Τράπεζα Κύπρου - Γύρισαν στο πράσινο οι τράπεζες - Τα βλέμματα στα οικονομικά αποτελέσματα της εβδομάδας και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Η ευφορία καλά κρατεί από χθες στη Λεωφόρο Αθηνών, αφού μετά το φράγμα των 2.600 μονάδων και τα νέα υψηλά 17ετίας που καταγράφηκαν τη Δευτέρα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.628 μονάδες με άνοδο 0,65%. Και αυτό, σε μια συνεδρίαση, όπου οι εναλλαγές προσήμων – εννέα στο σύνολο – για αρκετή ώρα ήταν συνεχείς και οι τράπεζες δέχτηκαν αρκετά σημαντικές πιέσεις, προτού γυρίσουν στο πράσινο.
Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 0,42%, ο Mid Cap έκανε άλμα 1,12% και ο τραπεζικός δείκτης 0,62%. Ακόμα ο τζίρος έφτασε τα 273 εκατ. ευρώ με την αξία των πακέτων να προσεγγίζει τα 18 εκατ. ευρώ.
Συνολικά 62 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 42 καθοδικά και 19 παρέμειναν αμετάβλητες.
Στο ταμπλό τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν η Alpha Bank (+1,73%), Τράπεζα Κύπρου (+2,28%), Jumbo (+3,05%) και Cenergy (+4,66%). Aντίθετα πτωτικά έκλεισε η ΔΕΗ (-0,44%), η Allwyn (-0,59%) και η Coca Cola (-1,56%).
Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα, ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε σε νέα υψηλά 17ετίας με άνοδο 1,64% στις 2.611,77 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 293 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων 100 συνεδριάσεων, που ανέρχεται στα 312 εκατ. ευρώ.
Το βλέμμα πλέον, πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, στρέφεται και στην εβδομάδα που είναι πλούσια σε οικονομικά αποτελέσματα. Ήδη η Τράπεζα Κύπρου, δημοσίευσε τα δικά της πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, καταγράφοντας κέρδη μετά φόρων 252 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο, αλλά και ενδιάμεσο μέρισμα 105 εκατ. ευρώ για το 2026. Aργότερα, στο πλαίσιο του conference call, η διοίκηση απέφυγε να δεσμευτεί για το επιπλέον 20% διανομής επί των καθαρών κερδών, σημειώνοντας ότι η απόφαση θα ληφθεί με τα αποτελέσματα της χρήσης, ωστόσο άφησε σαφώς θετικό τόνο.
Μετά το πέρας της συνεδρίασης οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου θα ανακοινώσει και η Cenergy. Tη σκυτάλη παίρνουν την Τετάρτη ΔΕΗ, HelleniQ Energy και Coca-Cola HBC, ενώ την Πέμπτη ακολουθεί η Metlen.
Σε άλλες εξελίξεις που αφορούν τις εισηγμένες, η ΑΒΑΞ υπέγραψε νέα σύμβαση ύψους 100,2 εκατ. ευρώ με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 275,5 MW στη δυτική Ρουμανία, συμπεριλαμβανομένων των έργων σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο. Πρόκειται για την τέταρτη συμφωνία μεταξύ των δύο ομίλων, μετά τη σύμβαση των 173 εκατ. ευρώ που είχε υπογραφεί τον Απρίλιο για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 525 MW στην Κοζάνη, ενισχύοντας περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ενεργειακών έργων της ΑΒΑΞ.
Παράλληλα, η UBS ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σύσταση αγορά και τιμή στόχο τα 55 ευρώ, χαρακτηρίζοντας τον όμιλο ως «μοναδική ευκαιρία επένδυσης στον ανερχόμενο πρωταθλητή της Ελλάδας στις υποδομές» και «μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στον ευρωπαϊκό χώρο των υποδομών».
Σε σημερινό της report, η JP Morgan προχωρά σε αναβάθμιση της τιμής στόχου για τη μετοχή του ΟΤΕ στα 21,60 ευρώ, από 20,20 ευρώ προηγουμένως, αλλά διατηρεί την ουδέτερη σύσταση, καθώς το περιθώριο ανόδου από την τιμή των 20,34 ευρώ περιορίζεται περίπου στο 6%.
Θετικά μαντάτα για τις ελληνικές τράπεζες φέρνουν μέσα από μια σειρά εκθέσεών τους διεθνείς οίκοι. Η Scope Ratings εκτιμά ότι ανεβάζουν τον πήχη για το 2026 με όπλα τα δάνεια και τις προμήθειες. Η UBS διατηρεί τη σύσταση αγοράς και για τις τέσσερις συστημικές, με τις τιμές στόχους να διαμορφώνονται στα 5,10 ευρώ για τη Eurobank, στα 12 ευρώ για την Πειραιώς, στα 18,70 ευρώ για την Εθνική και στα 4,90 ευρώ για την Alpha Bank. Τέλος, η DBRS καταλήγει στο ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, γεγονός που τις καθιστά καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν πιθανές εξωτερικές αναταράξεις, διατηρώντας παράλληλα τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.
Ράλι στις διεθνείς αγορές και βουτιά για το πετρέλαιο
Nέα ιστορικά υψηλά καταγράφουν στην έναρξη της συνεδρίασης οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα της Palantir Technologies και της Caterpillar ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σημαντικά, καθώς αυξήθηκαν οι προσδοκίες για ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 0,42%, ο Mid Cap έκανε άλμα 1,12% και ο τραπεζικός δείκτης 0,62%. Ακόμα ο τζίρος έφτασε τα 273 εκατ. ευρώ με την αξία των πακέτων να προσεγγίζει τα 18 εκατ. ευρώ.
Συνολικά 62 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 42 καθοδικά και 19 παρέμειναν αμετάβλητες.
Στο ταμπλό τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν η Alpha Bank (+1,73%), Τράπεζα Κύπρου (+2,28%), Jumbo (+3,05%) και Cenergy (+4,66%). Aντίθετα πτωτικά έκλεισε η ΔΕΗ (-0,44%), η Allwyn (-0,59%) και η Coca Cola (-1,56%).
Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα, ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε σε νέα υψηλά 17ετίας με άνοδο 1,64% στις 2.611,77 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 293 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων 100 συνεδριάσεων, που ανέρχεται στα 312 εκατ. ευρώ.
Το βλέμμα πλέον, πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, στρέφεται και στην εβδομάδα που είναι πλούσια σε οικονομικά αποτελέσματα. Ήδη η Τράπεζα Κύπρου, δημοσίευσε τα δικά της πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, καταγράφοντας κέρδη μετά φόρων 252 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο, αλλά και ενδιάμεσο μέρισμα 105 εκατ. ευρώ για το 2026. Aργότερα, στο πλαίσιο του conference call, η διοίκηση απέφυγε να δεσμευτεί για το επιπλέον 20% διανομής επί των καθαρών κερδών, σημειώνοντας ότι η απόφαση θα ληφθεί με τα αποτελέσματα της χρήσης, ωστόσο άφησε σαφώς θετικό τόνο.
Μετά το πέρας της συνεδρίασης οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου θα ανακοινώσει και η Cenergy. Tη σκυτάλη παίρνουν την Τετάρτη ΔΕΗ, HelleniQ Energy και Coca-Cola HBC, ενώ την Πέμπτη ακολουθεί η Metlen.
Σε άλλες εξελίξεις που αφορούν τις εισηγμένες, η ΑΒΑΞ υπέγραψε νέα σύμβαση ύψους 100,2 εκατ. ευρώ με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 275,5 MW στη δυτική Ρουμανία, συμπεριλαμβανομένων των έργων σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο. Πρόκειται για την τέταρτη συμφωνία μεταξύ των δύο ομίλων, μετά τη σύμβαση των 173 εκατ. ευρώ που είχε υπογραφεί τον Απρίλιο για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 525 MW στην Κοζάνη, ενισχύοντας περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ενεργειακών έργων της ΑΒΑΞ.
Παράλληλα, η UBS ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σύσταση αγορά και τιμή στόχο τα 55 ευρώ, χαρακτηρίζοντας τον όμιλο ως «μοναδική ευκαιρία επένδυσης στον ανερχόμενο πρωταθλητή της Ελλάδας στις υποδομές» και «μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στον ευρωπαϊκό χώρο των υποδομών».
Σε σημερινό της report, η JP Morgan προχωρά σε αναβάθμιση της τιμής στόχου για τη μετοχή του ΟΤΕ στα 21,60 ευρώ, από 20,20 ευρώ προηγουμένως, αλλά διατηρεί την ουδέτερη σύσταση, καθώς το περιθώριο ανόδου από την τιμή των 20,34 ευρώ περιορίζεται περίπου στο 6%.
Θετικά μαντάτα για τις ελληνικές τράπεζες φέρνουν μέσα από μια σειρά εκθέσεών τους διεθνείς οίκοι. Η Scope Ratings εκτιμά ότι ανεβάζουν τον πήχη για το 2026 με όπλα τα δάνεια και τις προμήθειες. Η UBS διατηρεί τη σύσταση αγοράς και για τις τέσσερις συστημικές, με τις τιμές στόχους να διαμορφώνονται στα 5,10 ευρώ για τη Eurobank, στα 12 ευρώ για την Πειραιώς, στα 18,70 ευρώ για την Εθνική και στα 4,90 ευρώ για την Alpha Bank. Τέλος, η DBRS καταλήγει στο ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, γεγονός που τις καθιστά καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν πιθανές εξωτερικές αναταράξεις, διατηρώντας παράλληλα τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.
Ράλι στις διεθνείς αγορές και βουτιά για το πετρέλαιο
Nέα ιστορικά υψηλά καταγράφουν στην έναρξη της συνεδρίασης οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα της Palantir Technologies και της Caterpillar ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σημαντικά, καθώς αυξήθηκαν οι προσδοκίες για ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Ο δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά 0,5%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 0,9%, με τη μετοχή της Palantir να εκτινάσσεται πάνω από 20% μετά την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Ο Dow Jones καταγράφει κέρδη 772 μονάδων ή 1,4%, αγγίζοντας επίσης νέο ιστορικό υψηλό, με βασικό μοχλό τη μετοχή της Caterpillar, η οποία σημείωσε άνοδο περίπου 10%.
Σημαντική ώθηση στις αγορές έδωσαν και οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν. «Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς. Υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε σε συμφωνία ακόμη και σήμερα ή αύριο, ώστε να ανοίξουν τα Στενά και να κινηθούμε προς μια πιο ομαλή κατάσταση στη σύγκρουση», δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις αυτές οδήγησαν σε έντονη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI υποχώρησαν περίπου 5%, στα 76 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, κατέγραψε πτώση περίπου 4%, διαμορφούμενο κοντά στα 80 δολάρια ανά βαρέλι.
Θετικό ήταν το κλίμα και στις αγορές της Ασίας – Ειρηνικού, οι οποίες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές με κέρδη. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,62%, κλείνοντας στις 6.358,95 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άλμα 5,8%, τερματίζοντας στις 780,72 μονάδες. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έκλεισε με άνοδο 0,32% στις 63.957,53 μονάδες, ενώ ο Topix παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στις 3.961,78 μονάδες.
Θετικά κινήθηκε και η αγορά της Αυστραλίας, με τον δείκτη S&P/ASX 200 να ενισχύεται κατά 1,4% και να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 9.145,8 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 κατέγραψε άνοδο άνω του 1%, κλείνοντας στις 4.600,93 μονάδες.
Αντίστοιχα, λίγες ώρες πριν το κλείσιμο των ευρωαγορών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx600 κερδίζει 0,80%, ο γερμανικός Dax +0,82%, o FTSE 100 στο Λονδίνο +0,29%, ο γαλλικός CAC στο Παρίσι +0,42% και ο FTSE MIB κάνει άλμα 1,17%.
newmoney.gr
Σημαντική ώθηση στις αγορές έδωσαν και οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν. «Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς. Υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε σε συμφωνία ακόμη και σήμερα ή αύριο, ώστε να ανοίξουν τα Στενά και να κινηθούμε προς μια πιο ομαλή κατάσταση στη σύγκρουση», δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις αυτές οδήγησαν σε έντονη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI υποχώρησαν περίπου 5%, στα 76 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, κατέγραψε πτώση περίπου 4%, διαμορφούμενο κοντά στα 80 δολάρια ανά βαρέλι.
Θετικό ήταν το κλίμα και στις αγορές της Ασίας – Ειρηνικού, οι οποίες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές με κέρδη. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,62%, κλείνοντας στις 6.358,95 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άλμα 5,8%, τερματίζοντας στις 780,72 μονάδες. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έκλεισε με άνοδο 0,32% στις 63.957,53 μονάδες, ενώ ο Topix παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στις 3.961,78 μονάδες.
Θετικά κινήθηκε και η αγορά της Αυστραλίας, με τον δείκτη S&P/ASX 200 να ενισχύεται κατά 1,4% και να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 9.145,8 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 κατέγραψε άνοδο άνω του 1%, κλείνοντας στις 4.600,93 μονάδες.
Αντίστοιχα, λίγες ώρες πριν το κλείσιμο των ευρωαγορών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx600 κερδίζει 0,80%, ο γερμανικός Dax +0,82%, o FTSE 100 στο Λονδίνο +0,29%, ο γαλλικός CAC στο Παρίσι +0,42% και ο FTSE MIB κάνει άλμα 1,17%.
newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα