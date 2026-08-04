Χρηματιστήριο: Οι ελπίδες για εκεχειρία στη Μέση Ανατολή έφεραν νέο υψηλό 17ετίας – Επιασε και τις 2.628 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

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Η ευφορία καλά κρατεί από χθες στη Λεωφόρο Αθηνών, αφού μετά το φράγμα των 2.600 μονάδων και τα νέα υψηλά 17ετίας που καταγράφηκαν τη Δευτέρα,. Και αυτό, σε μια συνεδρίαση, όπου οι– εννέα στο σύνολο – για αρκετή ώρα ήταν συνεχείς και οι τράπεζες δέχτηκαν αρκετά σημαντικές πιέσεις, προτού γυρίσουν στο πράσινο.Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 0,42%, ο Mid Cap έκανε άλμα 1,12% και ο τραπεζικός δείκτης 0,62%. Ακόμα ο τζίρος έφτασε τα 273 εκατ. ευρώ με την αξία των πακέτων να προσεγγίζει τα 18 εκατ. ευρώ.Συνολικά 62 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 42 καθοδικά και 19 παρέμειναν αμετάβλητες.Στο ταμπλόκατέγραψαν η Alpha Bank (+1,73%), Τράπεζα Κύπρου (+2,28%), Jumbo (+3,05%) και Cenergy (+4,66%). Aντίθετα πτωτικά έκλεισε η ΔΕΗ (-0,44%), η Allwyn (-0,59%) και η Coca Cola (-1,56%).Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα, ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε σε νέα υψηλά 17ετίας με άνοδο 1,64% στις 2.611,77 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 293 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων 100 συνεδριάσεων, που ανέρχεται στα 312 εκατ. ευρώ.Το βλέμμα πλέον, πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, στρέφεται και στην εβδομάδα που είναι πλούσια σε οικονομικά αποτελέσματα. Ήδη η Τράπεζα Κύπρου, δημοσίευσε τα δικά της πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, καταγράφοντας κέρδη μετά φόρων 252 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο, αλλά και ενδιάμεσο μέρισμα 105 εκατ. ευρώ για το 2026. Aργότερα, στο πλαίσιο του conference call, η διοίκηση απέφυγε να δεσμευτεί για το επιπλέον 20% διανομής επί των καθαρών κερδών, σημειώνοντας ότι η απόφαση θα ληφθεί με τα αποτελέσματα της χρήσης, ωστόσο άφησε σαφώς θετικό τόνο.Μετά το πέρας της συνεδρίασης οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου θα ανακοινώσει και η Cenergy. Tη σκυτάλη παίρνουν την Τετάρτη ΔΕΗ, HelleniQ Energy και Coca-Cola HBC, ενώ την Πέμπτη ακολουθεί η Metlen.Σε άλλες εξελίξεις που αφορούν τις εισηγμένες, η ΑΒΑΞ υπέγραψε νέα σύμβαση ύψους 100,2 εκατ. ευρώ με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 275,5 MW στη δυτική Ρουμανία, συμπεριλαμβανομένων των έργων σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο. Πρόκειται για την τέταρτη συμφωνία μεταξύ των δύο ομίλων, μετά τη σύμβαση των 173 εκατ. ευρώ που είχε υπογραφεί τον Απρίλιο για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 525 MW στην Κοζάνη, ενισχύοντας περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ενεργειακών έργων της ΑΒΑΞ.Παράλληλα, η UBS ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σύσταση αγορά και τιμή στόχο τα 55 ευρώ, χαρακτηρίζοντας τον όμιλο ως «μοναδική ευκαιρία επένδυσης στον ανερχόμενο πρωταθλητή της Ελλάδας στις υποδομές» και «μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στον ευρωπαϊκό χώρο των υποδομών».Σε σημερινό της report,στα 21,60 ευρώ, από 20,20 ευρώ προηγουμένως, αλλά διατηρεί την ουδέτερη σύσταση, καθώς το περιθώριο ανόδου από την τιμή των 20,34 ευρώ περιορίζεται περίπου στο 6%.Θετικά μαντάτα για τις ελληνικές τράπεζες φέρνουν μέσα από μια σειρά εκθέσεών τους διεθνείς οίκοι. Η Scope Ratings εκτιμά ότι ανεβάζουν τον πήχη για το 2026 με όπλα τα δάνεια και τις προμήθειες. Η UBS διατηρεί τη σύσταση αγοράς και για τις τέσσερις συστημικές, με τις τιμές στόχους να διαμορφώνονται στα 5,10 ευρώ για τη Eurobank, στα 12 ευρώ για την Πειραιώς, στα 18,70 ευρώ για την Εθνική και στα 4,90 ευρώ για την Alpha Bank. Τέλος, η DBRS καταλήγει στο ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, γεγονός που τις καθιστά καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν πιθανές εξωτερικές αναταράξεις, διατηρώντας παράλληλα τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.Nέα ιστορικά υψηλά καταγράφουν στην έναρξη της συνεδρίασης οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα της Palantir Technologies και της Caterpillar ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σημαντικά, καθώς αυξήθηκαν οι προσδοκίες για ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.