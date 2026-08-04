Υπουργείο Ανάπτυξης: Τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ δείχνουν ότι αποδίδει η συμφωνία για «πάγωμα» και μείωση των τιμών
Υπουργείο Ανάπτυξης: Τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ δείχνουν ότι αποδίδει η συμφωνία για «πάγωμα» και μείωση των τιμών
Κύκλοι του υπουργείου συνδέουν τον αρνητικό δείκτη τιμών στα σούπερ μάρκετ με τη συνεννόηση κυβέρνησης, βιομηχανίας και οργανωμένου λιανεμπορίου, ενώ υπενθυμίζουν ότι από τις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για εθελοντικές μειώσεις τιμών
Ως ένδειξη ότι αποδίδει η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για το «πάγωμα» των τιμών κατά το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου και τη σταδιακή εφαρμογή μειώσεων σε βασικά αγαθά αξιολογούν κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με τα οποία ο δείκτης τιμών στα οργανωμένα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο -0,47%.
Όπως επισημαίνουν, η αρνητική αυτή μέτρηση, η χαμηλότερη από τον Δεκέμβριο του 2024, αποτελεί απόδειξη ότι η συνεννόηση που επιτεύχθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της επιχειρηματικότητας αρχίζει να αποδίδει, καθώς προέβλεπε αρχικά τη συγκράτηση των τιμών και στη συνέχεια τη σταδιακή μείωσή τους σε βασικές κατηγορίες προϊόντων.
Παράλληλα, οι ίδιοι κύκλοι υπενθυμίζουν ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η προετοιμασία της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων.
Σύμφωνα με το υπουργείο, η πρωτοβουλία δρομολογήθηκε μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουνίου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ακολούθησε νέα συνάντηση υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου. Παράλληλα, το υπουργείο αναφέρει ότι ενημερώνεται σε συνεχή βάση για την πορεία των τιμών από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.
Όπως επισημαίνουν, η αρνητική αυτή μέτρηση, η χαμηλότερη από τον Δεκέμβριο του 2024, αποτελεί απόδειξη ότι η συνεννόηση που επιτεύχθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της επιχειρηματικότητας αρχίζει να αποδίδει, καθώς προέβλεπε αρχικά τη συγκράτηση των τιμών και στη συνέχεια τη σταδιακή μείωσή τους σε βασικές κατηγορίες προϊόντων.
Παράλληλα, οι ίδιοι κύκλοι υπενθυμίζουν ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η προετοιμασία της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων.
Σύμφωνα με το υπουργείο, η πρωτοβουλία δρομολογήθηκε μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουνίου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ακολούθησε νέα συνάντηση υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου. Παράλληλα, το υπουργείο αναφέρει ότι ενημερώνεται σε συνεχή βάση για την πορεία των τιμών από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.
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