Στο Ηράκλειο Κρήτης «μετακομίζει» φέτος η εκδήλωση της 3η Σεπτέμβρη για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρουλάκης τρέχει να προλάβει τον Τσίπρα στη ΔΕΘ