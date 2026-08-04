Στο Ηράκλειο Κρήτης «μετακομίζει» φέτος η εκδήλωση της 3η Σεπτέμβρη για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρουλάκης τρέχει να προλάβει τον Τσίπρα στη ΔΕΘ
Στο Ηράκλειο Κρήτης «μετακομίζει» φέτος η εκδήλωση της 3η Σεπτέμβρη για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρουλάκης τρέχει να προλάβει τον Τσίπρα στη ΔΕΘ
Το παρασκήνιο της απόφασης και οι διαφωνίες
Στην Κρήτη πιθανότατα θα γίνει η εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη και τα 52 χρόνια ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ.
Η ιδέα να εορταστεί η 3η του Σεπτέμβρη «εκτός έδρας» εγκρίθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη αν και όχι χωρίς διαφωνίες καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να δώσει έμφαση στην Αθήνα, όπου έχει χάσει σημαντικό μέρος της εκλογικής του επιρροής.
Παρά ταύτα η απόφαση θεωρείται ειλημμένη και τα επιχειρήματα είναι κυρίως δύο:
Πρώτον ότι στην Κρήτη, τόπος καταγωγής του Νίκου Ανδρουλάκη το ΠΑΣΟΚ ήρθε πρώτο στις τελευταίες ευρωεκλογές.
Δεύτερο και κυριότερο, είναι η χρονική σύμπτωση της φετινής 3ης Σεπτέμβρη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «ψάχνεται» να προλάβει την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει το διήμερο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Ανδρουλάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη το επόμενο Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος δεν επηρεάζεται από τα πρωτόκολλα και πιθανολογείται ότι θα κάνει την εμφάνιση στην ΔΕΘ νωρίτερα από τον κ. Ανδρουλάκη, όπως πέρσι που εμφανίστηκε (πριν καν ιδρύσει την ΕΛ.Α.Σ) σε συνέδριο του Economist μία ημέρα πριν την ομιλία του πρωθυπουργού. Έτσι, στη Χ. Τρικούπη εκτιμούν ότι η 3η Σεπτέμβρη ως μια ιδεοπολιτικού χαρακτήρα εκδήλωση, προσφέρεται για μία ομιλία προγραμματικού χαρακτήρα, περίληψη εκείνης που θα κάνει στη ΔΕθ.
Υπάρχει και ένα αντεπιχείρημα για όσους διαφώνησαν: Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ κάνει εκτός Αθηνών την συγκεκριμένη εκδήλωση. Το 2019, η Φώφη Γεννηματά είχε επιλέξει να το κάνει στη Λάρισα, σε συνδυασμό με ημερίδες για τα αγροτικά.
Η ιδέα να εορταστεί η 3η του Σεπτέμβρη «εκτός έδρας» εγκρίθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη αν και όχι χωρίς διαφωνίες καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να δώσει έμφαση στην Αθήνα, όπου έχει χάσει σημαντικό μέρος της εκλογικής του επιρροής.
Παρά ταύτα η απόφαση θεωρείται ειλημμένη και τα επιχειρήματα είναι κυρίως δύο:
Πρώτον ότι στην Κρήτη, τόπος καταγωγής του Νίκου Ανδρουλάκη το ΠΑΣΟΚ ήρθε πρώτο στις τελευταίες ευρωεκλογές.
Δεύτερο και κυριότερο, είναι η χρονική σύμπτωση της φετινής 3ης Σεπτέμβρη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «ψάχνεται» να προλάβει την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει το διήμερο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Ανδρουλάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη το επόμενο Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος δεν επηρεάζεται από τα πρωτόκολλα και πιθανολογείται ότι θα κάνει την εμφάνιση στην ΔΕΘ νωρίτερα από τον κ. Ανδρουλάκη, όπως πέρσι που εμφανίστηκε (πριν καν ιδρύσει την ΕΛ.Α.Σ) σε συνέδριο του Economist μία ημέρα πριν την ομιλία του πρωθυπουργού. Έτσι, στη Χ. Τρικούπη εκτιμούν ότι η 3η Σεπτέμβρη ως μια ιδεοπολιτικού χαρακτήρα εκδήλωση, προσφέρεται για μία ομιλία προγραμματικού χαρακτήρα, περίληψη εκείνης που θα κάνει στη ΔΕθ.
Υπάρχει και ένα αντεπιχείρημα για όσους διαφώνησαν: Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ κάνει εκτός Αθηνών την συγκεκριμένη εκδήλωση. Το 2019, η Φώφη Γεννηματά είχε επιλέξει να το κάνει στη Λάρισα, σε συνδυασμό με ημερίδες για τα αγροτικά.
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