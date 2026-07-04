Ο Χάρι Στάιλς τραγούδησε κομμάτι που φέρεται να συνδέεται με τον χωρισμό του από την Τέιλορ Σουίφτ λίγες ώρες πριν από τον γάμο της
Ο Χάρι Στάιλς τραγούδησε κομμάτι που φέρεται να συνδέεται με τον χωρισμό του από την Τέιλορ Σουίφτ λίγες ώρες πριν από τον γάμο της
Θαυμαστές σχολίασαν στα social media την επιλογή του «Two Ghosts», την ώρα που η πρώην σύντροφός του παντρευόταν με τον Τράβις Κέλσι
Σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε η επιλογή του Χάρι Στάιλς να ερμηνεύσει το «Two Ghosts» κατά τη διάρκεια συναυλίας του, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τον χωρισμό του από την Τέιλορ Σουίφτ, λίγες ώρες πριν από τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι.
Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Στάδιο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together», και ερμήνευσε μεταξύ άλλων επιτυχιών του, το «Two Ghosts», τραγούδι που εδώ και χρόνια πολλοί θαυμαστές του θεωρούν ότι αναφέρεται στον σύντομο δεσμό του με τη Σουίφτ το 2012-2013.
Δείτε βίντεο
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν από θεατές στο TikTok, ο Χάρι Στάιλς τραγούδησε α καπέλα το ρεφρέν του κομματιού, με το κοινό να τον συνοδεύει. Οι στίχοι του τραγουδιού έχουν συνδεθεί με την Τέιλορ Σουίφτ, καθώς περιλαμβάνουν αναφορές που αρκετοί θεωρούν ότι παραπέμπουν στο τραγούδι της «Style» του 2014.
Ακούστε το «Two Ghosts»
Η χρονική συγκυρία της ερμηνείας προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ήξερε ακριβώς τι έκανε», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Γιορτάζει τον γάμο της Τέιλορ και του Τράβις, ενώ δουλεύει;». Ένας τρίτος σημείωσε: «Από όλα τα τραγούδια... είναι ο πιο αστείος άνθρωπος».
Harry Styles performs Taylor Swift breakup song hours before his ex’s MSG wedding to Travis Kelce https://t.co/c5I3lznY5E pic.twitter.com/OLJsbWNkvi— Page Six (@PageSix) July 4, 2026
Δείτε βίντεο
@concertinsider
this man had the opportunity to do the funniest thing ever and he did it #harrystyles #twoghosts #togethertogether #togethertogethertourlondon♬ original sound - sav & paris
Ακούστε το «Two Ghosts»
Η χρονική συγκυρία της ερμηνείας προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ήξερε ακριβώς τι έκανε», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Γιορτάζει τον γάμο της Τέιλορ και του Τράβις, ενώ δουλεύει;». Ένας τρίτος σημείωσε: «Από όλα τα τραγούδια... είναι ο πιο αστείος άνθρωπος».
Ο Χάρι Στάιλς και η Τέιλορ Σουίφτ είχαν σχέση για περίπου τρεις μήνες, από τα τέλη του 2012 έως τις αρχές του 2013. Μετά τον χωρισμό τους, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε τραγούδια όπως τα «Style», «Out of the Woods» και «I Knew You Were Trouble», τα οποία έχουν κατά καιρούς συνδεθεί με εκείνη την περίοδο της προσωπικής της ζωής.
Ο Χάρι Στάιλς είναι αρραβωνιασμένος με τη Ζόι Κράβιτζ, στενή φίλη της Τέιλορ Σουίφτ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ηθοποιός ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους του γάμου της τραγουδίστριας με τον Τράβις Κέλσι, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, ωστόσο ο Στάιλς δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Χάρι Στάιλς είναι αρραβωνιασμένος με τη Ζόι Κράβιτζ, στενή φίλη της Τέιλορ Σουίφτ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ηθοποιός ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους του γάμου της τραγουδίστριας με τον Τράβις Κέλσι, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, ωστόσο ο Στάιλς δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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