ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Κω: Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, δείτε φωτογραφίες

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντέλιας: Η σύζυγός του Χριστίνα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι
SPORTS
Γιάννης Κωνσταντέλιας ΠΑΟΚ

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντέλιας: Η σύζυγός του Χριστίνα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι

Ο άσος του ΠΑΟΚ Γιάννης Κωνσταντέλιας απέκτησε το δεύτερο παιδί του, αφού η σύζυγός του Χριστίνα έφερε στο κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι 

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντέλιας: Η σύζυγός του Χριστίνα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι
99 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βιώνει ευτυχισμένες στιγμές. Ο άσος του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο ματς με τη Ντιναμό Κιέβου εμφανίστηκε στο γήπεδο με τον γιο του, σήμερα έγινε πατέρας ξανά, αφού η σύζυγος του Χριστίνα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι!

Τον περασμένο Ιούνιο το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, ένα αγοράκι και πλέον ο Κωνσταντέλιας είχε να έρχεται στον κόσμο και η κόρη του.

Ο ίδιος να θυμίσουμε ότι όταν ενημέρωσε ότι στην παρούσα φάση δεν θα παίξει στην Εθνική, ανέφερε και το γεγονός ότι θέλει να είναι πιο συχνά κοντά στην οικογένειά του.


Πηγή:www.gazzetta.gr
99 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης