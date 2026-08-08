Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντέλιας: Η σύζυγός του Χριστίνα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βιώνει ευτυχισμένες στιγμές. Ο άσος του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο ματς με τη Ντιναμό Κιέβου εμφανίστηκε στο γήπεδο με τον γιο του, σήμερα έγινε πατέρας ξανά, αφού η σύζυγος του Χριστίνα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι!Τον περασμένο Ιούνιο το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, ένα αγοράκι και πλέον ο Κωνσταντέλιας είχε να έρχεται στον κόσμο και η κόρη του.Ο ίδιος να θυμίσουμε ότι όταν ενημέρωσε ότι στην παρούσα φάση δεν θα παίξει στην Εθνική, ανέφερε και το γεγονός ότι θέλει να είναι πιο συχνά κοντά στην οικογένειά του.