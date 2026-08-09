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Δύο θάνατοι λουομένων το Σάββατο σε Λέσβο και Σιθωνία
Δύο θάνατοι λουομένων το Σάββατο σε Λέσβο και Σιθωνία
Πρόκειται για έναν 74χρονο ημεδαπό και έναν 62χρονο από τη Ρουμανία
Ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός ανασύρθηκαν νεκροί το Σάββατο από τη θάλασσα σε δύο διαφορετικά περιστατικά το Σάββατο, αναφέρει το Λιμενικό.
Ειδικότερα, τις μεσημβρινές ώρες 74χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Καβάκι Πέτρας Μυτιλήνης. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Καλλονής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 62χρονος υπήκοος Ρουμανίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Καλαμίτσι Σιθωνίας Χαλκιδικής. Στον 62χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Και για τα δύο περιστατικά διενεργείται προανάκριση από τις οικίες Λιμενικές Αρχές ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή.
Ειδικότερα, τις μεσημβρινές ώρες 74χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Καβάκι Πέτρας Μυτιλήνης. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Καλλονής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 62χρονος υπήκοος Ρουμανίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Καλαμίτσι Σιθωνίας Χαλκιδικής. Στον 62χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Και για τα δύο περιστατικά διενεργείται προανάκριση από τις οικίες Λιμενικές Αρχές ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή.
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