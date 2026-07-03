«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να ήταν δεμένος με τον πατέρα του και να μην του λείπει, αλλά μαθαίνεις να ζεις με την απώλεια», είπε ο γιος του Κώστα Χαρδαβέλλα

Για την απουσία του Κώστα Χαρδαβέλλα, εξομολογήθηκε: «Νομίζω σε όλους λείπει ο πατέρας τους, δεν υπάρχει άνθρωπος που να ήταν δεμένος με τον πατέρα του και να μην του λείπει. Είναι περισσότερο κάτι το οποίο μαθαίνεις να ζεις με αυτό» και έπειτα σημείωσε πως γνώριζε ότι το πρόβλημα υγείας του δεν εξελισσόταν όπως θα ήθελαν, γι' αυτό και πέρασε τα στάδια του πένθους πριν ακόμα ο δημοσιογράφος αφήσει την τελευταία του πνοή:

«Ήταν ένας χρόνος που ουσιαστικά, το ξέραμε όλοι που πηγαίνει, εγώ είχα περάσει λίγο τα στάδια που περνάς όταν χάνεις έναν άνθρωπο, είχα ξεκινήσει να τα περνώ πριν φύγει».



