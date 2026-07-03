«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να ήταν δεμένος με τον πατέρα του και να μην του λείπει, αλλά μαθαίνεις να ζεις με την απώλεια», είπε ο γιος του Κώστα Χαρδαβέλλα
«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να ήταν δεμένος με τον πατέρα του και να μην του λείπει, αλλά μαθαίνεις να ζεις με την απώλεια», είπε ο γιος του Κώστα Χαρδαβέλλα
Υπήρξε μία περίοδος που τον έβλεπα πολύ περισσότερο μέσα από το γυαλί παρά στο σπίτι, εξομολογήθηκε ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας για τα παιδικά του χρόνια στο πλευρό του δημοσιογράφου
Μιλώντας για την απώλεια του πατέρα του, ο γιος του Κώστα Χαρδαβέλλα εξομολογήθηκε πως είναι κάτι με το οποίο μαθαίνει να ζει, ενώ υποστήριξε πως δεν υπάρχει άνθρωπος που να ήταν δεμένος με τον πατέρα του και να μην του λείπει.
Ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 3 Ιουλίου, μίλησε για το διάστημα πριν ο δημοσιογράφος φύγει από τη ζωή, για τη σχέση του με τη μητέρα του, αλλά και για το επάγγελμα που επέλεξαν οι γονείς του.
Για την απουσία του Κώστα Χαρδαβέλλα, εξομολογήθηκε: «Νομίζω σε όλους λείπει ο πατέρας τους, δεν υπάρχει άνθρωπος που να ήταν δεμένος με τον πατέρα του και να μην του λείπει. Είναι περισσότερο κάτι το οποίο μαθαίνεις να ζεις με αυτό» και έπειτα σημείωσε πως γνώριζε ότι το πρόβλημα υγείας του δεν εξελισσόταν όπως θα ήθελαν, γι' αυτό και πέρασε τα στάδια του πένθους πριν ακόμα ο δημοσιογράφος αφήσει την τελευταία του πνοή: «Ήταν ένας χρόνος που ουσιαστικά, το ξέραμε όλοι που πηγαίνει, εγώ είχα περάσει λίγο τα στάδια που περνάς όταν χάνεις έναν άνθρωπο, είχα ξεκινήσει να τα περνώ πριν φύγει».
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Όπως εξήγησε ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας, μεγάλωσε με δύο γονείς που εργάζονταν στην τηλεόραση και δεν αισθανόταν περίεργα με το γεγονός αυτό, ωστόσο ιδιαίτερα ο πατέρας του έλειπε πολύ από το σπίτι και αντιλήφθηκε πως δεν ήταν η δουλειά που θα ήθελε να ακολουθήσει και ο ίδιος: «Θυμάμαι ότι πολλές μέρες και κυρίως πολλά βράδια, για μία περίοδο ειδικά, τον έβλεπα πολύ περισσότερο τον πατέρα μου μέσα από το γυαλί παρά στο σπίτι. Ακριβώς επειδή μεγάλωσα με δύο δημοσιογράφους, έχω δει πώς είναι αυτός ο χώρος και έχω δει ότι, αν δεν το αγαπάς αυτό το επάγγελμα, δεν θα σου βγει», είπε.
Ο ίδιος ανέφερε πως παρόλο που δεν επέλεξαν το ίδιο επάγγελμα, υπήρξε ο φόβος της σύγκρισης: «Νομίζω ότι υποσυνείδητα σίγουρα φοβάσαι τη σύγκριση. Αν ήταν κάτι που μου άρεσε και το αγαπούσα και ήθελα να το κάνω, θα το είχα κάνει».
Κλείνοντας, ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας μίλησε για τη μητέρα του και όσα θαυμάζει σε εκείνη: «Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, τη μητέρα μου τη θαυμάζω για πολλούς άλλους λόγους, η τηλεόραση είναι αρκετά χαμηλά σε αυτή τη λίστα. Δεν θα έλεγα ότι δεθήκαμε παραπάνω μετά τον θάνατο του πατέρα μου, θα έλεγα ότι είμασταν ήδη αρκετά δεμένοι για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε», είπε.
Ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 3 Ιουλίου, μίλησε για το διάστημα πριν ο δημοσιογράφος φύγει από τη ζωή, για τη σχέση του με τη μητέρα του, αλλά και για το επάγγελμα που επέλεξαν οι γονείς του.
Για την απουσία του Κώστα Χαρδαβέλλα, εξομολογήθηκε: «Νομίζω σε όλους λείπει ο πατέρας τους, δεν υπάρχει άνθρωπος που να ήταν δεμένος με τον πατέρα του και να μην του λείπει. Είναι περισσότερο κάτι το οποίο μαθαίνεις να ζεις με αυτό» και έπειτα σημείωσε πως γνώριζε ότι το πρόβλημα υγείας του δεν εξελισσόταν όπως θα ήθελαν, γι' αυτό και πέρασε τα στάδια του πένθους πριν ακόμα ο δημοσιογράφος αφήσει την τελευταία του πνοή: «Ήταν ένας χρόνος που ουσιαστικά, το ξέραμε όλοι που πηγαίνει, εγώ είχα περάσει λίγο τα στάδια που περνάς όταν χάνεις έναν άνθρωπο, είχα ξεκινήσει να τα περνώ πριν φύγει».
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας, μεγάλωσε με δύο γονείς που εργάζονταν στην τηλεόραση και δεν αισθανόταν περίεργα με το γεγονός αυτό, ωστόσο ιδιαίτερα ο πατέρας του έλειπε πολύ από το σπίτι και αντιλήφθηκε πως δεν ήταν η δουλειά που θα ήθελε να ακολουθήσει και ο ίδιος: «Θυμάμαι ότι πολλές μέρες και κυρίως πολλά βράδια, για μία περίοδο ειδικά, τον έβλεπα πολύ περισσότερο τον πατέρα μου μέσα από το γυαλί παρά στο σπίτι. Ακριβώς επειδή μεγάλωσα με δύο δημοσιογράφους, έχω δει πώς είναι αυτός ο χώρος και έχω δει ότι, αν δεν το αγαπάς αυτό το επάγγελμα, δεν θα σου βγει», είπε.
Ο ίδιος ανέφερε πως παρόλο που δεν επέλεξαν το ίδιο επάγγελμα, υπήρξε ο φόβος της σύγκρισης: «Νομίζω ότι υποσυνείδητα σίγουρα φοβάσαι τη σύγκριση. Αν ήταν κάτι που μου άρεσε και το αγαπούσα και ήθελα να το κάνω, θα το είχα κάνει».
Κλείνοντας, ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας μίλησε για τη μητέρα του και όσα θαυμάζει σε εκείνη: «Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, τη μητέρα μου τη θαυμάζω για πολλούς άλλους λόγους, η τηλεόραση είναι αρκετά χαμηλά σε αυτή τη λίστα. Δεν θα έλεγα ότι δεθήκαμε παραπάνω μετά τον θάνατο του πατέρα μου, θα έλεγα ότι είμασταν ήδη αρκετά δεμένοι για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε», είπε.
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