Ελένη Καρακάση για την αναδοχή παιδιού: Εμείς είμαστε έτοιμοι, περιμένουμε όμως το παιδί από τα Χριστούγεννα, δυσκολεύεται





Στη συνέχεια, τόνισε ότι παρά το πρωτόκολλο που προβλέπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εκείνη και ο σύζυγός της έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν τον ρυθμό του παιδιού, δίνοντας προτεραιότητα στο να νιώσει ασφάλεια και εμπιστοσύνη: « Ακολουθούμε τον ρυθμό του παιδιού. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο του κράτους, που λέει ότι το παιδί πρέπει στις 10 συναντήσεις, δηλαδή μέσα σε έναν μήνα να έρθει στο σπίτι σου. Αλλά πρέπει να πάμε και με τον ρυθμό του παιδιού, που για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περνάμε αρκετό καιρό μαζί. Δεν κοιμάται ακόμα στο σπίτι μας. Το πολεμάμε να μας εμπιστευτεί. Αυτό είναι το σημαντικό ».



Η Ελένη Καρακάση παραδέχτηκε επίσης, ότι η διαδρομή της αναδοχής είναι γεμάτη συναισθηματικές εναλλαγές, επισημαίνοντας πως η στήριξη που έχει από τον σύζυγό της είναι πολύ σημαντική: « Είναι σαν σκοτσέζικο ντους. Όπως σου το περιγράφω. Τη μια κλαις, την άλλη γελάς. Νομίζω ότι αυτό γίνεται όμως και με τα βιολογικά παιδιά, ίσως. Ευτυχώς με τον άντρα μου είμαστε ο ένας στήριγμα του άλλου. Αλλά φυσικά και μόνος σου να είσαι, την έχεις τη δύναμη, γιατί είναι πολλά ζευγάρια μονογονεϊκά που το κάνουν και κάνουν πολύ καλά, και ομόφυλα ζευγάρια ».

Στη διαδικασία αναδοχής παιδιού που βρίσκεται σε εξέλιξη αναφέρθηκε η Ελένη Καρακάση , εξηγώντας πως, παρότι εκείνη και ο σύζυγός της είναι έτοιμοι να υποδεχτούν το παιδί από τα Χριστούγεννα, έχουν επιλέξει να σεβαστούν τον χρόνο που χρειάζεται, καθώς, όπως είπε, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί και να μετακομίσει μαζί τους.Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Τρίτη 30 Ιουνίου στο Πρωινό μιλώντας μεταξύ άλλων για τις ενέργειες που έχει κάνει με τον σύζυγό της, Δημήτρη Τσινιδέλο σχετικά με την αναδοχή ενός 8χρονου αγοριού. Η Ελένη Καρακάση τόνισε η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο, καθώς έχει ήδη γίνει η αντιστοίχιση με ένα παιδί από την Ελλάδα. Ωστόσο, όπως εξήγησε, παρότι εκείνη και ο σύζυγός της είναι έτοιμοι εδώ και μήνες να το υποδεχτούν στο σπίτι τους, η προσαρμογή προχωρά με πιο αργούς ρυθμούς, καθώς το ίδιο το παιδί δυσκολεύεται.Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός ανέφερε: «Είχα ξεκινήσει τις διαδικασίες. Τώρα πια είμαστε στη φάση που έχουμε ταιριάξει με ένα παιδάκι, από, αρκετό καιρό τώρα. Παιδάκι από την Ελλάδα. Eμείς ακολουθήσαμε τη διαδικασία την κρατική, όχι τη διακρατική. Tα παιδιά της αναδοχής είναι πολύ περισσότερα από τα παιδιά της υιοθεσίας. Και σχετικά γρήγορα, δηλαδή γύρω στα δύο χρόνια της αίτησής μας, μας ήρθε και νωρίτερα ακόμα, μπορώ να σου πω, το ταίριασμα με παιδάκι της αναδοχής. Θα μπορούσε το παιδί να έχει έρθει στο σπίτι μας από τα Χριστούγεννα. Δηλαδή εμείς είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε το παιδί από τα Χριστούγεννα. Δυσκολεύεται όμως. Γιατί είναι αρκετά μεγάλο, είναι 8 χρονών. Περνάμε πολλή ώρα μαζί, δηλαδή από την ημέρα που ήρθαμε σε επαφή και γνωριστήκαμε, γιατί καταλάβαμε από νωρίς ότι δυσκολεύεται, για διάφορους δικούς του λόγους».