Ο Ροντ Στιούαρτ έγινε παππούς για έκτη φορά: Η κόρη του, Ρούμπι απέκτησε το δεύτερο παιδί της
Ο Ροντ Στιούαρτ έγινε παππούς για έκτη φορά: Η κόρη του, Ρούμπι απέκτησε το δεύτερο παιδί της
Ο τραγουδιστής έχει αποκτήσει συνολικά οκτώ παιδιά με πέντε διαφορετικές γυναίκες
Παππούς για έκτη φορά έγινε ο Ροντ Στιούαρτ, καθώς η κόρη του, Ρούμπι υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί της με τον αρραβωνιαστικό της, Τζέικ Κάλικ.
Η 39χρονη μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση την Κυριακή 9 Αυγούστου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες του νεογέννητου γιου της. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ήταν και εκείνα από την πρώτη συνάντηση του μεγαλύτερου γιου της, Ότις, με το νέο μέλος της οικογένειας.
Η κόρη του τραγουδιστή αποκάλυψε ότι το παιδί της γεννήθηκε την Τρίτη 4 Αυγούστου και πήρε το όνομα Λέβι Ρόουντς Κάλικ. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Καλωσορίσαμε το μικρό (μεγάλο) μας αγόρι, τον Λέβι Ρόουντς Κάλικ, στις 18:58 της 4ης Αυγούστου 2026. Το όνομά του, Λέβι, σημαίνει “η καρδιά μου” και ο ερχομός του έκανε τις καρδιές μας να μεγαλώσουν δέκα φορές περισσότερο. Το να βλέπω τον Ότις και τον Λέβι να συναντιούνται για πρώτη φορά ήταν ίσως η πιο υπέροχη εμπειρία της ζωής μου μέχρι σήμερα. Ο Ότις είναι ήδη ο καλύτερος μεγάλος αδερφός και εμείς είμαστε ήδη τόσο ερωτευμένοι με αυτό το γλυκό αγόρι. Καλώς ήρθες, γλυκέ μας Λέβι».
Δείτε την ανάρτησή της
Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η μητέρα της Ρούμπι, Κέλι Έμπεργκ ποζάρει χαμογελαστή κρατώντας στην αγκαλιά της τον νεογέννητο εγγονό της. Ο Ροντ Στιούαρτ έχει συνολικά οκτώ παιδιά με πέντε διαφορετικές γυναίκες. Με τη Σουζάνα Μπόφι έχει αποκτήσει την κόρη του, Σάρα, την οποία το ζευγάρι έδωσε για υιοθεσία όταν ήταν ακόμη μικρή. Οι δυο τους επανασυνδέθηκαν αργότερα στη ζωή και σήμερα διατηρούν σχέση.
Ο τραγουδιστής έχει επίσης δύο παιδιά, τους Κίμπερλι και Σον από τον γάμο του με την Αλάνα Κόλινς, ο οποίος διήρκεσε από το 1979 έως το 1984. Με την πρώην σύντροφό του Κέλι Έμπεργκ απέκτησε τη Ρούμπι, ενώ από τον γάμο του με τη Ρέιτσελ Χάντερ έχει την κόρη Ρενέ και τον γιο Λίαμ.
Τα δύο μικρότερα παιδιά του, Άλιστερ και Έιντεν, αποκτήθηκαν από τον τρίτο του γάμο με την Πένι Λάνκαστερ. Ο Ροντ Στιούαρτ και η 55χρονη Πένι Λάνκαστερ γνωρίστηκαν το 1999 στο ξενοδοχείο Dorchester του Λονδίνου, όταν ένας φίλος την προκάλεσε να τον πλησιάσει και να του ζητήσει αυτόγραφο. Έπειτα από αρκετά χρόνια σχέσης, παντρεύτηκαν το 2007, στην Ιταλία.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 39χρονη μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση την Κυριακή 9 Αυγούστου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες του νεογέννητου γιου της. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ήταν και εκείνα από την πρώτη συνάντηση του μεγαλύτερου γιου της, Ότις, με το νέο μέλος της οικογένειας.
Η κόρη του τραγουδιστή αποκάλυψε ότι το παιδί της γεννήθηκε την Τρίτη 4 Αυγούστου και πήρε το όνομα Λέβι Ρόουντς Κάλικ. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Καλωσορίσαμε το μικρό (μεγάλο) μας αγόρι, τον Λέβι Ρόουντς Κάλικ, στις 18:58 της 4ης Αυγούστου 2026. Το όνομά του, Λέβι, σημαίνει “η καρδιά μου” και ο ερχομός του έκανε τις καρδιές μας να μεγαλώσουν δέκα φορές περισσότερο. Το να βλέπω τον Ότις και τον Λέβι να συναντιούνται για πρώτη φορά ήταν ίσως η πιο υπέροχη εμπειρία της ζωής μου μέχρι σήμερα. Ο Ότις είναι ήδη ο καλύτερος μεγάλος αδερφός και εμείς είμαστε ήδη τόσο ερωτευμένοι με αυτό το γλυκό αγόρι. Καλώς ήρθες, γλυκέ μας Λέβι».
Δείτε την ανάρτησή της
Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η μητέρα της Ρούμπι, Κέλι Έμπεργκ ποζάρει χαμογελαστή κρατώντας στην αγκαλιά της τον νεογέννητο εγγονό της. Ο Ροντ Στιούαρτ έχει συνολικά οκτώ παιδιά με πέντε διαφορετικές γυναίκες. Με τη Σουζάνα Μπόφι έχει αποκτήσει την κόρη του, Σάρα, την οποία το ζευγάρι έδωσε για υιοθεσία όταν ήταν ακόμη μικρή. Οι δυο τους επανασυνδέθηκαν αργότερα στη ζωή και σήμερα διατηρούν σχέση.
Ο τραγουδιστής έχει επίσης δύο παιδιά, τους Κίμπερλι και Σον από τον γάμο του με την Αλάνα Κόλινς, ο οποίος διήρκεσε από το 1979 έως το 1984. Με την πρώην σύντροφό του Κέλι Έμπεργκ απέκτησε τη Ρούμπι, ενώ από τον γάμο του με τη Ρέιτσελ Χάντερ έχει την κόρη Ρενέ και τον γιο Λίαμ.
Τα δύο μικρότερα παιδιά του, Άλιστερ και Έιντεν, αποκτήθηκαν από τον τρίτο του γάμο με την Πένι Λάνκαστερ. Ο Ροντ Στιούαρτ και η 55χρονη Πένι Λάνκαστερ γνωρίστηκαν το 1999 στο ξενοδοχείο Dorchester του Λονδίνου, όταν ένας φίλος την προκάλεσε να τον πλησιάσει και να του ζητήσει αυτόγραφο. Έπειτα από αρκετά χρόνια σχέσης, παντρεύτηκαν το 2007, στην Ιταλία.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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