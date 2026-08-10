Σακίρα για τον σεισμό στην Κολομβία: «Όλη μου η δύναμη και η αγάπη για την πατρίδα μου»
Σακίρα για τον σεισμό στην Κολομβία: «Όλη μου η δύναμη και η αγάπη για την πατρίδα μου»
Η Κολομβιανή τραγουδίστρια απηύθυνε μήνυμα στήριξης στις οικογένειες που περνούν δύσκολες στιγμές, τονίζοντας πως σε τέτοιες περιστάσεις οι Κολομβιανοί γνωρίζουν να ενώνονται και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον
Τη συμπαράστασή της στους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κολομβία
εξέφρασε η Σακίρα, με μήνυμά της προς τους συμπατριώτες της.
Η Κολομβιανή τραγουδίστρια απηύθυνε μήνυμα στήριξης στις οικογένειες που περνούν δύσκολες στιγμές, τονίζοντας πως σε τέτοιες περιστάσεις οι Κολομβιανοί γνωρίζουν να ενώνονται και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον.
«Αγαπημένη Κολομβία, η καρδιά μου είναι κοντά σε όλους όσους ένιωσαν σήμερα αυτόν τον σεισμό και στις οικογένειες που βιώνουν στιγμές αγωνίας. Σε στιγμές όπως αυτές, εμείς οι Κολομβιανοί ξέρουμε να ενωνόμαστε και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον», ανέφερε.
Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενότητας και ζήτησε από τους πολίτες να παραμένουν προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών: «Όλη μου η δύναμη και η αγάπη για την πατρίδα μου. Ας αγκαλιαστούμε σφιχτά και ας παρακολουθούμε τις οδηγίες, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το συντομότερο δυνατό».
εξέφρασε η Σακίρα, με μήνυμά της προς τους συμπατριώτες της.
Η Κολομβιανή τραγουδίστρια απηύθυνε μήνυμα στήριξης στις οικογένειες που περνούν δύσκολες στιγμές, τονίζοντας πως σε τέτοιες περιστάσεις οι Κολομβιανοί γνωρίζουν να ενώνονται και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον.
«Αγαπημένη Κολομβία, η καρδιά μου είναι κοντά σε όλους όσους ένιωσαν σήμερα αυτόν τον σεισμό και στις οικογένειες που βιώνουν στιγμές αγωνίας. Σε στιγμές όπως αυτές, εμείς οι Κολομβιανοί ξέρουμε να ενωνόμαστε και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον», ανέφερε.
Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενότητας και ζήτησε από τους πολίτες να παραμένουν προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών: «Όλη μου η δύναμη και η αγάπη για την πατρίδα μου. Ας αγκαλιαστούμε σφιχτά και ας παρακολουθούμε τις οδηγίες, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το συντομότερο δυνατό».
Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia.— Shakira (@shakira) August 10, 2026
En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y…
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