Χρέη δημοσίου 3,55 δισ. τον Ιούνιο: Μικρή «ανάσα» πήρε η αγορά, οι οφειλές όμως παραμένουν βαρίδι

Μειώθηκαν κατά 168 εκατ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Γενικής Κυβέρνησης προς ιδιώτες αλλά οι οφειλές των ΟΤΑ σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 6 μήνες