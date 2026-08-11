Χρέη δημοσίου 3,55 δισ. τον Ιούνιο: Μικρή «ανάσα» πήρε η αγορά, οι οφειλές όμως παραμένουν βαρίδι
Χρέη δημοσίου 3,55 δισ. τον Ιούνιο: Μικρή «ανάσα» πήρε η αγορά, οι οφειλές όμως παραμένουν βαρίδι
Μειώθηκαν κατά 168 εκατ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Γενικής Κυβέρνησης προς ιδιώτες αλλά οι οφειλές των ΟΤΑ σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 6 μήνες
Μείωση, αλλά όχι ανατροπή της εικόνας του κράτους – κακοπληρωτή, επεφύλαξαν οι πληρωμές των υποχρεώσεων του δημοσίου προς ιδιώτες τον μήνα Ιούνιο. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη Γενικής Κυβέρνησης προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις (προμηθευτές, παρόχους και λοιπούς ιδιώτες) υποχώρησαν κατά 168 εκατ. ευρώ, στα 3,55 δισ. τον Ιούνιο από 3,718 τον Μάιο.
Στα χρέη αυτά συνυπολογίζονται και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι οποίες όμως ήταν κυρίως συγκυριακές, λόγω ολοκλήρωσης της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Χωρίς αυτές, οι «καθαρές» οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες μειώθηκαν σε 2,762 δισ. ευρώ, από 2,999 δισ. ευρώ τον Μάιο, καταγράφοντας μηνιαία μείωση περίπου 237 εκατ. ευρώ.
Η μείωση κατά των 237 εκατ. ευρώ δίνει μια μικρή ανάσα στην αγορά, η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί ως άτυπος πιστωτής του κράτους. Αλλά δεν αρκεί, για να θεωρηθεί ότι το πρόβλημα λύθηκε. Στην πραγματικότητα, τα 2,577 δισ. (από τα ληξιπρόθεσμα 2,762 δισ. του Ιουνίου) αποτελούν «κληρονομιά» χρεών που έρχεται από τα τέλη του 2025 και πριν.
Αντί όμως το 2026 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές να μειωθούν περαιτέρω, στο α΄εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 185 εκατ. ευρώ. Ότι αυξήθηκαν πολύ λιγότερο από όσο είχαν αυξηθεί στο α΄εξαμηνο πέρυσι (600 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι, έναντι 185 εκατ. ευρώ φέτος) δεν αποτελεί παρηγοριά για την αγορά.
Η εικόνα του πρώτου εξαμήνου δείχνει ότι η νέα επιβάρυνση δεν προέρχεται κυρίως από τον «συνήθη ύποπτο» που είναι τα νοσοκομεία -που μείωσαν μάλιστα τα χρέη τους- αλλά από άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυξήθηκαν από 180 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025 σε 333 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026, δηλαδή κατά 153 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των βασικών υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης. Ως ποσοστό μάλιστα αυξήθηκαν κατά 85%, σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 6 μήνες!
Το αποτέλεσμα είναι ότι, παρά τη σημαντική μείωση των οφειλών των νοσοκομείων μέσα στον Ιούνιο, το συνολικό απόθεμα των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων εξακολουθεί να κινείται πάνω από τα επίπεδα του τέλους του 2025.
Στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οφειλές αυξήθηκαν από 666 εκατ. ευρώ σε 715 εκατ. ευρώ, κατά 49 εκατ. ευρώ. Στον Κρατικό Προϋπολογισμό (Υπουργεία) αυξήθηκαν από 127 εκατ. ευρώ σε 167 εκατ. ευρώ, ενώ τα λοιπά νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης αύξησαν τις υποχρεώσεις τους από 208 εκατ. ευρώ σε 243 εκατ. ευρώ.
Το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 47,2% του συνολικού αποθέματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Με άλλα λόγια, σχεδόν ένα στα δύο ευρώ που χρωστούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς την αγορά αφορά νοσοκομειακές υποχρεώσεις.
Στα χρέη αυτά συνυπολογίζονται και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι οποίες όμως ήταν κυρίως συγκυριακές, λόγω ολοκλήρωσης της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Χωρίς αυτές, οι «καθαρές» οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες μειώθηκαν σε 2,762 δισ. ευρώ, από 2,999 δισ. ευρώ τον Μάιο, καταγράφοντας μηνιαία μείωση περίπου 237 εκατ. ευρώ.
Αυξάνεται η «κληρονομιά» φόρων
Η μείωση κατά των 237 εκατ. ευρώ δίνει μια μικρή ανάσα στην αγορά, η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί ως άτυπος πιστωτής του κράτους. Αλλά δεν αρκεί, για να θεωρηθεί ότι το πρόβλημα λύθηκε. Στην πραγματικότητα, τα 2,577 δισ. (από τα ληξιπρόθεσμα 2,762 δισ. του Ιουνίου) αποτελούν «κληρονομιά» χρεών που έρχεται από τα τέλη του 2025 και πριν.
Αντί όμως το 2026 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές να μειωθούν περαιτέρω, στο α΄εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 185 εκατ. ευρώ. Ότι αυξήθηκαν πολύ λιγότερο από όσο είχαν αυξηθεί στο α΄εξαμηνο πέρυσι (600 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι, έναντι 185 εκατ. ευρώ φέτος) δεν αποτελεί παρηγοριά για την αγορά.
Οι ΟΤΑ δημιουργούν διπλάσιο βάρος
Η εικόνα του πρώτου εξαμήνου δείχνει ότι η νέα επιβάρυνση δεν προέρχεται κυρίως από τον «συνήθη ύποπτο» που είναι τα νοσοκομεία -που μείωσαν μάλιστα τα χρέη τους- αλλά από άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυξήθηκαν από 180 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025 σε 333 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026, δηλαδή κατά 153 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των βασικών υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης. Ως ποσοστό μάλιστα αυξήθηκαν κατά 85%, σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 6 μήνες!
Το αποτέλεσμα είναι ότι, παρά τη σημαντική μείωση των οφειλών των νοσοκομείων μέσα στον Ιούνιο, το συνολικό απόθεμα των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων εξακολουθεί να κινείται πάνω από τα επίπεδα του τέλους του 2025.
Στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οφειλές αυξήθηκαν από 666 εκατ. ευρώ σε 715 εκατ. ευρώ, κατά 49 εκατ. ευρώ. Στον Κρατικό Προϋπολογισμό (Υπουργεία) αυξήθηκαν από 127 εκατ. ευρώ σε 167 εκατ. ευρώ, ενώ τα λοιπά νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης αύξησαν τις υποχρεώσεις τους από 208 εκατ. ευρώ σε 243 εκατ. ευρώ.
Υγεία… ο «μεγάλος ασθενής»Παρά τη μηνιαία υποχώρηση, τα νοσοκομεία παραμένουν με διαφορά ο μεγαλύτερος κακοπληρωτής της αγοράς. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους διαμορφώθηκαν στα 1,305 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, από 1,519 δισ. ευρώ τον Μάιο. Η μείωση των 214 εκατ. ευρώ εξηγεί σχεδόν ολόκληρη την υποχώρηση των χρεών της Γενικής Κυβέρνησης μέσα στον μήνα.
Το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 47,2% του συνολικού αποθέματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Με άλλα λόγια, σχεδόν ένα στα δύο ευρώ που χρωστούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς την αγορά αφορά νοσοκομειακές υποχρεώσεις.
Η σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025 είναι, πάντως, ελαφρώς βελτιωμένη: τότε οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων ανέρχονταν σε 1,397 δισ. ευρώ. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο καταγράφεται, επομένως, μείωση περίπου 92 εκατ. ευρώ. Αυτό δεν αναιρεί το διαρθρωτικό πρόβλημα, δείχνει όμως ότι η εικόνα δεν είναι αυτή μιας συνεχούς και ανεξέλεγκτης αύξησης των νοσοκομειακών χρεών.
Στον ΕΟΠΥΥ, αντίθετα, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν ελαφρά από 231 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο σε 248 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει ότι η βελτίωση στην Υγεία προέρχεται κυρίως από τα νοσοκομεία και όχι από το σύνολο των φορέων του κλάδου.
Στον αντίποδα, η φορολογική διοίκηση σπεύδει να πληρώσει το ταχύτερο τις επιστροφές φόρων στους δικαιούχους. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 788 εκατ. ευρώ, από 722 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025. Η αύξηση αυτή των 66 εκατ. ευρώ όμως θεωρείται συγκυριακή γιατί ο Ιούνιο ήταν μήνας μαζικής υποβολής και εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων.
Οι πληρωμές είχαν κολλήσει μόνο για 234 από τα 788 εκατ. ευρώ, καθώς αυτά μόνον βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Ωστόσο δεν φταίει για αυτά η ΑΑΔΕ, καθώς για τα 149 από τα 234 εκατομμύρια την ευθύνη καθυστέρησης έχουν οι ιδιώτες δικαιούχοι, διότι δεν έχουν συμπληρώσει ΙΒΑΝ, ή δεν ανταποκρίνονται στις ειδοποιήσεις να προσκομίσουν δικαιολογητικά που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή τους. Με ευθύνη του δημοσίου καθυστερούν προς επιστροφή επί τρεις μήνες και άνω, μόλις 84 εκατομμύρια ευρώ , δηλαδή ποσοστό μόλις 10,6% από τα συνολικά χρέη για επιστροφές φόρων που βρίσκονται σε καθυστέρηση.
Στον ΕΟΠΥΥ, αντίθετα, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν ελαφρά από 231 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο σε 248 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει ότι η βελτίωση στην Υγεία προέρχεται κυρίως από τα νοσοκομεία και όχι από το σύνολο των φορέων του κλάδου.
Η ΑΑΔΕ … πληρώνει!
Στον αντίποδα, η φορολογική διοίκηση σπεύδει να πληρώσει το ταχύτερο τις επιστροφές φόρων στους δικαιούχους. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 788 εκατ. ευρώ, από 722 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025. Η αύξηση αυτή των 66 εκατ. ευρώ όμως θεωρείται συγκυριακή γιατί ο Ιούνιο ήταν μήνας μαζικής υποβολής και εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων.
Οι πληρωμές είχαν κολλήσει μόνο για 234 από τα 788 εκατ. ευρώ, καθώς αυτά μόνον βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Ωστόσο δεν φταίει για αυτά η ΑΑΔΕ, καθώς για τα 149 από τα 234 εκατομμύρια την ευθύνη καθυστέρησης έχουν οι ιδιώτες δικαιούχοι, διότι δεν έχουν συμπληρώσει ΙΒΑΝ, ή δεν ανταποκρίνονται στις ειδοποιήσεις να προσκομίσουν δικαιολογητικά που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή τους. Με ευθύνη του δημοσίου καθυστερούν προς επιστροφή επί τρεις μήνες και άνω, μόλις 84 εκατομμύρια ευρώ , δηλαδή ποσοστό μόλις 10,6% από τα συνολικά χρέη για επιστροφές φόρων που βρίσκονται σε καθυστέρηση.
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