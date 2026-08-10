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Την Τετάρτη η κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου
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Νίκος Καλογερόπουλος Κηδεία

Την Τετάρτη η κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου

Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο θα γίνει με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος, αναφέρεται σε ανακοίνωση της οικογένειας

Την Τετάρτη η κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου
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Την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του, το τελευταίο «αντίο» θα ειπωθεί  στις 12:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία, όπως ήταν η επιθυμία του ηθοποιού. Η οικογένεια απευθύνει παράλληλα έκκληση, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το «Σπίτι του Ηθοποιού».

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος. Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν "Το Σπίτι του Ηθοποιού". ALPHA BANK IBAN: GR45 0140 2280 2280 0200 2002 719 Δικαιούχος: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ».

Ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο. Η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατό του έγινε γνωστή την Κυριακή 9 Αυγούστου, ενώ παράλληλα αναφέρεται ότι άφησε την τελευταία του πνοή σε δημόσιο νοσοκομείο.
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