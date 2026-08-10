Η σκοτεινή ιστορία πίσω από τη δόξα: Όταν ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλιπαρούσε να μην καταδικαστεί ο αδελφός του για υπόθεση δολοφονίας στην Κόστα Ρίκα

Μια ιστορία που θυμίζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας έρχεται στο φως καθώς ο σκηνοθέτης της Οδύσσειας φέρεται να παρακάλεσε δικαστή να δείξει επιείκεια απέναντι στον αδελφό του πριν από 15 περίπου χρόνια





Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η







Ο Κρίστοφερ Νόλαν (στη μέση) και οι δύο αδελφοί του, Τζόναθαν (δεξιά) και Μάθιου (αριστερά)





Η ιστορία περιλαμβάνει και μια εντυπωσιακή σύμπτωση: σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των Αρχών της Κόστα Ρίκα, ο Μάθιου φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει το όνομα «Οπενχάιμερ» – περίπου 15 χρόνια προτού ο αδελφός του κατακτήσει τα Όσκαρ με την ομώνυμη ταινία.



Οι τρεις αδελφοί Νόλαν και οι διαφορετικοί δρόμοι Ο 57χρονος σήμερα Μάθιου είναι ο μεγαλύτερος από τους τρεις αδελφούς Νόλαν. Ακολουθούν ο 56χρονος Κρίστοφερ και ο 50χρονος Τζόναθαν.



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Οι δρόμοι τους, ωστόσο, ακολούθησαν εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις.



Ο Κρίστοφερ εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, με ταινίες όπως τα «Interstellar», «Dunkirk», «Inception» και «Oppenheimer», αλλά και την τριλογία του «Batman». Ο Τζόναθαν έγινε επίσης επιτυχημένος σεναριογράφος και παραγωγός, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στο «Memento» και στη δημιουργία της σειράς «Westworld».



Ο Μάθιου, αντίθετα, ασχολήθηκε με την ανάπτυξη ακινήτων στο Σικάγο. Στη δεκαετία του 2000 αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και το 2009 κήρυξε πτώχευση.



Θα μπορούσε να αποτελεί σενάριο μιας από τις ταινίες του Κρίστοφερ Νόλαν , όμως πρόκειται για μια πραγματική ιστορία στην οποία εμπλέκεται ο ένας από τους αδελφούς του, Μάθιου, που είχε κατηγορηθεί 16 χρόνια πίσω για μια σκοτεινή υπόθεση απαγωγής μετά φόνου.Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail , στο επίκεντρο της ιστορίας βρέθηκε πριν από περίπου 16 χρόνια ο μεγαλύτερος αδελφός του σκηνοθέτη του μπλοκμπάστερ « Οδύσσεια », Μάθιου, ο οποίος κατηγορήθηκε από τις Αρχές της Κόστα Ρίκα για συμμετοχή στην απαγωγή και τη δολοφονία ενός Αμερικανού λογιστή, ενώ φερόταν να είναι αυτός που εκτέλεσε το θύμα.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι σοβαρότερες κατηγορίες εναντίον του δεν αποδείχθηκαν και Αμερικανός δικαστής απέρριψε το αίτημα έκδοσής του για απαγωγή και ανθρωποκτονία, χαρακτηρίζοντας τα στοιχεία για την εμπλοκή του ανεπαρκή και ατεκμηρίωτα.Τώρα, άγνωστα μέχρι σήμερα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το βρετανικό μέσο αποκαλύπτουν και την προσωπική παρέμβαση του Κρίστοφερ Νόλαν στην περιπέτεια του μεγαλύτερου αδελφού του. Ο σκηνοθέτης είχε απευθύνει επιστολή σε δικαστή ζητώντας να δείξει επιείκεια στον Μάθιου και περιγράφοντας την κατάσταση της οικογένειας ως «σπαρακτική».Η ιστορία περιλαμβάνει και μιασύμφωνα με τους ισχυρισμούς των Αρχών της Κόστα Ρίκα, ο Μάθιου φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει το όνομα «Οπενχάιμερ» – περίπου 15 χρόνια προτού ο αδελφός του κατακτήσει τα Όσκαρ με την ομώνυμη ταινία.Ο 57χρονος σήμερα Μάθιου είναι ο μεγαλύτερος από τους τρεις αδελφούς Νόλαν. Ακολουθούν ο 56χρονος Κρίστοφερ και ο 50χρονος Τζόναθαν.Γεννήθηκαν στο Λονδίνο. Πατέρας τους ήταν ο Βρετανός διαφημιστής Μπρένταν Νόλαν και μητέρα τους η Αμερικανίδα Κριστίνα. Και οι τρεις έχουν βρετανική και αμερικανική υπηκοότητα και φοίτησαν στο Haileybury του Χερτφορντσάιρ.Οι δρόμοι τους, ωστόσο, ακολούθησαν εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις.Ο Κρίστοφερ εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, με ταινίες όπως τα «Interstellar», «Dunkirk», «Inception» και «Oppenheimer», αλλά και την τριλογία του «Batman». Ο Τζόναθαν έγινε επίσης επιτυχημένος σεναριογράφος και παραγωγός, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στο «Memento» και στη δημιουργία της σειράς «Westworld».Ο Μάθιου, αντίθετα, ασχολήθηκε με την ανάπτυξη ακινήτων στο Σικάγο. Στη δεκαετία του 2000 αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και το 2009 κήρυξε πτώχευση.

Την ίδια χρονιά η ζωή του πήρε μια δραματική τροπή.

Η δολοφονία του λογιστή και το αίτημα έκδοσης Τον Μάρτιο του 2009 δικαστής στην Κόστα Ρίκα ενέκρινε αίτημα για την έκδοση του Μάθιου Νόλαν σχετικά με τον θάνατο του 63χρονου Ρόμπερτ Κοέν, ενός λογιστή από τη Φλόριντα, η σορός του οποίου είχε βρεθεί το 2005 στη χώρα της Κεντρικής Αμερικής.



Οι Αρχές της Κόστα Ρίκα τον αναζητούσαν για διακεκριμένη απαγωγή, χρήση πλαστού εγγράφου και διακεκριμένη ανθρωποκτονία.



Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αστυνομίας της χώρας, ένας πλούσιος έμπορος πολύτιμων λίθων, ο Ρόμπερτ Μπρέσκα, είχε προσλάβει τον Μάθιου για να απαγάγει και να βασανίσει τον Κοέν εξαιτίας μιας διαμάχης που αφορούσε επτά εκατομμύρια δολάρια που φέρονταν να αγνοούνται.



Ο Μπρέσκα φέρεται να είχε πείσει τον Κοέν να συναντήσει τον Μάθιου στο Σαν Χοσέ, παρουσιάζοντάς τον ως «πολυεκατομμυριούχο» και μέλος της δυναστείας κοσμηματοπωλών Οπενχάιμερ.



Σύμφωνα πάντα με το αίτημα έκδοσης, στις 6 Μαρτίου 2005 ο Μάθιου φέρεται να συμφώνησε με τον Κοσταρικανό Λουίς Αλόνσο Ντάγκλας Μεχία, ο οποίος καταδικάστηκε αργότερα για τη δολοφονία, να προχωρήσουν στην απαγωγή του Κοέν.



Οι Αρχές υποστήριξαν ότι το θύμα εξαναγκάστηκε να μπει στο αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει ο Μάθιου και ότι το σχέδιο προέβλεπε τη μεταφορά του σε απομονωμένη παραλία.



Σύμφωνα με τα έγγραφα, τελικός στόχος της «αποστολής» ήταν να σκοτωθεί ο Κοέν.



Ο δικαστής απέρριψε τις κατηγορίες για φόνο και απαγωγή Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, δεν κρίθηκαν επαρκείς από την αμερικανική Δικαιοσύνη.



Ο δικαστής Μέισον απέρριψε το αίτημα έκδοσης του Μάθιου Νόλαν για τις κατηγορίες της διακεκριμένης απαγωγής και ανθρωποκτονίας, κρίνοντας ότι τα στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή του ήταν «ανεπαρκή και ατεκμηρίωτα».



Υπήρχαν, σύμφωνα με τον δικαστή, αξιόπιστα στοιχεία ότι ο Μάθιου βρισκόταν μαζί με τον Κοέν την ώρα της απαγωγής. Σε αυτά περιλαμβανόταν υλικό από κάμερες ασφαλείας ξενοδοχείου όπου διέμεναν και οι δύο.



Υπήρχαν επίσης στοιχεία ότι το όχημα με το οποίο απομακρύνθηκε ο Κοέν ήταν ένα Toyota 4Runner που είχε νοικιάσει ο Μάθιου.



Αυτό που έλειπε, σύμφωνα με τον δικαστή, ήταν οποιοδήποτε επαρκές στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο Μπρέσκα είχε προσλάβει τον Μάθιου ως εκτελεστή, ότι εκείνος είχε σχεδιάσει την απαγωγή και τη δολοφονία ή ότι γνώριζε ή είχε διατάξει τις ενέργειες του Μεχία.



Δεν υπήρχε επίσης επαρκής απόδειξη ότι ο Μάθιου είχε προχωρήσει ο ίδιος σε οποιαδήποτε βίαιη πράξη.



Ο δικαστής ενέκρινε, πάντως, την έκδοσή του για διαφορετικό αδίκημα: τη χρήση πλαστού εγγράφου. Επρόκειτο για πλαστό βρετανικό διαβατήριο με το όνομα «Μάθιου Φράνσις ΜακΚολ», το οποίο φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κόστα Ρίκα.



Το σχέδιο απόδρασης από τη φυλακή Η υπόθεση έγινε ακόμη πιο παράξενη μετά τη σύλληψη του Μάθιου, η οποία πραγματοποιήθηκε ενώ παρακολουθούσε ακρόαση για την προσωπική του πτώχευση.



Τον Οκτώβριο του 2009 του απαγγέλθηκαν πέντε κατηγορίες σχετικά με αντικείμενα που εντοπίστηκαν στο κελί του στο Metropolitan Correctional Center του Σικάγο, μια φυλακή 28 ορόφων.



Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι βρήκαν περίπου 9,5 μέτρα πλεγμένου σχοινιού, μια αυτοσχέδια εξάρτυση, ένα μεταλλικό κομμάτι από καπάκι στυλό και τμήμα σπασμένης ξυριστικής λεπίδας κρυμμένο μέσα σε σαπούνι.



Οι υπάλληλοι διαπίστωσαν μάλιστα ότι με το μεταλλικό αντικείμενο μπορούσαν να ανοίξουν κλειδωμένες χειροπέδες.



Οι εισαγγελικές Αρχές υποστήριξαν ότι ο Μάθιου χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένη γλώσσα για να συζητά το σχέδιο απόδρασης, αποκαλώντας το μεταξύ άλλων «beach party».



Σε ένα από τα σημειώματα φέρεται να περιέγραφε σχέδιο κατάβασης με σχοινί από παράθυρο της φυλακής και παραλαβής του από συνεργούς στον δρόμο.



Σε άλλη αναφορά φέρεται να καυχήθηκε ότι μπορούσε να απελευθερωθεί από χειροπέδες μέσα σε 15 δευτερόλεπτα.



Η επιστολή του Κρίστοφερ Νόλαν στον δικαστή Σε αυτό το σημείο παρενέβη προσωπικά ο Κρίστοφερ Νόλαν.



Οι δικηγόροι του Μάθιου ζήτησαν επιείκεια από το δικαστήριο, καταθέτοντας επιστολές από τη σύζυγο και τα παιδιά του, αλλά και από τον διάσημο αδελφό του. Ήταν Ιούνιος του 2010, μόλις έναν μήνα πριν από την πρεμιέρα του «Inception».



Στην επιστολή του, με ημερομηνία 28 Ιουνίου 2010, ο Κρίστοφερ χαρακτήριζε «μυστήριο και σοκ» το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του είχε βρεθεί σε αυτή τη θέση.



Αναφερόμενος στα παιδικά τους χρόνια, θυμόταν πόσο σημαντικό ήταν για τον ίδιο να έχει τον μεγαλύτερο αδελφό του στο ίδιο οικοτροφείο.



Έγραψε ότι ο Μάθιου τον είχε στηρίξει με αφοσίωση εκείνη την περίοδο και τον προστάτευε χωρίς να σκέφτεται τον εαυτό του, κάτι που, κατά τον σκηνοθέτη, αποδείκνυε το πόσο βαθιά ήταν η αφοσίωσή του στην οικογένεια.



Αλλά η πιο δύσκολη αναφορά αφορούσε τον θάνατο του πατέρα τους.



«Δεν μπόρεσε να αποχαιρετήσει τον πατέρα μας» Όσο ο Μάθιου βρισκόταν στη φυλακή, ο πατέρας τους έχασε τη μάχη με τον καρκίνο.



Ο Κρίστοφερ έγραψε στον δικαστή ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του ήταν εξαιρετικά δεμένος μαζί του και ότι, παρά την «μπερδεμένη και σπαρακτική» κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί, η αγάπη του πατέρα τους για τον πρωτότοκο γιο του δεν είχε κλονιστεί.



Ο σκηνοθέτης υποστήριξε ότι το γεγονός πως ο Μάθιου δεν μπόρεσε να βρίσκεται στο νεκροκρέβατο του πατέρα τους και να τον αποχαιρετήσει είχε αποτελέσει από μόνο του μια τρομερή τιμωρία.



Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η φυλάκιση είχε κάνει τον αδελφό του να επανεκτιμήσει τις πραγματικές προτεραιότητες της ζωής του.



Ο Κρίστοφερ Νόλαν ζήτησε ουσιαστικά μια δεύτερη ευκαιρία για εκείνον, υποστηρίζοντας ότι η ντροπή και οι δυσκολίες που είχε προκαλέσει η φυλάκισή του στον ίδιο και στην οικογένειά του αποτελούσαν ήδη σημαντική τιμωρία.



Η καταδίκη και η αποφυλάκιση Ο Μάθιου Νόλαν δήλωσε τελικά ένοχος για δύο κατηγορίες που σχετίζονταν με την απόπειρα απόδρασης.



Καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση. Επειδή, όμως, είχε ήδη παραμείνει έγκλειστος για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, αφέθηκε ελεύθερος και τέθηκε υπό επιτήρηση για δύο χρόνια.



Τελικά δεν εκδόθηκε στην Κόστα Ρίκα. Οι κατηγορίες για φόνο και απαγωγή δεν είχαν αποδειχθεί, ενώ η μόνη κατηγορία για την οποία είχε εγκριθεί η έκδοσή του αφορούσε τη χρήση πλαστού διαβατηρίου.



Εκπρόσωπος του υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Κόστα Ρίκα είχε δηλώσει αργότερα ότι τα στοιχεία που ο Αμερικανός δικαστής θεώρησε ανεπαρκή για να συνδέσει τον Μάθιου με τα εγκλήματα κατά του Κοέν ήταν τα ίδια που χρησιμοποιήθηκαν για την καταδίκη του Μεχία στην Κόστα Ρίκα.



Έναν χρόνο αργότερα ο Μάθιου στράφηκε δικαστικά κατά της αμερικανικής κυβέρνησης για ιατρική αμέλεια, καθώς και εναντίον σωφρονιστικών υπαλλήλων για τη μεταχείρισή του στη φυλακή. Και οι δύο υποθέσεις απορρίφθηκαν.



Οι δικηγόροι του έχουν υποστηρίξει στο παρελθόν ότι ήταν αθώος για τις κατηγορίες που του είχαν αποδοθεί και ότι λυπάται για την απώλεια της οικογένειας Κοέν.



Δεκαέξι χρόνια αργότερα, η παράξενη οικογενειακή ιστορία επανέρχεται στο προσκήνιο την ώρα που ο Κρίστοφερ Νόλαν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του κινηματογραφικού ενδιαφέροντος με την «Οδύσσεια». Και η ειρωνεία δύσκολα περνά απαρατήρητη: το όνομα «Οπενχάιμερ», που εμφανίστηκε στις καταγγελίες μιας σκοτεινής υπόθεσης γύρω από τον αδελφό του, έμελλε χρόνια αργότερα να γίνει ο τίτλος της ταινίας που χάρισε στον Κρίστοφερ Νόλαν τις μεγαλύτερες διακρίσεις της καριέρας του.