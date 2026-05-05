Ελένη Καρακάση για τη διαδικασία αναδοχής παιδιού: Έχει μέρα νύχτα χαρά και κλάμα, θέλει πολλή δουλειά
GALA
Ελένη Καρακάση Αναδοχή Παιδί

Ελένη Καρακάση για τη διαδικασία αναδοχής παιδιού: Έχει μέρα νύχτα χαρά και κλάμα, θέλει πολλή δουλειά

Έχει όλο αυτό το σκαμπανέβασμα που έχει μια γυναίκα στην εγκυμοσύνη, είπε η ηθοποιός

Ελένη Καρακάση για τη διαδικασία αναδοχής παιδιού: Έχει μέρα νύχτα χαρά και κλάμα, θέλει πολλή δουλειά
Ιωάννα Μαρίνου
Τις ψυχολογικές διακυμάνσεις που συνοδεύουν τη διαδικασία αναδοχής παιδιού για ένα ζευγάρι περιέγραψε η Ελένη Καρακάση, επισημαίνοντας ότι απαιτείται αντοχή και προσπάθεια και από τις δύο πλευρές.

Η ηθοποιός έχει αναφερθεί δημόσια στην απόφαση που έχει πάρει μαζί με τον σύζυγό της να αποκτήσουν παιδί, καθώς και στις διαδικασίες αναδοχής που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Σε δηλώσεις που έκανε η Ελένη Καρακάση στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» μίλησε για τις συναισθηματικές διακυμάνσεις που συνεπάγεται η διαδικασία, τονίζοντας τη σημασία της υπομονής και της προσπάθειας. Όπως είπε η ηθοποιός:  «Προχωράει η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που έχει όλη τη φάση που μπορεί να έχει… Δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία να κάνω παιδί βιολογικά, αλλά μπορώ να σου πω ότι έχει όλο αυτό το σκαμπανέβασμα που έχει μια γυναίκα στην εγκυμοσύνη. Μέρα νύχτα, έχει χαρά και κλάμα. Θέλει πολλή δουλειά από όλες τις πλευρές και από εμάς, γιατί δεν είμαι μόνη μου, είμαι μαζί με τον άντρα μου».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης