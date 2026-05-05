Ελένη Καρακάση για τη διαδικασία αναδοχής παιδιού: Έχει μέρα νύχτα χαρά και κλάμα, θέλει πολλή δουλειά
Έχει όλο αυτό το σκαμπανέβασμα που έχει μια γυναίκα στην εγκυμοσύνη, είπε η ηθοποιός
Τις ψυχολογικές διακυμάνσεις που συνοδεύουν τη διαδικασία αναδοχής παιδιού για ένα ζευγάρι περιέγραψε η Ελένη Καρακάση, επισημαίνοντας ότι απαιτείται αντοχή και προσπάθεια και από τις δύο πλευρές.
Η ηθοποιός έχει αναφερθεί δημόσια στην απόφαση που έχει πάρει μαζί με τον σύζυγό της να αποκτήσουν παιδί, καθώς και στις διαδικασίες αναδοχής που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.
Σε δηλώσεις που έκανε η Ελένη Καρακάση στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» μίλησε για τις συναισθηματικές διακυμάνσεις που συνεπάγεται η διαδικασία, τονίζοντας τη σημασία της υπομονής και της προσπάθειας. Όπως είπε η ηθοποιός: «Προχωράει η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που έχει όλη τη φάση που μπορεί να έχει… Δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία να κάνω παιδί βιολογικά, αλλά μπορώ να σου πω ότι έχει όλο αυτό το σκαμπανέβασμα που έχει μια γυναίκα στην εγκυμοσύνη. Μέρα νύχτα, έχει χαρά και κλάμα. Θέλει πολλή δουλειά από όλες τις πλευρές και από εμάς, γιατί δεν είμαι μόνη μου, είμαι μαζί με τον άντρα μου».
