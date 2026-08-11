Η Αν Χάθαγουεϊ απάντησε με βίντεο στο TikTok σε όσους λένε ότι η εγκυμοσύνη της είναι ψεύτικη: «Ψεύτικα μαλλιά, αληθινή κοιλιά»
Η Αν Χάθαγουεϊ απάντησε με βίντεο στο TikTok σε όσους λένε ότι η εγκυμοσύνη της είναι ψεύτικη: «Ψεύτικα μαλλιά, αληθινή κοιλιά»
Αφορμή για τα υπονοούμενα η εμφάνιση της Αν Χάθαγουεϊ σε πρεμιέρα ταινίας την Κυριακή στην Καλιφόρνια
Με ένα βίντεο στο TikTok από την προετοιμασία της για την εμφάνισή της στην παγκόσμια πρεμιέρα του φιλμ «The End of Oak Street» στην Καλιφόρνια, την περασμένη Κυριακή, απάντησε η Αν Χάθαγουεϊ σε όσους ισχυριστήκαν ότι η εγκυμοσύνη της είναι ψεύτικη.
Αφορμή για τα σχόλια αυτά αποτέλεσε το λουκ που επέλεξε η σταρ του Χόλιγουντ καθώς φόρεσε ένα χαμηλόμεσο τζιν που άφηνε ακάλυπτη τη φουσκωμένη κοιλιά της και ένα γαλάζιο halter τοπ με μακριά κάπα που είχε κόκκινη επένδυση.
«Ψεύτικα μαλλιά, αληθινή κοιλιά. Απολαύστε μαζί μου το χάος του @endofoakstreet Block Party, καθώς το outfit μου κυριολεκτικά λιώνει από τη ζέστη!!» έγραψε στο TikTok η Αν Χάθαγουεϊ.
Στο βίντεο, μεταξύ άλλων, ένας συνεργάστη της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού της στερεώνει ένα πρόσθετο κομμάτι στα μαλλιά της για να δώσει όγκο στη μακριά αλογοουρά της, ενώ η ίδια παραδέχεται: «Δεν είναι τα μαλλιά μου».
Είχαν προηγηθεί σχόλια όπως «γιατί φαίνεται ψεύτικη;» για τη φουσκωμένη κοιλιά της ή «όντως φαίνεται ψεύτικη. Υπάρχει μακιγιάζ σώματος πάνω της».
Άλλοι, ωστόσο, υπερασπίστηκαν τη Χάθαγουεϊ, εξηγώντας ότι η κοιλιά της φαίνεται διαφορετική από εκείνη άλλων εγκύων επειδή βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.
«Φαίνεται διαφορετική επειδή ήταν ήδη σε καλή φυσική κατάσταση και πιθανότατα συνεχίζει να γυμνάζεται, οπότε είναι όλη μυς και μωρό!» απάντησε ένας σχολιαστής με έναν δεύτερο να συμπληρώνει «το γεγονός ότι άλλες γυναίκες αμφισβητούσαν την πραγματική εγκυμοσύνη της επειδή "η δική μου δεν έμοιαζε έτσι" μου φαίνεται τόσο παράξενο».
Αφορμή για τα σχόλια αυτά αποτέλεσε το λουκ που επέλεξε η σταρ του Χόλιγουντ καθώς φόρεσε ένα χαμηλόμεσο τζιν που άφηνε ακάλυπτη τη φουσκωμένη κοιλιά της και ένα γαλάζιο halter τοπ με μακριά κάπα που είχε κόκκινη επένδυση.
@hollywoodreporter The summer of #AnneHathaway continues as she premieres new movie #TheEndofOakStreet ♬ original sound - The Hollywood Reporter
«Ψεύτικα μαλλιά, αληθινή κοιλιά. Απολαύστε μαζί μου το χάος του @endofoakstreet Block Party, καθώς το outfit μου κυριολεκτικά λιώνει από τη ζέστη!!» έγραψε στο TikTok η Αν Χάθαγουεϊ.
@annehathaway Fake hair, real bump 😘 ✌️🦖🔥☀️🦕😅 Enjoy The End of Oak Street Block Party chaos with me as my outfit literally melts in the heat!! @Warner Bros. ♬ original sound - Anne Hathaway
Στο βίντεο, μεταξύ άλλων, ένας συνεργάστη της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού της στερεώνει ένα πρόσθετο κομμάτι στα μαλλιά της για να δώσει όγκο στη μακριά αλογοουρά της, ενώ η ίδια παραδέχεται: «Δεν είναι τα μαλλιά μου».
Είχαν προηγηθεί σχόλια όπως «γιατί φαίνεται ψεύτικη;» για τη φουσκωμένη κοιλιά της ή «όντως φαίνεται ψεύτικη. Υπάρχει μακιγιάζ σώματος πάνω της».
Άλλοι, ωστόσο, υπερασπίστηκαν τη Χάθαγουεϊ, εξηγώντας ότι η κοιλιά της φαίνεται διαφορετική από εκείνη άλλων εγκύων επειδή βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.
«Φαίνεται διαφορετική επειδή ήταν ήδη σε καλή φυσική κατάσταση και πιθανότατα συνεχίζει να γυμνάζεται, οπότε είναι όλη μυς και μωρό!» απάντησε ένας σχολιαστής με έναν δεύτερο να συμπληρώνει «το γεγονός ότι άλλες γυναίκες αμφισβητούσαν την πραγματική εγκυμοσύνη της επειδή "η δική μου δεν έμοιαζε έτσι" μου φαίνεται τόσο παράξενο».
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