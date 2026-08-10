Tupac: Ξεκινά η δίκη για τη δολοφονία του, 30 χρόνια μετά τον θάνατό του
Tupac: Ξεκινά η δίκη για τη δολοφονία του, 30 χρόνια μετά τον θάνατό του
Ο Duane «Keffe D» Davis που κατηγορείται για τον θάνατο του διάσημου ράπερ θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης
Σχεδόν 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Tupac στο Λας Βέγκας, η πολύκροτη υπόθεση περνά πλέον στο στάδιο της δίκης, με τον άνθρωπο που κατηγορείται για τον θάνατο του διάσημου ράπερ, Duane «Keffe D» Davis να βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης.
Ο 63χρονος Duane «Keffe D» Davis αντιμετωπίζει μία κατηγορία για φόνο με χρήση θανατηφόρου όπλου, με την κατηγορία να περιλαμβάνει επίσης τον ισχυρισμό ότι η πράξη συνδεόταν με την προώθηση, την ενίσχυση ή την υποστήριξη συμμορίας. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος.
Η δίκη διεξάγεται στο Λας Βέγκας, με πρόεδρο τη δικαστή Carli Kierny, ενώ η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περίπου έναν μήνα. Η επιλογή των ενόρκων ξεκίνησε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, πριν ακολουθήσουν οι αγορεύσεις και οι καταθέσεις των μαρτύρων. Σημειώνεται, ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς ο θάνατος του Tupac παρέμενε για χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια στην ιστορία της hip-hop.
Η δολοφονία που συγκλόνισε
Ο Tupac Shakur, γνωστός επίσης ως 2Pac και Makaveli, πυροβολήθηκε στο Λας Βέγκας στις 7 Σεπτεμβρίου του 1996. Εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε μια μαύρη BMW μαζί με τον μουσικό παραγωγό και συνιδρυτή της Death Row Records, Marion «Suge» Knight, με προορισμό το Club 662, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί.
Ένα λευκό Cadillac πλησίασε το αυτοκίνητό τους και ακολούθησαν πυροβολισμοί. Ο Tupac, ο οποίος καθόταν στη θέση του συνοδηγού, τραυματίστηκε από πολλαπλές σφαίρες. Ο Knight επέζησε, ενώ ο ράπερ υπέκυψε στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα, σε ηλικία μόλις 25 ετών.
Παρά το γεγονός ότι για χρόνια δεν είχε γίνει κάποια σύλληψη για τη δολοφονία του ράπερ, τα τελευταία χρόνια δημόσιες δηλώσεις του Davis, καθώς και ένα βιβλίο στο οποίο περιέγραφε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν, οδήγησαν σε μία νέα τροπή σχετικά με την έρευνα. Ο ίδιος συνελήφθη το 2023.
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της δίκης είναι ότι η εισαγγελία δεν υποστηρίζει πως ο Davis ήταν ο άνθρωπος που πυροβόλησε τον Tupac. Αντίθετα, οι εισαγγελείς αναμένεται να επιχειρήσουν να αποδείξουν ότι εκείνος οργάνωσε την επίθεση και παρείχε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.
Ο Davis έχει γράψει ένα μέρος του βιβλίου Compton Street Legends, στο οποίο περιγράφει τον ρόλο του στην επίθεση. Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Davis πήρε ένα πιστόλι από συνεργάτη του και το πέταξε στο πίσω κάθισμα του Cadillac, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ποιος πυροβόλησε τελικά τον Tupac.
Για χρόνια, ο ανιψιός του Davis, Orlando «Baby Lane» Anderson, θεωρούνταν ο βασικός ύποπτος ως ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη. Ωστόσο, δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες για τη δολοφονία. Ο Anderson σκοτώθηκε το 1998, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Tupac, σε άσχετο περιστατικό μεταξύ συμμοριών στο Compton της Καλιφόρνια. Στο ίδιο αυτοκίνητο βρίσκονταν επίσης οι Deandrae «Freaky» Smith και Terry «Bubble Up» Brown, οι οποίοι έχουν επίσης φύγει από τη ζωή.
Οι μάρτυρες που αναμένεται να καταθέσουν
Η εισαγγελία αναμένεται να καλέσει μεταξύ 35 και 45 μάρτυρες. Στη λίστα περιλαμβάνονται άνθρωποι που είδαν τον Tupac λίγο πριν από τους πυροβολισμούς, πρόσωπα που βρίσκονταν στον κύκλο του ίδιου και του Davis εκείνη την περίοδο, πρώην αστυνομικοί και ντετέκτιβ, καθώς και ειδικοί σε θέματα συμμοριών.
Ο 63χρονος Duane «Keffe D» Davis αντιμετωπίζει μία κατηγορία για φόνο με χρήση θανατηφόρου όπλου, με την κατηγορία να περιλαμβάνει επίσης τον ισχυρισμό ότι η πράξη συνδεόταν με την προώθηση, την ενίσχυση ή την υποστήριξη συμμορίας. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος.
Η δίκη διεξάγεται στο Λας Βέγκας, με πρόεδρο τη δικαστή Carli Kierny, ενώ η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περίπου έναν μήνα. Η επιλογή των ενόρκων ξεκίνησε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, πριν ακολουθήσουν οι αγορεύσεις και οι καταθέσεις των μαρτύρων. Σημειώνεται, ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς ο θάνατος του Tupac παρέμενε για χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια στην ιστορία της hip-hop.
Tupac Shakur murder suspect to stand trial 30 years after shooting shocked music world https://t.co/ZfYNQ5jAIc pic.twitter.com/sXUtwaSbv8— New York Post (@nypost) August 10, 2026
Ο Tupac Shakur, γνωστός επίσης ως 2Pac και Makaveli, πυροβολήθηκε στο Λας Βέγκας στις 7 Σεπτεμβρίου του 1996. Εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε μια μαύρη BMW μαζί με τον μουσικό παραγωγό και συνιδρυτή της Death Row Records, Marion «Suge» Knight, με προορισμό το Club 662, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί.
Ένα λευκό Cadillac πλησίασε το αυτοκίνητό τους και ακολούθησαν πυροβολισμοί. Ο Tupac, ο οποίος καθόταν στη θέση του συνοδηγού, τραυματίστηκε από πολλαπλές σφαίρες. Ο Knight επέζησε, ενώ ο ράπερ υπέκυψε στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα, σε ηλικία μόλις 25 ετών.
Παρά το γεγονός ότι για χρόνια δεν είχε γίνει κάποια σύλληψη για τη δολοφονία του ράπερ, τα τελευταία χρόνια δημόσιες δηλώσεις του Davis, καθώς και ένα βιβλίο στο οποίο περιέγραφε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν, οδήγησαν σε μία νέα τροπή σχετικά με την έρευνα. Ο ίδιος συνελήφθη το 2023.
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της δίκης είναι ότι η εισαγγελία δεν υποστηρίζει πως ο Davis ήταν ο άνθρωπος που πυροβόλησε τον Tupac. Αντίθετα, οι εισαγγελείς αναμένεται να επιχειρήσουν να αποδείξουν ότι εκείνος οργάνωσε την επίθεση και παρείχε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.
Ο Davis έχει γράψει ένα μέρος του βιβλίου Compton Street Legends, στο οποίο περιγράφει τον ρόλο του στην επίθεση. Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Davis πήρε ένα πιστόλι από συνεργάτη του και το πέταξε στο πίσω κάθισμα του Cadillac, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ποιος πυροβόλησε τελικά τον Tupac.
Για χρόνια, ο ανιψιός του Davis, Orlando «Baby Lane» Anderson, θεωρούνταν ο βασικός ύποπτος ως ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη. Ωστόσο, δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες για τη δολοφονία. Ο Anderson σκοτώθηκε το 1998, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Tupac, σε άσχετο περιστατικό μεταξύ συμμοριών στο Compton της Καλιφόρνια. Στο ίδιο αυτοκίνητο βρίσκονταν επίσης οι Deandrae «Freaky» Smith και Terry «Bubble Up» Brown, οι οποίοι έχουν επίσης φύγει από τη ζωή.
Οι μάρτυρες που αναμένεται να καταθέσουν
Η εισαγγελία αναμένεται να καλέσει μεταξύ 35 και 45 μάρτυρες. Στη λίστα περιλαμβάνονται άνθρωποι που είδαν τον Tupac λίγο πριν από τους πυροβολισμούς, πρόσωπα που βρίσκονταν στον κύκλο του ίδιου και του Davis εκείνη την περίοδο, πρώην αστυνομικοί και ντετέκτιβ, καθώς και ειδικοί σε θέματα συμμοριών.
Μεταξύ των πιθανών μαρτύρων είναι ο πρώην δήμαρχος του Λας Βέγκας Oscar Goodman, μέλη της οικογένειας του Tupac και ο Leonard Jefferson, ο οποίος είχε βρεθεί με το αυτοκίνητό του δίπλα στη BMW του ράπερ και τράβηξε μια φωτογραφία που θεωρείται η τελευταία γνωστή φωτογραφία του πριν από τη δολοφονία του.
Αναμένεται επίσης να καταθέσει ο Denvonta Lee, ο οποίος είχε σχέση με τους South Side Crips. Σε κατάθεσή του ενώπιον του σώματος ενόρκων, ο Lee είχε υποστηρίξει ότι οι αντίπαλες συμμορίες Crips και Mob Piru συνδέονταν με τις δύο αντίπαλες δισκογραφικές εταιρείες Death Row Records και Bad Boy Records.
Ο ίδιος δεν βρισκόταν στο σημείο της δολοφονίας, όμως είχε καταθέσει ότι ο Anderson δεν είχε καθαρό οπτικό πεδίο για να πυροβολήσει και ότι ο Smith ήταν τελικά εκείνος που χρησιμοποίησε το όπλο. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Davis είχε τον έλεγχο της κατάστασης και έδωσε το όπλο στον Anderson, ο οποίος στη συνέχεια το έδωσε στον Smith.
Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη ο Malcolm Greenidge, φίλος του Tupac που βρισκόταν μαζί με την παρέα του εκείνο το βράδυ, καθώς και ο Reggie Wright, ο οποίος μεγάλωσε στο Compton και είχε εργαστεί στην ασφάλεια της Death Row Records.
Ο Suge Knight και ο Diddy
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει ο Suge Knight. Ο Knight ήταν ο μοναδικός εν ζωή αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν μέσα σε ένα από τα δύο αυτοκίνητα τη στιγμή της επίθεσης. Εκτίει ποινή 28 ετών σε φυλακή της Καλιφόρνιας για τον θάνατο ενός επιχειρηματία του Compton, τον οποίο παρέσυρε με το αυτοκίνητό του το 2015.
Ο Knight έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα καταθέσει στην υπόθεση του Davis. Ωστόσο, η κατάθεσή του θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που ήταν παρόντες μέσα στη BMW εκείνο το βράδυ. Ο δικηγόρος του Davis, Michael Sanft, δήλωσε στο Associated Press ότι ο Knight θα ήταν ένας καλός μάρτυρας για την υπεράσπιση του πελάτη του, εφόσον τελικά καταθέσει.
Παράλληλα, έχει υπάρξει έντονη συζήτηση για το ενδεχόμενο να κληθεί ως μάρτυρας ο Sean «Diddy» Combs. Ο Combs εκτίει ποινή τεσσάρων ετών σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ, μετά την καταδίκη του για αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία. Στο βιβλίο του, ο Davis είχε υποστηρίξει ότι ο Combs επιθυμούσε τον θάνατο του Knight και του Tupac και ότι του είχε προσφέρει χρήματα για να τους σκοτώσει. Ο Combs έχει αρνηθεί εδώ και χρόνια οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία του Tupac. Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του Diddy δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των μαρτύρων και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα μπορούσε να καταθέσει.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Αναμένεται επίσης να καταθέσει ο Denvonta Lee, ο οποίος είχε σχέση με τους South Side Crips. Σε κατάθεσή του ενώπιον του σώματος ενόρκων, ο Lee είχε υποστηρίξει ότι οι αντίπαλες συμμορίες Crips και Mob Piru συνδέονταν με τις δύο αντίπαλες δισκογραφικές εταιρείες Death Row Records και Bad Boy Records.
Ο ίδιος δεν βρισκόταν στο σημείο της δολοφονίας, όμως είχε καταθέσει ότι ο Anderson δεν είχε καθαρό οπτικό πεδίο για να πυροβολήσει και ότι ο Smith ήταν τελικά εκείνος που χρησιμοποίησε το όπλο. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Davis είχε τον έλεγχο της κατάστασης και έδωσε το όπλο στον Anderson, ο οποίος στη συνέχεια το έδωσε στον Smith.
Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη ο Malcolm Greenidge, φίλος του Tupac που βρισκόταν μαζί με την παρέα του εκείνο το βράδυ, καθώς και ο Reggie Wright, ο οποίος μεγάλωσε στο Compton και είχε εργαστεί στην ασφάλεια της Death Row Records.
Ο Suge Knight και ο Diddy
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει ο Suge Knight. Ο Knight ήταν ο μοναδικός εν ζωή αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν μέσα σε ένα από τα δύο αυτοκίνητα τη στιγμή της επίθεσης. Εκτίει ποινή 28 ετών σε φυλακή της Καλιφόρνιας για τον θάνατο ενός επιχειρηματία του Compton, τον οποίο παρέσυρε με το αυτοκίνητό του το 2015.
Ο Knight έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα καταθέσει στην υπόθεση του Davis. Ωστόσο, η κατάθεσή του θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που ήταν παρόντες μέσα στη BMW εκείνο το βράδυ. Ο δικηγόρος του Davis, Michael Sanft, δήλωσε στο Associated Press ότι ο Knight θα ήταν ένας καλός μάρτυρας για την υπεράσπιση του πελάτη του, εφόσον τελικά καταθέσει.
Παράλληλα, έχει υπάρξει έντονη συζήτηση για το ενδεχόμενο να κληθεί ως μάρτυρας ο Sean «Diddy» Combs. Ο Combs εκτίει ποινή τεσσάρων ετών σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ, μετά την καταδίκη του για αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία. Στο βιβλίο του, ο Davis είχε υποστηρίξει ότι ο Combs επιθυμούσε τον θάνατο του Knight και του Tupac και ότι του είχε προσφέρει χρήματα για να τους σκοτώσει. Ο Combs έχει αρνηθεί εδώ και χρόνια οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία του Tupac. Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του Diddy δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των μαρτύρων και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα μπορούσε να καταθέσει.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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