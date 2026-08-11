H κυβέρνηση κάνει… προετοιμασία ενόψει της πολιτικής σεζόν και «βάζει σημάδι» τον Τσίπρα
H κυβέρνηση κάνει… προετοιμασία ενόψει της πολιτικής σεζόν και «βάζει σημάδι» τον Τσίπρα
Το Μαξίμου αξιοποιεί την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα για να θυμίσει σε πολίτες το κυβερνητικό του παρελθόν, παρά την επιχείρηση rebranding από τον πρώην πρωθυπουργό
Μεσούσης της καλοκαιρινής ανάπαυλας και ενώ το πολιτικό σύστημα τελεί σε κατάσταση ραστώνης για μερικές μέρες, η κυβέρνηση έβαλε ξανά στο σημάδι τον Αλέξη Τσίπρα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τις διαθέσεις του Μεγάρου Μαξίμου ενόψει της πολιτικής σεζόν που θα ξεκινήσει στο τέλος του μήνα και θα έχει ως πρώτο μείζον πεδίο αντιπαράθεσης τη ΔΕΘ.
Η συνέντευξη του προέδρου της ΕΛΑΣ στο in.gr και ειδικά η αποστροφή του ότι «δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο», ενεργοποίησαν τα αντανακλαστικά του Μεγάρου Μαξίμου, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη σύγκριση και την αντιπαράθεση με τον κ. Τσίπρα.
Ο πρώτος που έδωσε τον τόνο, σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, ήταν ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος απέδωσε στον κ. Τσίπρα πρόθεση να ξαναγράψει την ιστορία. «Το κακό για εκείνον είναι ότι η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θέτοντας μια σειρά ερωτημάτων, όπως γιατί άλλαξε τους Ποινικούς Κώδικες το 2019 και κράτησε ανοιχτή τη Βουλή, ενώ είχε προκηρύξει εκλογές, αλλά και πότε λειτουργούσε άλλοτε στο Μαξίμου ένα «παραϋπουργείο δικαιοσύνης», όπως έχει καταγγείλει ο πρώην υπουργός Σταύρος Κοντονής. Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης, όπως έχει κάνει αρκετές φορές και το ΠΑΣΟΚ, θέτει ερωτήματα για το ποιος χρηματοδοτεί «και μάλιστα πλουσιοπάροχα» το νέο κόμμα που ετοιμάζεται και για την άνοδο στη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιάσει και το οικονομικό του πρόγραμμα σε γνωστό ξενοδοχείο.
Τη σκυτάλη από τον κ. Μαρινάκη πήρε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος εξαπέλυσε «πυρά» στον κ. Τσίπρα για τον περίφημο νόμο Παρασκευόπουλου, με τον οποίον αποφυλακίστηκαν βαρυποινίτες, αποδίδοντας στον πρώην πρωθυπουργό την πολιτική του πατρότητα. Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης έστρεψε τα πυρά του κατά του πρώην πρωθυπουργού για την υπόθεση με τις τηλεοπτικές άδειες που είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη του Νίκου Παππά από το ειδικό δικαστήριο, αλλά και την υπόθεση της Novartis που έληξε με απαλλαγές για τα πολιτικά πρόσωπα και καταδικαστικές αποφάσεις για τους λεγόμενους «προστατευόμενους μάρτυρες».
«Ήταν η πρώτη και ίσως μοναδική στην ιστορία των Δυτικών Δημοκρατιών, απόπειρα να εφαρμοστούν σταλινικές μέθοδοι εξόντωσης των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου. Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης του Τσίπρα, καταδικάστηκε αμετάκλητα από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για το ατιμωτικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την σκευωρία αυτή», ανέφερε ο κ. Φλωρίδης
Κυβερνητικά στελέχη άλλωστε θύμιζαν τις δημόσιες καταγγελίες και παραδοχές που έχουν κάνει μια σειρά επιχειρηματιών για την περίοδο Τσίπρα, όπως τα όσα είχε πει ο Δημήτρης Κοντομηνάς για την επιχείρηση ελέγχου του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, αλλά και τα όσα έχει αποκαλύψει ο Χρήστος Καλογρίτσας για το πώς επιχειρήθηκε να στηθεί ένα νέο κανάλι εκ του μηδενός με τον ίδιο ως «μπροστινό».
Σε κάθε περίπτωση, το ότι η κυβέρνηση ενεργοποιήθηκε στα μέσα Αυγούστου για να «σηκώσει το γάντι» του Αλέξη Τσίπρα δείχνει τις διαθέσεις της ενόψει της πολιτικής σεζόν που εκκινεί. Είναι άλλωστε εμφανές ότι, όσο και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίως λέει ότι μέτρο σύγκρισης για την κυβέρνηση είναι η εκπλήρωση των υπεσχημένων από το προεκλογικό της πρόγραμμα, εντούτοις αξιοποιεί την παρουσία του κ. Τσίπρα για να θυμίσει σε πολίτες το κυβερνητικό του παρελθόν, παρά την επιχείρηση rebranding.
Η συνέντευξη του προέδρου της ΕΛΑΣ στο in.gr και ειδικά η αποστροφή του ότι «δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο», ενεργοποίησαν τα αντανακλαστικά του Μεγάρου Μαξίμου, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη σύγκριση και την αντιπαράθεση με τον κ. Τσίπρα.
Ο πρώτος που έδωσε τον τόνο, σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, ήταν ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος απέδωσε στον κ. Τσίπρα πρόθεση να ξαναγράψει την ιστορία. «Το κακό για εκείνον είναι ότι η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θέτοντας μια σειρά ερωτημάτων, όπως γιατί άλλαξε τους Ποινικούς Κώδικες το 2019 και κράτησε ανοιχτή τη Βουλή, ενώ είχε προκηρύξει εκλογές, αλλά και πότε λειτουργούσε άλλοτε στο Μαξίμου ένα «παραϋπουργείο δικαιοσύνης», όπως έχει καταγγείλει ο πρώην υπουργός Σταύρος Κοντονής. Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης, όπως έχει κάνει αρκετές φορές και το ΠΑΣΟΚ, θέτει ερωτήματα για το ποιος χρηματοδοτεί «και μάλιστα πλουσιοπάροχα» το νέο κόμμα που ετοιμάζεται και για την άνοδο στη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιάσει και το οικονομικό του πρόγραμμα σε γνωστό ξενοδοχείο.
Τη σκυτάλη από τον κ. Μαρινάκη πήρε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος εξαπέλυσε «πυρά» στον κ. Τσίπρα για τον περίφημο νόμο Παρασκευόπουλου, με τον οποίον αποφυλακίστηκαν βαρυποινίτες, αποδίδοντας στον πρώην πρωθυπουργό την πολιτική του πατρότητα. Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης έστρεψε τα πυρά του κατά του πρώην πρωθυπουργού για την υπόθεση με τις τηλεοπτικές άδειες που είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη του Νίκου Παππά από το ειδικό δικαστήριο, αλλά και την υπόθεση της Novartis που έληξε με απαλλαγές για τα πολιτικά πρόσωπα και καταδικαστικές αποφάσεις για τους λεγόμενους «προστατευόμενους μάρτυρες».
«Ήταν η πρώτη και ίσως μοναδική στην ιστορία των Δυτικών Δημοκρατιών, απόπειρα να εφαρμοστούν σταλινικές μέθοδοι εξόντωσης των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου. Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης του Τσίπρα, καταδικάστηκε αμετάκλητα από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για το ατιμωτικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την σκευωρία αυτή», ανέφερε ο κ. Φλωρίδης
Κυβερνητικά στελέχη άλλωστε θύμιζαν τις δημόσιες καταγγελίες και παραδοχές που έχουν κάνει μια σειρά επιχειρηματιών για την περίοδο Τσίπρα, όπως τα όσα είχε πει ο Δημήτρης Κοντομηνάς για την επιχείρηση ελέγχου του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, αλλά και τα όσα έχει αποκαλύψει ο Χρήστος Καλογρίτσας για το πώς επιχειρήθηκε να στηθεί ένα νέο κανάλι εκ του μηδενός με τον ίδιο ως «μπροστινό».
Σε κάθε περίπτωση, το ότι η κυβέρνηση ενεργοποιήθηκε στα μέσα Αυγούστου για να «σηκώσει το γάντι» του Αλέξη Τσίπρα δείχνει τις διαθέσεις της ενόψει της πολιτικής σεζόν που εκκινεί. Είναι άλλωστε εμφανές ότι, όσο και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίως λέει ότι μέτρο σύγκρισης για την κυβέρνηση είναι η εκπλήρωση των υπεσχημένων από το προεκλογικό της πρόγραμμα, εντούτοις αξιοποιεί την παρουσία του κ. Τσίπρα για να θυμίσει σε πολίτες το κυβερνητικό του παρελθόν, παρά την επιχείρηση rebranding.
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