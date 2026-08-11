H κυβέρνηση κάνει… προετοιμασία ενόψει της πολιτικής σεζόν και «βάζει σημάδι» τον Τσίπρα

Το Μαξίμου αξιοποιεί την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα για να θυμίσει σε πολίτες το κυβερνητικό του παρελθόν, παρά την επιχείρηση rebranding από τον πρώην πρωθυπουργό