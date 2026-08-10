Ο Τζον Χαμ και η σύζυγός του, Άννα Οσέολα περιμένουν το πρώτο τους παιδί
Ο Τζον Χαμ και η σύζυγός του, Άννα Οσέολα περιμένουν το πρώτο τους παιδί
Ο 55χρονος ηθοποιός και η 38χρονη σύζυγός του παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2023
Το πρώτο τους παιδί περιμένουν ο Τζον Χαμ και η Άννα Οσέολα, σύμφωνα με πηγή που επιβεβαίωσε την είδηση στο περιοδικό Poeple.
Ο 55χρονος ηθοποιός του «Mad Men» και η 38χρονη σύζυγός του παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2023 στην Καλιφόρνια, στον ίδιο χώρο όπου γυρίστηκε το φινάλε της σειράς. Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσα από το «Mad Men» και συμπρωταγωνιστεί επίσης στη σειρά «Your Friends & Neighbors».
Η είδηση για την εγκυμοσύνη της ηθοποιού έρχεται λίγα χρόνια μετά τον γάμο τους, ενώ ο Χαμ είχε μιλήσει στο παρελθόν δημόσια για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας. Σε συνέντευξή του στο Hollywood Reporter είχε δηλώσει ότι, μετά τον γάμο του, ήλπιζε η σχέση τους «να οδηγήσει στην απόκτηση παιδιών». Όπως είχε πει: «Δεν μου διαφεύγει ότι είμαι 53 ετών. Θα είμαι ο μεγάλος μπαμπάς, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Θα μπορούσε να είναι κάτι καλό. Θα δούμε».
Σε παλαιότερη συνέντευξή του στον Howard Stern, τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Χαμ είχε μιλήσει για τη σχέση του με την Οσέολα και για το πώς αυτή τον έκανε να βλέπει διαφορετικά το ενδεχόμενο του γάμου και της οικογένειας. «Η σχέση στην οποία βρίσκομαι τώρα άνοιξε την πιθανότητα για πράγματα όπως ο γάμος και η απόκτηση παιδιών και καθορίζει μία νέα εκδοχή της ευτυχίας, της ζωής, της ευεξίας».
Τον περασμένο Απρίλιο, ο ηθοποιός είχε μιλήσει και για την κοινή τους επαγγελματική παρουσία στη δεύτερη σεζόν του «Your Friends & Neighbors», όπου ο ίδιος υποδύεται τον Andrew «Coop» Cooper και η Οσέολα τη Maggie Haber.
«Ήταν υπέροχο που η σύζυγός μου ήρθε και συμμετείχε σε αυτό», είχε δηλώσει στο People και είχε συμπληρώσει: «Είναι διασκεδαστικό να πηγαίνουμε μαζί στη δουλειά. Μερικές φορές μπορούμε να παίρνουμε μαζί και τον σκύλο. Εξοικονομούμε χρήματα από το dog sitting». Ο Χαμ είχε μάλιστα αστειευτεί ότι ένα ακόμη πλεονέκτημα του να δουλεύει με τη σύζυγό του είναι πως δεν χρειάζεται να της εξηγεί για μία ώρα «τι έκανα στη δουλειά».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 55χρονος ηθοποιός του «Mad Men» και η 38χρονη σύζυγός του παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2023 στην Καλιφόρνια, στον ίδιο χώρο όπου γυρίστηκε το φινάλε της σειράς. Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσα από το «Mad Men» και συμπρωταγωνιστεί επίσης στη σειρά «Your Friends & Neighbors».
Jon Hamm and Wife Anna Osceola Expecting First Baby Together https://t.co/OZTPeQApvb— People (@people) August 10, 2026
Σε παλαιότερη συνέντευξή του στον Howard Stern, τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Χαμ είχε μιλήσει για τη σχέση του με την Οσέολα και για το πώς αυτή τον έκανε να βλέπει διαφορετικά το ενδεχόμενο του γάμου και της οικογένειας. «Η σχέση στην οποία βρίσκομαι τώρα άνοιξε την πιθανότητα για πράγματα όπως ο γάμος και η απόκτηση παιδιών και καθορίζει μία νέα εκδοχή της ευτυχίας, της ζωής, της ευεξίας».
Τον περασμένο Απρίλιο, ο ηθοποιός είχε μιλήσει και για την κοινή τους επαγγελματική παρουσία στη δεύτερη σεζόν του «Your Friends & Neighbors», όπου ο ίδιος υποδύεται τον Andrew «Coop» Cooper και η Οσέολα τη Maggie Haber.
«Ήταν υπέροχο που η σύζυγός μου ήρθε και συμμετείχε σε αυτό», είχε δηλώσει στο People και είχε συμπληρώσει: «Είναι διασκεδαστικό να πηγαίνουμε μαζί στη δουλειά. Μερικές φορές μπορούμε να παίρνουμε μαζί και τον σκύλο. Εξοικονομούμε χρήματα από το dog sitting». Ο Χαμ είχε μάλιστα αστειευτεί ότι ένα ακόμη πλεονέκτημα του να δουλεύει με τη σύζυγό του είναι πως δεν χρειάζεται να της εξηγεί για μία ώρα «τι έκανα στη δουλειά».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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