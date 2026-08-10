Ο Τζον Χαμ και η σύζυγός του, Άννα Οσέολα περιμένουν το πρώτο τους παιδί

«Mad Men»

Η είδηση για την εγκυμοσύνη της ηθοποιού έρχεται λίγα χρόνια μετά τον γάμο τους, ενώ ο Χαμ είχε μιλήσει στο παρελθόν δημόσια για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας. Σε συνέντευξή του στο Hollywood Reporter είχε δηλώσει ότι, μετά τον γάμο του, ήλπιζε η σχέση τους «

». Όπως είχε πει: «

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