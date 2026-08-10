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Φωτογραφίες: Η Γουίτνεϊ Χιούστον απέκτησε τη δική της Barbie, εμπνευσμένη από το «I Wanna Dance With Somebody»
Φωτογραφίες: Η Γουίτνεϊ Χιούστον απέκτησε τη δική της Barbie, εμπνευσμένη από το «I Wanna Dance With Somebody»
Η Πατ Χιούστον δήλωσε ότι η νέα Barbie «κάνει ένα από τα όνειρα της Γουίτνι πραγματικότητα»
Τη δική της κούκλα Barbie απέκτησε η εμβληματική Γουίτνεϊ Χιούστον. Η εταιρεία κυκλοφόρησε την κούκλα στις 9 Αυγούστου, την ημέρα που η τραγουδίστρια θα έκλεινε τα 63.
Η κούκλα έχει ως στόχο να αναγνωρίσει την «καριέρα που έσπασε κάθε ρεκόρ, την κληρονομιά και τη διαχρονική μουσική της σταρ, που ενέπνευσε γενιές καλλιτεχνών και συνεχίζει να αγγίζει τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η Mattel.
Το χτένισμα, τα ρούχα και τα αξεσουάρ της κούκλας παραπέμπουν με αυτά που φορούσε η Χιούστον στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)».
Η Πατ Χιούστον δήλωσε ότι η νέα Barbie «κάνει ένα από τα όνειρα της Γουίτνι πραγματικότητα. Είθε αυτή η κούκλα να υπενθυμίζει σε κάθε παιδί και σε κάθε συλλέκτη ότι τα όνειρα δεν έχουν όρια, η αριστεία αφήνει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα και η αληθινή μεγαλοσύνη δεν περνάει ποτέ από τη μόδα».
Δείτε φωτογραφίες:
Η κούκλα έχει ως στόχο να αναγνωρίσει την «καριέρα που έσπασε κάθε ρεκόρ, την κληρονομιά και τη διαχρονική μουσική της σταρ, που ενέπνευσε γενιές καλλιτεχνών και συνεχίζει να αγγίζει τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η Mattel.
Το χτένισμα, τα ρούχα και τα αξεσουάρ της κούκλας παραπέμπουν με αυτά που φορούσε η Χιούστον στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)».
Η Πατ Χιούστον δήλωσε ότι η νέα Barbie «κάνει ένα από τα όνειρα της Γουίτνι πραγματικότητα. Είθε αυτή η κούκλα να υπενθυμίζει σε κάθε παιδί και σε κάθε συλλέκτη ότι τα όνειρα δεν έχουν όρια, η αριστεία αφήνει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα και η αληθινή μεγαλοσύνη δεν περνάει ποτέ από τη μόδα».
Δείτε φωτογραφίες:
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