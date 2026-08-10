Αειθαλής Μικ Τζάγκερ: Στα 83 του χορεύει ξέφρενα σε ντίσκο, δείτε βίντεο
Αειθαλής Μικ Τζάγκερ: Στα 83 του χορεύει ξέφρενα σε ντίσκο, δείτε βίντεο
Ο frontman των Rolling Stones χόρευε υπό τον ήχο του νέου τραγουδιού του συγκροτήματος
Σε ντίσκο εμφανίστηκε να χορεύει ξέφρενα ο Μικ Τζάγκερ, λίγες εβδομάδες αφότου έκλεισε τα 83.
Ο frontman των Rolling Stones πραγματοποίησε μία βραδινή έξοδο σε κλαμπ και μέσα από βίντεο που δημοσίευσε την Κυριακή 9 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έδειξε στους διαδικτυακούς του φίλους, πώς περνάει το καλοκαίρι του.
Ο Τζάγκερ εμφανίζεται να χορεύει κάτω από μια ντισκομπάλα, έχοντας ως μουσική υπόκρουση το «Mr. Charm» από το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος, Foreign Tongues. «Απολαμβάνοντας το καλοκαίρι, ελπίζω να το απολαμβάνετε κι εσείς», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε το βίντεο
Λίγες εβδομάδες πριν δείξει τις χορευτικές του ικανότητες, ο Μικ Τζάγκερ είχε μιλήσει για τη διαδικασία της γήρανσης, παραδεχόμενος ότι δεν την αντιμετωπίζει με ιδιαίτερα θετικό τρόπο. «Δεν υπάρχει τίποτα καλό σε αυτό» είχε δηλώσει στους New York Times, κατά τη διάρκεια του podcast The Interview.
«Δεν αποκτάς σοφία. Τα ξεχνάς όλα. Ξέχασα όλη μου τη σοφία» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Μπορεί να είχα μερικά μαργαριτάρια, αλλά νομίζω ότι μάλλον έχω ξεχάσει ποια είναι. Οπότε, όχι, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο».
Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στις σωματικές αλλαγές που έρχονται με το πέρασμα του χρόνου, εξηγώντας ότι πλέον δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα με την ίδια ταχύτητα και χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή.
Πιο αναλυτικά, είχε σχολιάσει: «Δεν μπορείς να κάνεις τα πράγματα τόσο γρήγορα όσο θέλεις και σωματικά, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα που θα ήθελες να κάνεις. Πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός. Μπορείς ακόμη να τα κάνεις, αλλά πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός όταν τα κάνεις».
Ο frontman των Rolling Stones πραγματοποίησε μία βραδινή έξοδο σε κλαμπ και μέσα από βίντεο που δημοσίευσε την Κυριακή 9 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έδειξε στους διαδικτυακούς του φίλους, πώς περνάει το καλοκαίρι του.
Ο Τζάγκερ εμφανίζεται να χορεύει κάτω από μια ντισκομπάλα, έχοντας ως μουσική υπόκρουση το «Mr. Charm» από το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος, Foreign Tongues. «Απολαμβάνοντας το καλοκαίρι, ελπίζω να το απολαμβάνετε κι εσείς», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε το βίντεο
Λίγες εβδομάδες πριν δείξει τις χορευτικές του ικανότητες, ο Μικ Τζάγκερ είχε μιλήσει για τη διαδικασία της γήρανσης, παραδεχόμενος ότι δεν την αντιμετωπίζει με ιδιαίτερα θετικό τρόπο. «Δεν υπάρχει τίποτα καλό σε αυτό» είχε δηλώσει στους New York Times, κατά τη διάρκεια του podcast The Interview.
«Δεν αποκτάς σοφία. Τα ξεχνάς όλα. Ξέχασα όλη μου τη σοφία» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Μπορεί να είχα μερικά μαργαριτάρια, αλλά νομίζω ότι μάλλον έχω ξεχάσει ποια είναι. Οπότε, όχι, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο».
Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στις σωματικές αλλαγές που έρχονται με το πέρασμα του χρόνου, εξηγώντας ότι πλέον δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα με την ίδια ταχύτητα και χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή.
Πιο αναλυτικά, είχε σχολιάσει: «Δεν μπορείς να κάνεις τα πράγματα τόσο γρήγορα όσο θέλεις και σωματικά, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα που θα ήθελες να κάνεις. Πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός. Μπορείς ακόμη να τα κάνεις, αλλά πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός όταν τα κάνεις».
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