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Ινδή ηθοποιός δέχτηκε επίθεση από θαυμάστριά της: Τη φίλησε ξαφνικά στο στόμα στο κόκκινο χαλί, δείτε το βίντεο
Ινδή ηθοποιός δέχτηκε επίθεση από θαυμάστριά της: Τη φίλησε ξαφνικά στο στόμα στο κόκκινο χαλί, δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός, Νικίτα Ράουαλ φάνηκε εμφανώς αμήχανη και προσπάθησε να απομακρύνει τη θαυμάστρια, η οποία την πλησίασε αρχικά για μια selfie
Μια απρόσμενη και αμήχανη στιγμή έζησε η ηθοποιός Νικίτα Ράουαλ κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο κόκκινο χαλί, όταν μια θαυμάστρια την πλησίασε για να βγάλουν selfie και στη συνέχεια τη φίλησε έντονα στο στόμα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου στα Bright OTT & Style Awards 2026, με την ηθοποιό να ποζάρει μπροστά στους φωτογράφους. Όταν η θαυμάστρια την πλησίασε και της ζήτησε να φωτογραφηθούν μαζί, η Ράουαλ δέχτηκε χαμογελαστή. Ωστόσο, η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή όταν η γυναίκα τη φίλησε αρχικά στο μάγουλο και στη συνέχεια την τράβηξε προς το μέρος της και τη φίλησε στο στόμα.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η ηθοποιός φαίνεται να προσπαθεί να την απομακρύνει, ενώ αμέσως μετά βάζει το χέρι της στα χείλη της, δείχνοντας ξαφνιασμένη με την κίνηση. Η θαυμάστρια, ωστόσο, συνέχισε να την κρατά κοντά της και να τη φιλά, ενώ η Νικίτα Ράουαλ δεν μπορούσε να κρύψει την αμηχανία της. Πριν αποχωρήσει, η γυναίκα τη φίλησε ξανά στο μάγουλο και έφυγε.
Δείτε το βίντεο
Ποια είναι η Νικίτα Ράουαλ
Η Νικίτα Ράουαλ έχει συμμετάσχει σε παραγωγές του Bollywood, αλλά και του ινδικού κινηματογράφου. Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Βομβάη, έχει εμφανιστεί μεταξύ άλλων στις ταινίες «Black & White», «Mr Hot Mr Kool», «The Hero – Abhimanyu», «Ammaa Ki Boli», «Garam Masala» και «Cute Kamina». Από το 2012 έχει δραστηριοποιηθεί και στον κινηματογράφο Telugu, ενώ έχει λάβει αρκετές διακρίσεις για τη δουλειά της.
Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου στα Bright OTT & Style Awards 2026, με την ηθοποιό να ποζάρει μπροστά στους φωτογράφους. Όταν η θαυμάστρια την πλησίασε και της ζήτησε να φωτογραφηθούν μαζί, η Ράουαλ δέχτηκε χαμογελαστή. Ωστόσο, η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή όταν η γυναίκα τη φίλησε αρχικά στο μάγουλο και στη συνέχεια την τράβηξε προς το μέρος της και τη φίλησε στο στόμα.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η ηθοποιός φαίνεται να προσπαθεί να την απομακρύνει, ενώ αμέσως μετά βάζει το χέρι της στα χείλη της, δείχνοντας ξαφνιασμένη με την κίνηση. Η θαυμάστρια, ωστόσο, συνέχισε να την κρατά κοντά της και να τη φιλά, ενώ η Νικίτα Ράουαλ δεν μπορούσε να κρύψει την αμηχανία της. Πριν αποχωρήσει, η γυναίκα τη φίλησε ξανά στο μάγουλο και έφυγε.
Δείτε το βίντεο
@dreadking_von
Actress Nikita Rawal had an unexpected and awkward moment on the red carpet when a female fan suddenly kissed her on the lips. The fan initially posed for a selfie with Nikita and kissed her on the cheek. But moments later, she pulled Nikita closer and unexpectedly kissed her on the lips, leaving the actress visibly stunned. Nikita’s shocked reaction was caught on camera as the paparazzi continued filming. The video has now gone viral, with social media users reacting to the unexpected red-carpet moment. #NikitaRawal #NikitaRawalViralVideo #ViralVideo #RedCarpet #ViralMoment♬ Hell To The Naw - Rickz19
Η Νικίτα Ράουαλ έχει συμμετάσχει σε παραγωγές του Bollywood, αλλά και του ινδικού κινηματογράφου. Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Βομβάη, έχει εμφανιστεί μεταξύ άλλων στις ταινίες «Black & White», «Mr Hot Mr Kool», «The Hero – Abhimanyu», «Ammaa Ki Boli», «Garam Masala» και «Cute Kamina». Από το 2012 έχει δραστηριοποιηθεί και στον κινηματογράφο Telugu, ενώ έχει λάβει αρκετές διακρίσεις για τη δουλειά της.
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