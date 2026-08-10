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Κίμι Αντονέλι: Ο λογαριασμός των 50.000 ευρώ και το ξέφρενο πάρτι στη Σαρδηνία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Κίμι Αντονέλι Σαρδηνία Formula 1

Κίμι Αντονέλι: Ο λογαριασμός των 50.000 ευρώ και το ξέφρενο πάρτι στη Σαρδηνία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο 19χρονος οδηγός της Formula 1 ξεσάλωσε στο Nammos στην Costa Esmeralda με «πυραμίδα» από σαμπάνιες Dom Perignon

Κίμι Αντονέλι: Ο λογαριασμός των 50.000 ευρώ και το ξέφρενο πάρτι στη Σαρδηνία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Διονύσης Θανάσουλας
24 ΣΧΟΛΙΑ
Πολλοί ήταν αυτοί που το μεσημέρι του Σαββάτου, αναγνώρισαν τον νεαρό με το λευκό μπλουζάκι και το καπέλο φορεμένο ανάποδα όταν μπήκε στο Nammos που έχει ανοίξει από πέρυσι στην Σαρδηνία

Μαζί με την παρέα του που ήταν περί τα δώδεκα άτομα, ο 19χρονος οδηγός της Formula 1 και πρώτος στο φετινό πρωτάθλημα, Κίμι Αντονέλι, έκατσε στο πιο κεντρικό τραπέζι του εστιατορίου, ενώ δεν περιορίστηκε στο φρέσκο ψάρι που απόλαυσε μαζί με φίλες και φίλους.


Ο για πολλούς διάδοχος του Λιούις Χάμιλτον και προσωπική επιλογή του Τότο Βολφ της Mercedes άρχισε να ανεβάζει ρυθμούς όταν ξεκίνησε το πάρτι με τον Ιταλό τραγουδιστή Αλεσάντρο Ριστόρι. Μια τρίλιτρη τεκίλα Clase Azul ήταν μόνο η αρχή αφού στην συνέχεια κατέφτασε μια «πυραμίδα» από 20 σαμπάνιες Dom Perignon, αξίας 35.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή κάποιες κοπέλες από την παρέα του ανέβηκαν στο τραπέζι και χόρεψαν μέσα σε ένα κλίμα γενικής ευφορίας. Ο συνολικός λογαριασμός της παρέας φέρεται να έφτασε τα 50.000 ευρώ για τον νεαρό οδηγό, δύο εβδομάδες πριν από το γκραν πρι της Ολλανδίας.

Δείτε φωτογραφίες:

Κίμι Αντονέλι: Ο λογαριασμός των 50.000 ευρώ και το ξέφρενο πάρτι στη Σαρδηνία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κίμι Αντονέλι: Ο λογαριασμός των 50.000 ευρώ και το ξέφρενο πάρτι στη Σαρδηνία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κίμι Αντονέλι: Ο λογαριασμός των 50.000 ευρώ και το ξέφρενο πάρτι στη Σαρδηνία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κίμι Αντονέλι: Ο λογαριασμός των 50.000 ευρώ και το ξέφρενο πάρτι στη Σαρδηνία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Διονύσης Θανάσουλας
24 ΣΧΟΛΙΑ

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