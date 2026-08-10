Ελένη Πετρουλάκη από την Κρήτη: Επιστροφή στις ρίζες μου, εδώ ο χρόνος μοιάζει να σταματά
Ελένη Πετρουλάκη από την Κρήτη: Επιστροφή στις ρίζες μου, εδώ ο χρόνος μοιάζει να σταματά
Η γυμνάστρια κάνει διακοπές στο χωριό της, στις Λιθίνες Λασιθίου
Στον τόπο καταγωγής της, στην Κρήτη επέστρεψε η Ελένη Πετρουλάκη, σχολιάζοντας πως όταν βρίσκεται εκεί, αισθάνεται σαν να σταματάει ο χρόνος.
Η γυμνάστρια έκανε μία ανάρτηση την Κυριακή 9 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας με ένα μπλε μακρύ φόρεμα στις Λίθινες Λασιθίου, δείχνοντας στους ακολούθους της εικόνες από τα σοκάκια του χωριού.
Στη λεζάντα της δημοσίευσής της αναφέρθηκε στις αναμνήσεις που συνδέονται με τον συγκεκριμένο τόπο, αλλά και στο συναίσθημα της επιστροφής στις ρίζες της, γράφοντας: «Επιστροφή στις ρίζες μου. Στα σοκάκια που κουβαλούν αναμνήσεις, στις παλιές πόρτες που έχουν τις δικές τους ιστορίες. Εδώ ο χρόνος μοιάζει να σταματά. Και η ψυχή θυμάται πού ανήκει».
Δείτε την ανάρτησή της
Η γυμνάστρια έκανε μία ανάρτηση την Κυριακή 9 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας με ένα μπλε μακρύ φόρεμα στις Λίθινες Λασιθίου, δείχνοντας στους ακολούθους της εικόνες από τα σοκάκια του χωριού.
Στη λεζάντα της δημοσίευσής της αναφέρθηκε στις αναμνήσεις που συνδέονται με τον συγκεκριμένο τόπο, αλλά και στο συναίσθημα της επιστροφής στις ρίζες της, γράφοντας: «Επιστροφή στις ρίζες μου. Στα σοκάκια που κουβαλούν αναμνήσεις, στις παλιές πόρτες που έχουν τις δικές τους ιστορίες. Εδώ ο χρόνος μοιάζει να σταματά. Και η ψυχή θυμάται πού ανήκει».
Δείτε την ανάρτησή της
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