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Νεκρός από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό του ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της κυβέρνησης Χαφτάρ στην ανατολική Λιβύη, δείτε βίντεο
Νεκρός από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό του ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της κυβέρνησης Χαφτάρ στην ανατολική Λιβύη, δείτε βίντεο
Ο ταξίαρχος Φάουζι Μανσούρι σκοτώθηκε έξω από το σπίτι του, στην περιοχή Χαουάρι της Βεγγάζης
Ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στην ανατολική Λιβύη, ταξίαρχος Φάουζι Μανσούρι σκοτώθηκε χθες Δευτέρα όταν εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι του, στην περιοχή Χαουάρι της Βεγγάζης, όπως μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο δύο πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας.
Οι πηγές αυτές, πάντως, δεν είπαν ποιος μπορεί να ευθύνεται για την επίθεση, ούτε έδωσαν λεπτομέρειες για τον εκρηκτικό μηχανισμό.
Η δολοφονία του αξιωματικού υπογραμμίζει τις προκλήσεις ως προς την ασφάλεια στη Λιβύη, όπου δυο αντίπαλες κυβερνήσεις και αρκετές ένοπλες οργανώσεις διεκδικούν την εξουσία σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο με την κατάσταση να παραμένει τεταμένη παρά την κατάπαυση του πυρός το 2020, που είχε βάλει τέλος σε εχθροπραξίες ευρείας κλίμακας.
🚨 LNA Military Intelligence Chief Assassinated in Benghazi— Public News X (@PublicNewsX) August 11, 2026
Major General Fawzi Al-Mansouri (also reported as Fowzi Mansouri), head of military intelligence for eastern Libya’s Libyan National Army (LNA under Khalifa Haftar), was killed Monday evening (Aug 10, 2026) when an… pic.twitter.com/NFmpLc6nhb
Οι πηγές αυτές, πάντως, δεν είπαν ποιος μπορεί να ευθύνεται για την επίθεση, ούτε έδωσαν λεπτομέρειες για τον εκρηκτικό μηχανισμό.
Η δολοφονία του αξιωματικού υπογραμμίζει τις προκλήσεις ως προς την ασφάλεια στη Λιβύη, όπου δυο αντίπαλες κυβερνήσεις και αρκετές ένοπλες οργανώσεις διεκδικούν την εξουσία σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο με την κατάσταση να παραμένει τεταμένη παρά την κατάπαυση του πυρός το 2020, που είχε βάλει τέλος σε εχθροπραξίες ευρείας κλίμακας.
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