Λίαμ Πέιν: Αδημοσίευτες φωτογραφίες από τις τελευταίες ώρες πριν τη μοιραία πτώση του από ξενοδοχείο στην Αργεντινή
Λίαμ Πέιν: Αδημοσίευτες φωτογραφίες από τις τελευταίες ώρες πριν τη μοιραία πτώση του από ξενοδοχείο στην Αργεντινή
Ο 31χρονος τραγουδιστής πέθανε τον Οκτώβριο του 2024, όταν έπεσε από το μπαλκόνι του δωματίου του στον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου
Αδημοσίευτες φωτογραφίες από τις τελευταίες ώρες του Λίαμ Πέιν στο ξενοδοχείο στο Μπουένος Άιρες, όπου πέθανε, έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας στιγμές από την ημέρα πριν από τον τραγικό θάνατό του.
Η Daily Mail απέκτησε περίπου 3.000 φωτογραφίες, έγγραφα, καταθέσεις και αναφορές από τις αστυνομικές Αρχές της Αργεντινής, μεταξύ των οποίων και υλικό από κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, όπου ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι του δωματίου του στον τρίτο όροφο.
Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο Λίαμ Πέιν φαίνεται να περπατά στους χώρους του ξενοδοχείου, ενώ σε άλλο καταγράφεται να κάνει ακροβατικά σε έναν στύλο έξω από το κατάλυμα, το βράδυ πριν από τον θάνατό του.
Ο τραγουδιστής εμφανίζεται επίσης, να συνομιλεί με μέλη του προσωπικού του ξενοδοχείου και αργότερα να συναναστρέφεται με δύο γυναίκες στον χώρο υποδοχής, τις οποίες η αστυνομία ταυτοποίησε ως σεξεργάτριες. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Πέιν έστειλε μάλιστα μήνυμα σε μία από τις δύο γυναίκες και μια φωτογραφία το πρωί της ημέρας που πέθανε.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο 31χρονος τραγουδιστής πέθανε στις 16 Οκτωβρίου του 2024, όταν έπεσε από το μπαλκόνι του δωματίου του στον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η πτώση σημειώθηκε ενώ προσπαθούσε να βγει από το δωμάτιό του, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες. Η τοξικολογική εξέταση έδειξε ότι είχε καταναλώσει κρακ, κοκαΐνη και ένα κατασταλτικό, ενώ βρισκόταν επίσης υπό την επήρεια της λεγόμενης «ροζ κοκαΐνης».
Μήνες μετά τον θάνατό του, οι Αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε πέντε άτομα. Μεταξύ αυτών ήταν η διευθύντρια του ξενοδοχείου, Gilda Martin, ο υπάλληλος της ρεσεψιόν Esteban Grassi και ο φίλος του τραγουδιστή Rogelio «Roger» Nores, οι οποίοι αντιμετώπισαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Παράλληλα, o Αργεντινός σερβιτόρος Braian Paiz και ο υπάλληλος του ξενοδοχείου Ezequiel Pereyra κατηγορήθηκαν για προμήθεια ναρκωτικών στον Πέιν.
Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2025 οι κατηγορίες σε βάρος του Nores, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ότι εγκατέλειψε τον φίλο του και δεν ενημέρωσε την οικογένειά του ότι είχε υποτροπιάσει, αποσύρθηκαν. Ο ίδιος είχε αρνηθεί ότι «εγκατέλειψε» τον Πέιν. Κατηγορίες αποσύρθηκαν επίσης σε βάρος των Martin και Grassi, ενώ οι Paiz και Pereyra αναμένουν τη δίκη τους.
Ο Λίαμ Πέιν έγινε γνωστός το 2010, όταν μαζί με τους Χάρι Στάιλς, Ζέιν Μάλικ, Λούις Τόμλινσον και Νάιαλ Χόραν δημιούργησαν τους One Direction μέσα από το talent show «X Factor». Το συγκρότημα κυκλοφόρησε πέντε άλμπουμ, πριν τα μέλη του ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους το 2016.
Η Daily Mail απέκτησε περίπου 3.000 φωτογραφίες, έγγραφα, καταθέσεις και αναφορές από τις αστυνομικές Αρχές της Αργεντινής, μεταξύ των οποίων και υλικό από κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, όπου ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι του δωματίου του στον τρίτο όροφο.
Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο Λίαμ Πέιν φαίνεται να περπατά στους χώρους του ξενοδοχείου, ενώ σε άλλο καταγράφεται να κάνει ακροβατικά σε έναν στύλο έξω από το κατάλυμα, το βράδυ πριν από τον θάνατό του.
Ο τραγουδιστής εμφανίζεται επίσης, να συνομιλεί με μέλη του προσωπικού του ξενοδοχείου και αργότερα να συναναστρέφεται με δύο γυναίκες στον χώρο υποδοχής, τις οποίες η αστυνομία ταυτοποίησε ως σεξεργάτριες. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Πέιν έστειλε μάλιστα μήνυμα σε μία από τις δύο γυναίκες και μια φωτογραφία το πρωί της ημέρας που πέθανε.
Δείτε τις φωτογραφίες
Liam Payne’s last hours shown in haunting never-before-seen photos before hotel tragedy https://t.co/i0FpYz4Vxm pic.twitter.com/maYN9RExLl— New York Post (@nypost) August 9, 2026
The never-before-seen pictures of Liam Payne's last hours: Haunted and prowling a Buenos Aires hotel, begging call girls to help him make crack, the Mail shares the startling revelations inside explosive police files https://t.co/z2JfkWmnbV— Daily Mail (@DailyMail) August 8, 2026
Μήνες μετά τον θάνατό του, οι Αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε πέντε άτομα. Μεταξύ αυτών ήταν η διευθύντρια του ξενοδοχείου, Gilda Martin, ο υπάλληλος της ρεσεψιόν Esteban Grassi και ο φίλος του τραγουδιστή Rogelio «Roger» Nores, οι οποίοι αντιμετώπισαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Παράλληλα, o Αργεντινός σερβιτόρος Braian Paiz και ο υπάλληλος του ξενοδοχείου Ezequiel Pereyra κατηγορήθηκαν για προμήθεια ναρκωτικών στον Πέιν.
Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2025 οι κατηγορίες σε βάρος του Nores, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ότι εγκατέλειψε τον φίλο του και δεν ενημέρωσε την οικογένειά του ότι είχε υποτροπιάσει, αποσύρθηκαν. Ο ίδιος είχε αρνηθεί ότι «εγκατέλειψε» τον Πέιν. Κατηγορίες αποσύρθηκαν επίσης σε βάρος των Martin και Grassi, ενώ οι Paiz και Pereyra αναμένουν τη δίκη τους.
Ο Λίαμ Πέιν έγινε γνωστός το 2010, όταν μαζί με τους Χάρι Στάιλς, Ζέιν Μάλικ, Λούις Τόμλινσον και Νάιαλ Χόραν δημιούργησαν τους One Direction μέσα από το talent show «X Factor». Το συγκρότημα κυκλοφόρησε πέντε άλμπουμ, πριν τα μέλη του ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους το 2016.
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