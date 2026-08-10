Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι σήμανε η κάθε του εμφάνιση στην καρδιά μου
Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι σήμανε η κάθε του εμφάνιση στην καρδιά μου
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια
Τον Νίκο Καλογερόπουλο αποχαιρέτισε ο Φοίβος Δεληβοριάς, αναφερόμενος στη σημασία που είχαν για εκείνον οι εμφανίσεις του ηθοποιού.
Ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, με τη δυσάρεστη είδηση να γίνεται γνωστή την Κυριακή 9 Αυγούστου. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο τραγουδοποιός είπε το δικό του «αντίο» στον εκλιπόντα καλλιτέχνη, μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Ο Φοίβος Δεληβοριάς τόνισε τη βαθιά επιρροή που είχαν πάνω του οι ερμηνείες και η παρουσία του Νίκου Καλογερόπουλου, επιλέγοντας να αναφερθεί σε ορισμένες δουλειές του, τις οποίες έχει ξεχωρίσει.
Πιο αναλυτικά, ο τραγουδοποιός έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Αν μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που έπινε κάθε φορά κατευθείαν από την Πηγή των Μουσών, αυτός ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος. Η ψυχή του έχει κάνει όσα έπρεπε για να μείνει για πάντα εδώ στο πλάι μας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι σήμανε η κάθε του εμφάνιση (στον Μαραγκό, στον Περάκη, στο "Όνειρο Αριστερής Νύχτας", στο "Κάμπινγκ", στους "Ιππείς της Πύλου" και σε όλα τα άλλα) στην καρδιά μου, στη γλώσσα μου, στις αισθήσεις μου. Καλή αντάμωση κάπου στη Φύση».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Νίκος Καλογερόπουλος συνέδεσε το όνομά του με ορισμένες από τις σημαντικότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Τα τελευταία χρόνια, έδινε μάχη με τον καρκίνο, ενώ, όπως έγινε γνωστό μετά την είδηση του θανάτου του, άφησε την τελευταία του πνοή σε δημόσιο νοσοκομείο.
Ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, με τη δυσάρεστη είδηση να γίνεται γνωστή την Κυριακή 9 Αυγούστου. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο τραγουδοποιός είπε το δικό του «αντίο» στον εκλιπόντα καλλιτέχνη, μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Ο Φοίβος Δεληβοριάς τόνισε τη βαθιά επιρροή που είχαν πάνω του οι ερμηνείες και η παρουσία του Νίκου Καλογερόπουλου, επιλέγοντας να αναφερθεί σε ορισμένες δουλειές του, τις οποίες έχει ξεχωρίσει.
Πιο αναλυτικά, ο τραγουδοποιός έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Αν μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που έπινε κάθε φορά κατευθείαν από την Πηγή των Μουσών, αυτός ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος. Η ψυχή του έχει κάνει όσα έπρεπε για να μείνει για πάντα εδώ στο πλάι μας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι σήμανε η κάθε του εμφάνιση (στον Μαραγκό, στον Περάκη, στο "Όνειρο Αριστερής Νύχτας", στο "Κάμπινγκ", στους "Ιππείς της Πύλου" και σε όλα τα άλλα) στην καρδιά μου, στη γλώσσα μου, στις αισθήσεις μου. Καλή αντάμωση κάπου στη Φύση».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Νίκος Καλογερόπουλος συνέδεσε το όνομά του με ορισμένες από τις σημαντικότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Τα τελευταία χρόνια, έδινε μάχη με τον καρκίνο, ενώ, όπως έγινε γνωστό μετά την είδηση του θανάτου του, άφησε την τελευταία του πνοή σε δημόσιο νοσοκομείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα