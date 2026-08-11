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Η Στεφανία Γουλιώτη έκανε SUP στα κανάλια του Άμστερνταμ αλλά ζητάει να την «αφήσουν» στην Κεφαλονιά, δείτε φωτογραφίες
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Στεφανία Γουλιώτη Άμστερνταμ SUP Κεφαλονιά Ηθοποιός

Η Στεφανία Γουλιώτη έκανε SUP στα κανάλια του Άμστερνταμ αλλά ζητάει να την «αφήσουν» στην Κεφαλονιά, δείτε φωτογραφίες

«Τι ταξίδι ήταν αυτόοοοοο!!! "Είμαι" ακόμα εκεί, ακόμα κι αν είμαι αλλού!!» γράφει η Στεφανία Γουλιώτη στην ανάρτησή της στο Instagram

Η Στεφανία Γουλιώτη έκανε SUP στα κανάλια του Άμστερνταμ αλλά ζητάει να την «αφήσουν» στην Κεφαλονιά, δείτε φωτογραφίες
32 ΣΧΟΛΙΑ
Τις αναμνήσεις της από το πρόσφατο ταξίδι που έκανε στην Ολλανδία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Στεφανία Γουλιώτη.

Η ηθοποιός χρησιμοποίησε τα καλύτερα λόγια για την χώρα της τουλίπας γράφοντας «πολυχρωμία, ησυχία, αρμονία, πάρκα, ποδήλατα, αισθητική μια ιδανική πολιτεία που νιώθεις να σέβεται τη Δημιουργικότητά σου!!».

Ωστόσο η Στεφανία Γουλιώτη ξεχώρισε την «μοναδική εμπειρία» της να κάνει SUP στα κανάλια του Άμστερνταμ.

Η Στεφανία Γουλιώτη έκανε SUP στα κανάλια του Άμστερνταμ αλλά ζητάει να την «αφήσουν» στην Κεφαλονιά, δείτε φωτογραφίες
Η Στεφανία Γουλιώτη έκανε SUP στα κανάλια του Άμστερνταμ αλλά ζητάει να την «αφήσουν» στην Κεφαλονιά, δείτε φωτογραφίες
Η Στεφανία Γουλιώτη έκανε SUP στα κανάλια του Άμστερνταμ αλλά ζητάει να την «αφήσουν» στην Κεφαλονιά, δείτε φωτογραφίες
Η Στεφανία Γουλιώτη έκανε SUP στα κανάλια του Άμστερνταμ αλλά ζητάει να την «αφήσουν» στην Κεφαλονιά, δείτε φωτογραφίες


«Τί ταξίδι ήταν αυτόοοοοο!!! «Είμαι» ακόμα εκεί, ακόμα κι αν είμαι αλλού!! Πολυχρωμία, ησυχία, αρμονία, πάρκα, ποδήλατα,αισθητική μια ιδανική πολιτεία που νιώθεις να σέβεται τη Δημιουργικότητά σου!! Ολλανδία δεν είναι μόνο το Άμστερνταμ, έχει πολλές παραμυθένιες εξορμήσεις που μπορείς να κάνεις…. Πολλές απ´αυτές… μόνο με ΠΟΔΗΛΑΤΟ!!!!! Μοναδική εμπειρία το SUP στα κανάλια!! Πάμε στα επόμενα, stay tuned!!!» γράφει στην ανάρτησή της η Στεφανία Γουλιώτη.



Ωστόσο η ίδια ζητά πλέον να την «αφήσουν» στην Κεφαλονιά, αναρτώντας φωτογραφίες από την καλοκαιρινή εξόρμησή της στο νησί του Ιονίου.

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Η Στεφανία Γουλιώτη έκανε SUP στα κανάλια του Άμστερνταμ αλλά ζητάει να την «αφήσουν» στην Κεφαλονιά, δείτε φωτογραφίες
Η Στεφανία Γουλιώτη έκανε SUP στα κανάλια του Άμστερνταμ αλλά ζητάει να την «αφήσουν» στην Κεφαλονιά, δείτε φωτογραφίες
32 ΣΧΟΛΙΑ

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