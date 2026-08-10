Ιωάννα Τούνη: Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο άνθρωπο, της ευχήθηκε ο σύντροφός της για τα γενέθλιά της
Ιωάννα Τούνη: Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο άνθρωπο, της ευχήθηκε ο σύντροφός της για τα γενέθλιά της
Η influencer έκλεισε τα 33 στις Μαλδίβες μαζί με τον γιο, τον σύντροφο και την παρέα της
Ως τον «πιο υπέροχο άνθρωπο» χαρακτήρισε ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης την Ιωάννα Τούνη, σε ένα δημόσιο μήνυμά του με αφορμή τα γενέθλιά της.
Η influencer έκλεισε τα 33 και τα γιορτάζει στις Μαλδίβες μαζί με γιο, τον σύντροφο και την παρέα της. Σε ανάρτηση που έκανε ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα κοινό στιγμιότυπό του με την Ιωάννα Τούνη.
Πάνω στο story του έγραψε για τα γενέθλιά της: «Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο άνθρωπο, να σε χαίρομαι Ιωάννα μου».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο εορτασμός των γενεθλίων της ξεκίνησε με μία έκπληξη από την Κυριακή. Πιο αναλυτικά, η influencer μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο από τη στιγμή που την περίμεναν τα αγαπημένα τα πρόσωπα σε έναν στολισμένο χώρο, τον οποίο διαμόρφωσαν οι ίδιοι για τα γενέθλιά της. Ο γιος της, ο σύντροφός της και οι φίλοι της την υποδέχτηκαν με μια τούρτα, με την ίδια να καταγράφει τη στιγμή με το κινητό της.
Η influencer έκλεισε τα 33 και τα γιορτάζει στις Μαλδίβες μαζί με γιο, τον σύντροφο και την παρέα της. Σε ανάρτηση που έκανε ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα κοινό στιγμιότυπό του με την Ιωάννα Τούνη.
Πάνω στο story του έγραψε για τα γενέθλιά της: «Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο άνθρωπο, να σε χαίρομαι Ιωάννα μου».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο εορτασμός των γενεθλίων της ξεκίνησε με μία έκπληξη από την Κυριακή. Πιο αναλυτικά, η influencer μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο από τη στιγμή που την περίμεναν τα αγαπημένα τα πρόσωπα σε έναν στολισμένο χώρο, τον οποίο διαμόρφωσαν οι ίδιοι για τα γενέθλιά της. Ο γιος της, ο σύντροφός της και οι φίλοι της την υποδέχτηκαν με μια τούρτα, με την ίδια να καταγράφει τη στιγμή με το κινητό της.
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