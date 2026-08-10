ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στον Πλακιά Ρεθύμνου: 112 για εκκενώσεις 2 περιοχών

Ιωάννα Τούνη: Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο άνθρωπο, της ευχήθηκε ο σύντροφός της για τα γενέθλιά της
GALA
Ιωάννα Τούνη Γενέθλια Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης

Ιωάννα Τούνη: Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο άνθρωπο, της ευχήθηκε ο σύντροφός της για τα γενέθλιά της

Η influencer έκλεισε τα 33 στις Μαλδίβες μαζί με τον γιο, τον σύντροφο και την παρέα της

Ιωάννα Τούνη: Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο άνθρωπο, της ευχήθηκε ο σύντροφός της για τα γενέθλιά της
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ως τον «πιο υπέροχο  άνθρωπο» χαρακτήρισε ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης την Ιωάννα Τούνη, σε ένα δημόσιο μήνυμά του με αφορμή τα γενέθλιά της.

Η influencer έκλεισε τα 33 και τα γιορτάζει στις Μαλδίβες μαζί με γιο, τον σύντροφο και την παρέα της. Σε ανάρτηση που έκανε ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα κοινό στιγμιότυπό του με την Ιωάννα Τούνη.

Πάνω στο story του έγραψε για τα γενέθλιά της: «Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο άνθρωπο, να σε χαίρομαι Ιωάννα μου».

Δείτε την ανάρτησή του

Ιωάννα Τούνη: Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο άνθρωπο, της ευχήθηκε ο σύντροφός της για τα γενέθλιά της

Ο εορτασμός των γενεθλίων της ξεκίνησε με μία έκπληξη από την Κυριακή. Πιο αναλυτικά, η influencer μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο από τη στιγμή που την περίμεναν τα αγαπημένα τα πρόσωπα σε έναν στολισμένο χώρο, τον οποίο διαμόρφωσαν οι ίδιοι για τα γενέθλιά της. Ο γιος της, ο σύντροφός της και οι φίλοι της την υποδέχτηκαν με μια τούρτα, με την ίδια να καταγράφει τη στιγμή με το κινητό της.


Ιωάννα Τούνη: Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο άνθρωπο, της ευχήθηκε ο σύντροφός της για τα γενέθλιά της
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης