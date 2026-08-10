Ο Μπένσον Μπουν ανέβαλε συναυλία του λόγω προβλήματος στη φωνή του: Πάλεψα σαν τρελός για να μπορέσω να τραγουδήσω

Μπένσον Μπουν αναγκάστηκε να αναβάλει προγραμματισμένη συναυλία του, αναφέροντας πως πριν πάρει τη συγκεκριμένη απόφαση «πάλεψε σαν τρελός για να μπορέσει να τραγουδήσει».

Λόγω προβλήματος που αντιμετώπισε με τη φωνή του, οΟ υποψήφιος για Grammy τραγουδιστής επρόκειτο να εμφανιστεί το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Σακραμέντο, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Wanted Man Tour». Λίγες όμως ώρες πριν από την έναρξη του σόου ανακοίνωσε ότι δεν θα καταφέρει τελικά να ανέβει στη σκηνή.Μέσα από Instagram story, ο Μπουν απολογήθηκε στους θαυμαστές του, εξηγώντας ότι έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να «επαναφέρει» τη φωνή του. «Σακραμέντο, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν θα μπορέσω να εμφανιστώ απόψε. Πάλεψα σαν τρελός όλο το απόγευμα, προσπαθώντας να είναι η φωνή μου κατάλληλη για τη σημερινή συναυλία, όμως δεν είναι σε κατάσταση που να μου επιτρέπει να το κάνω. Γνωρίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά απογοητευτικό, ιδιαίτερα για όλους όσοι ταξίδεψαν για να βρίσκονται εδώ. Πιστέψτε με, είμαι κι εγώ απογοητευμένος. Μισώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο να σας απογοητεύω».Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ενημέρωσε πως η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα: «Εξετάζουμε τα επόμενα βήματα αυτή τη στιγμή και θα σας ενημερώσω μόλις έχω νεότερα, αλλά η συναυλία θα προγραμματιστεί ξανά το συντομότερο δυνατό. Θα σας δω σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου. Ειλικρινά. Σας αγαπώ πάρα πολύ. B».Παράλληλα, έγινε ανακοίνωση και από τον χώρο, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η συναυλία, επιβεβαιώνοντας την αναβολή, ενώ διευκρινίστηκε μέσω Instagram ότι αυτή έγινε «για λόγους υγείας». Η επόμενη προγραμματισμένη εμφάνιση του Μπένσον Μπουν είναι στην Καλιφόρνια.: Shutterstock