Εφιάλτης στην Κολομβία μετά τα 7,4 Ρίχτερ: Στους 132 οι νεκροί, 570 τραυματίες και μάχη με τον χρόνο στα ερείπια, συγκλονιστικά βίντεο
Στους 60 οι νεκροί μόνο στην Περέιρα, πέντε πόλεις σε κόκκινο συναγερμό και επτά αεροδρόμια εκτός λειτουργίας
Δραματικός απολογισμός με 132 νεκρούς και 570 τραυματίεςΟ νεότερος απολογισμός που παρουσίασε η Κολομβιανή Ένωση Πρωτευουσών ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών στους 132 και των τραυματιών στους 570, καθώς οι αρχές εξακολουθούν να συγκεντρώνουν πληροφορίες από τις περιοχές που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές.
Η Περέιρα είναι μέχρι στιγμής η πόλη με το βαρύτερο τίμημα, καθώς έχουν αναφερθεί 60 θάνατοι. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 86 κτίρια έχουν καταρρεύσει σε ολόκληρη τη χώρα και πέντε πόλεις –η Περέιρα, το Κάλι, η Κιμπντό, η Μανισάλες και η Αρμενία– βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.
🔴 A esta hora, autoridades trabajan de la mano con la comunidad para realizar labores de rescate y búsqueda de sobrevivientes luego del colapso de un edificio en el centro de Pereira este lunes 10 de agosto.— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026
🔴📌 En la capital de Risaralda se registró la caída de más de 12… pic.twitter.com/gGhAHpB7Pi
Η κατάσταση παραμένει ρευστή, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται σε κατεστραμμένα κτίρια και υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.
Afectaciones estructurales en el sector de la Villa, Pereira pic.twitter.com/KLvBqVgBWv— Pereira En Vivo (@pereiraenvivo) August 10, 2026
Ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, είχε από τις πρώτες ώρες περιγράψει την κατάσταση ως «κρίσιμη», κάνοντας λόγο για πολλούς τραυματίες και εγκλωβισμένους.
Ο κυβερνήτης της Ρισαράλντα, Χουάν Ντιέγκο Πατίνο, περιέγραψε επίσης «σοβαρές ζημιές σε ορισμένα κτίρια», σημειώνοντας ότι οι εικόνες από την Περέιρα είναι «πραγματικά σοκαριστικές, με τραυματίες και προσόψεις κτιρίων που έχουν καταρρεύσει».
🇨🇴 A building literally crumbles as huge chunks of concrete fall near people running out of it in Colombia during the 7.4-magnitude earthquake. pic.twitter.com/ln1t5dHkcU— Visegrád 24 (@visegrad24) August 10, 2026
Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένουςΟι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με διασώστες, πυροσβέστες και στρατιωτικούς να επιχειρούν στα σημεία όπου έχουν καταρρεύσει κτίρια.
Μεταξύ των κατασκευών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές βρίσκονται και οι παιδιατρικές και νεογνολογικές εγκαταστάσεις νοσοκομείου στο Κάλι, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
Η κυβέρνηση έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής και έχει αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στις πληγείσες περιοχές, με πρώτη προτεραιότητα τον εντοπισμό και την απομάκρυνση ανθρώπων από τα συντρίμμια. Οι αρχές έχουν καταγράψει περισσότερες από 1.500 κατοικίες με ζημιές, ενώ σε προηγούμενη επίσημη αποτίμηση γινόταν λόγος για τουλάχιστον 61 κτίρια που είχαν καταρρεύσει ολοκληρωτικά.
NEW footage is circulating from a magnitude 7.4 earthquake that struck Colombia's Pacific region today.— Clash Report (@clashreport) August 10, 2026
The epicenter was near San José del Palmar in Chocó department, at a depth of around 96 km.
It was felt strongly across much of Colombia—including Bogotá, Medellín, and… pic.twitter.com/X03limcIts
Έξι ώρες εγκλωβισμένοι σε τελεφερίκ στην ΠερέιραΜία από τις πιο χαρακτηριστικές επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκε στην Περέιρα, όπου 16 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα στις καμπίνες εναέριου τελεφερίκ όταν σημειώθηκε ο σεισμός.
Οι επιβάτες παρέμειναν στον αέρα για περίπου έξι ώρες, μέχρι να ολοκληρωθεί με επιτυχία η επιχείρηση απομάκρυνσής τους, περίπου στις 13:30 τοπική ώρα.
🚨🇨🇴 ¡QUÉ MIEDO! ☠️😱— Ventana Pública (@ventanaXpublica) August 11, 2026
Un grupo de colombianos se encontraba viajando en un teleférico cuando comenzó el fuerte terremoto que sacudió al país. 🌎💥
Mientras la tierra se estremecía, las personas quedaron suspendidas en el aire, viviendo momentos de verdadero terror. 😰🚡
Las… pic.twitter.com/OJBCuINgLE
Η λειτουργία του συστήματος τελεφερίκ της Περέιρα ανεστάλη μέχρι νεωτέρας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν λεπτομερείς έλεγχοι ασφαλείας.
Τα εναέρια τελεφερίκ αποτελούν ιδιαίτερα δημοφιλές μέσο μαζικής μεταφοράς στην Κολομβία, κυρίως σε ορεινές πόλεις, συνδέοντας τις συνοικίες που βρίσκονται στις πλαγιές με τα αστικά κέντρα.
Ανάλογο περιστατικό καταγράφηκε και στη Μανισάλες, στην ορεινή ζώνη παραγωγής καφέ, όπου χρειάστηκε επίσης να απομακρυνθούν επιβάτες από τελεφερίκ και η λειτουργία του δικτύου διακόπηκε λόγω δομικών ζημιών.
OMG, this is terrifying. Footage showing the shaking from the M7.2 earthquake that hit Colombia earlier.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 10, 2026
👀 Watch until the end.
📍 Pereirapic.twitter.com/vS2slBg53X
Επτά αεροδρόμια εκτός λειτουργίαςΟι ζημιές έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στις μεταφορές. Επτά αεροδρόμια –στο Κάλι, στην Περέιρα, στη Μανισάλες, στην Κιμπντό, στην Αρμενία, στο Καρτάγο και στην Μπουεναβεντούρα– ανέστειλαν τις πτήσεις τους, προκειμένου να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις τους.
Eyewitness video captured the terrifying moment Monday's powerful earthquake hit Pereira's Matecaña International Airport in Colombia. https://t.co/jS8NNXzvfX pic.twitter.com/njpuUgpZkX— ABC News (@ABC) August 11, 2026
#Colombia 🚨🏚️ Reportan fuertes daños estructurales en Pereira tras el sismo registrado en la mañana de este lunes.— Vanguardia (@vanguardiacom) August 10, 2026
📍 De manera preliminar, se conocen afectaciones en diferentes sectores de la ciudad. Por ahora, no se tiene un balance oficial sobre posibles personas heridas.… pic.twitter.com/tPZDUlDGXo
Η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους δυσχεραίνει παράλληλα την προσπάθεια μεταφοράς προσωπικού και βοήθειας προς ορισμένες από τις περισσότερο πληγείσες περιοχές.
🇨🇴🔴 Así se vivió el terremoto desde la cabina de un avión en el aeropuerto de Pereira. A las a.m. un Airbus 320 en tierra esperando turno para despegue registró el momento exacto del fuerte sismo que sacudió a Colombia.— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 11, 2026
Una vez el temblor culminó la areonave retomó su maniobra… pic.twitter.com/mWy1umFqe6
Στο Κάλι έχουν καταγραφεί δεκάδες καταρρεύσεις ή σοβαρές ζημιές σε κτίρια, ενώ από τις πρώτες ώρες της καταστροφής υπήρχαν αναφορές για ανθρώπους εγκλωβισμένους.
WATCH: Video appears to show multiple buildings collapsed in Cali, Colombia, following the powerful 7.4M earthquake (terremoto) pic.twitter.com/D8v5gNeMwJ— Scope Report (@ScopeReport_) August 10, 2026
«Αρχίσαμε να προσευχόμαστε, άλλοι έκλαιγαν, αλλά δόξα σοι ο Θεός, είμαστε καλά», περιέγραψε η Άνα Μιλένα Γκριχάλμπα, η οποία μαζί με πολλούς κατοίκους κατέφυγε σε πάρκο μετά τη δόνηση.
Το επίκεντρο και ο σεισμός που έφτασε μέχρι την ΜπογκοτάΟ σεισμός των 7,4 βαθμών σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, με το επίκεντρο να εντοπίζεται κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στον νομό Τσοκό της δυτικής Κολομβίας, περίπου 240 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά.
Η περιοχή θεωρείται μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες της χώρας και οι δυσκολίες στις επικοινωνίες και στις μετακινήσεις έχουν καθυστερήσει την πλήρη αποτίμηση των καταστροφών.
Η δόνηση είχε μεγάλο εστιακό βάθος, άνω των 100 χιλιομέτρων, και έγινε αισθητή σε πολύ μεγάλη έκταση.
🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA 🇨🇴— Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026
Daños enormes en Pereira y varias ciudades del país tras potente terremoto de magnitud 7,4.
🇨🇴 | COBERTURA ININTERRUMPIDA.
🇨🇴 | AHORA en @AlertaNews24. pic.twitter.com/PydNenQcVu
Στην πρωτεύουσα Μπογκοτά ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί και χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν προληπτικά τα κτίρια και βγήκαν στους δρόμους. Ο δήμαρχος Κάρλος Γκαλάν ανέφερε ότι στην πόλη καταγράφηκαν κυρίως επιφανειακές ρωγμές και όχι εκτεταμένες καταστροφές.
Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή επίσης στον Ισημερινό, στον Παναμά και στη Βενεζουέλα.
«Δεν είστε μόνοι» λέει ο νέος πρόεδροςΟ σεισμός αποτελεί την πρώτη τεράστια δοκιμασία για τον Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος ορκίστηκε πρόεδρος της Κολομβίας μόλις την περασμένη Παρασκευή.
Ο νέος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ανέλαβε προσωπικά τον συντονισμό της αντιμετώπισης της κρίσης και ότι θα μεταβεί στις περισσότερο πληγείσες περιοχές.
«Έχω αναλάβει άμεσα την ηγεσία της αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ. Έχω διατάξει την εγκατάσταση ενός Ενιαίου Σταθμού Επιχειρήσεων για τον συντονισμό της αντιμετώπισης των ζημιών και των πληγέντων. Έχω ζητήσει μια λεπτομερή αναφορά της κατάστασης και των πιο επειγουσών αναγκών», ανέφερε.
"111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas afectadas, 37 viviendas completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud afectados, 52 centros educativos afectados, 17 centros comunitarios afectados, 18 vías averiadas y seis aeropuertos afectados": presidente… pic.twitter.com/YAQS1C4qna— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 10, 2026
Ο ντε λα Εσπριέγια πρόσθεσε ότι θα βρεθεί προσωπικά στην Περέιρα «για να συνοδεύσει τους πληγέντες και να επιβεβαιώσει την ανταπόκριση της κυβέρνησης».
«Δεν είστε μόνοι. Το κράτος είναι παρόν και δρα», υπογράμμισε.
«Δεν έχουμε ούτε ρεύμα ούτε κινητή τηλεφωνία»Οι μαρτυρίες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν την ένταση της δόνησης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι.
«Δεν υπάρχει ούτε ηλεκτρικό, ούτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας», δήλωσε η 66χρονη Μάρθα Εστράντα από την αποκαλούμενη «περιοχή του καφέ».
«Ήταν ισχυρός, πολύ ισχυρός... πράγματα έπεσαν μέσα στο σπίτι», πρόσθεσε.
Στην Περέιρα, ο 50χρονος Χάιμε Ζουλουάγκα περιέγραψε πολλά κτίρια με δομικές ζημιές ή κατεστραμμένες προσόψεις, ενώ οι κάτοικοι απέφευγαν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους φοβούμενοι νέες ισχυρές δονήσεις.
Γιατί ο σεισμός προκάλεσε καταστροφές παρά το μεγάλο βάθοςΟ Έλληνας σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος επισήμανε ότι το μεγάλο εστιακό βάθος του σεισμού –περίπου 100 έως 115 χιλιόμετρα– θα μπορούσε θεωρητικά να περιορίσει την ένταση των επιπτώσεων στην επιφάνεια.
«Μεγάλος σεισμός 7,4 στην Κολομβία. Αν και το επίκεντρο είναι στην ξηρά ίσως οι επιπτώσεις να είναι σχετικά περιορισμένες λόγω του σημαντικού βάθους της εστίας», είχε γράψει στις πρώτες ώρες μετά τη δόνηση.
Ο σεισμός της Κολομβίας σημειώθηκε λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά τις δύο καταστροφικές δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών στη γειτονική Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι.
Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για διαφορετικά γεωτεκτονικά φαινόμενα. Στη δυτική Νότια Αμερική σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η καταβύθιση της πλάκας Νάζκα κάτω από τη νοτιοαμερικανική πλάκα, ενώ οι σεισμοί της Βενεζουέλας συνδέθηκαν με την αλληλεπίδραση της νοτιοαμερικανικής και της καραϊβικής πλάκας.
Επιπλέον, οι σεισμοί της Βενεζουέλας είχαν πολύ μικρότερο εστιακό βάθος, κάτω από 20 χιλιόμετρα, σε αντίθεση με τη δόνηση στην Κολομβία που σημειώθηκε σε βάθος άνω των 100 χιλιομέτρων.
Διεθνής κινητοποίηση και 15,5 εκατ. δολάρια από τις ΗΠΑΤην ίδια ώρα, αυξάνεται η διεθνής κινητοποίηση για την υποστήριξη της Κολομβίας.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 15,5 εκατ. δολαρίων, η οποία προορίζεται, μεταξύ άλλων, για σκηνές και προσωρινά καταλύματα, τρόφιμα, μέτρα προστασίας των πληγέντων και αποτίμηση των ζημιών.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση Τραμπ «παρακολουθεί στενά» τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να υποστηρίξει τον κολομβιανό λαό, ενώ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παρακολουθούν τις ενημερώσεις της πρεσβείας στην Μπογκοτά.
Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ ανακοίνωσε επίσης ότι η χώρα της είναι έτοιμη να προσφέρει «κάθε απαραίτητη υποστήριξη», ενώ το Ισραήλ προσφέρθηκε να συνδράμει μετά την πρόσφατη αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με την Κολομβία. Διεθνείς προσφορές βοήθειας έχουν γίνει και από άλλες χώρες της περιοχής.
Συλλυπητήρια από την ΕλλάδαΤη βαθιά θλίψη του για τις ανθρώπινες απώλειες εξέφρασε και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
Το ΥΠΕΞ απηύθυνε ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και σε όλους όσοι έχουν πληγεί.
«Η σκέψη μας βρίσκεται στους τραυματίες, σε όλους όσοι επλήγησαν και στα σωστικά συνεργεία που εργάζονται ακούραστα επί τόπου», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.
Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός ενδέχεται να μεταβληθεί καθώς τα συνεργεία αποκτούν πρόσβαση σε κατεστραμμένες περιοχές και ερευνούν τα συντρίμμια.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr