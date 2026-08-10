Ο Ράσελ Κρόου και η Πριγιάνκα Τσόπρα πρωταγωνιστούν στο νέο sci-fi θρίλερ «Bluefly»

Η Highland Film Group έχει αναλάβει τη διαχείριση των παγκόσμιων δικαιωμάτων της ταινίας και θα ξεκινήσει τις διεθνείς πωλήσεις κατά τη διάρκεια του επερχόμενου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF). Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στη χρονιά στη Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας.

Κλείσιμο

Στο νέοΤη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Νίμροντ Άνταλ, ενώ το σενάριο αναλαμβάνει ο Ντέιβιντ Φριγκέριο και Γουίλιαμ και Κάρλαϊλ Γιούμπανκ.Η υπόθεση μεταφέρει τους πρωταγωνιστές στα βάθη του Κονγκό, όπου μια μεταφράστρια του ΟΗΕ συμμετέχει σε μια μυστική αποστολή για τον εντοπισμό ενός αεροσκάφους που έχει καταρριφθεί, αλλά επισήμως δεν υπάρχει. Η επιχείρηση οδηγεί μια ομάδα Ειδικών Δυνάμεων σε εχθρικές περιοχές ανταρτών, με την αποστολή να εξελίσσεται σε μια ολοένα πιο σκοτεινή και επικίνδυνη κάθοδο. Όσο πλησιάζουν στο αεροσκάφος, οι εμπλεκόμενοι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι η πραγματική αποστολή τους δεν ήταν ποτέ απλώς να το ανακτήσουν.Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο Μάικλ Τζέφερσον για την Polite Society, ο Ντέιβιντ Φριγκέριο μέσω της Broken Open Pictures, η Ντέμπορα Γκλόβερ για την G2 Dispatch, οι Αριάννα Φρέιζερ και Ντελφίν Πέριερ για τη Highland Film Group, καθώς και η Βανέσα Γιάο Γκουό.Μιλώντας στο Deadline, ο σκηνοθέτης Νίμροντ Άνταλ δήλωσε: «Το "Bluefly" είναι ένα έντονο θρίλερ χαρακτήρων, τυλιγμένο σε μια τολμηρή υπόθεση επιστημονικής φαντασίας. Είναι το είδος της ταινίας που ζητάω να γυρίζω, ρεαλιστική, καταιγιστική και γεμάτη αγωνία και δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο καστ και δημιουργική ομάδα για να τη μεταφέρουμε στη μεγάλη οθόνη».Ο Κρόου πρωταγωνίστησε πρόσφατα στην ταινία «Nuremberg» της Sony Pictures Classics, ενώ στα επόμενα πρότζεκτ του περιλαμβάνονται το θρίλερ «Unabomber» του Netflix, το «The Weight» της Vertical, το «Billion Dollar Spy» της Walden Media και το ριμέικ του «Highlander» από την Amazon MGM.Η Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας από την πλευρά της, θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία δράσης του Σ. Σ. Ρατζαμούλι, «Varanasi», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2027. Παράλληλα, θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Ορλάντο Μπλουμστο θρίλερ επιβίωσης «Reset».: Shutterstock