Φρικτό τέλος για 9χρονη Ελληνοκαναδή στη Νέα Υόρκη: Την έπνιξε ο πατέρας της για να εκδικηθεί την πρώην σύζυγό του

O Λουτσιάνο Φραττολίν κινδυνεύει με ισόβια για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης του

Ήταν τότε που αντί για την Αιθιοπία, ο Φραττολίν πρότεινε να πάρει τη Μελίνα για το μοιραίο ταξίδι σε Κονέκτικατ και Νέα Υόρκη καθώς την ημέρα που ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψουν στο Κεμπέκ, όπου ζούσε ο πατέρας της 9χρονη, εκείνος τη σκότωσε και στη συνέχεια επικαλέστηκε τη δήθεν απαγωγή για να κρύψει τα ίχνη του.