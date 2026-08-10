Πώς διασώθηκε ο 33χρονος από τον βράχο των 20 μέτρων στη Μήλο, δείτε φωτογραφίες από την επιχείρηση στη Φυριπλάκα
Πώς διασώθηκε ο 33χρονος από τον βράχο των 20 μέτρων στη Μήλο, δείτε φωτογραφίες από την επιχείρηση στη Φυριπλάκα
Συντονίστηκαν Λιμενικό, Πυροσβεστική, ΕΛ.ΑΣ., εθελοντές και ναυαγοσώστες για να κατεβάσουν με ασφάλεια τον άνδρα από το απόκρημνο σημείο
Συντονισμένη επιχείρηση στήθηκε τα ξημερώματα στη Φυριπλάκα της Μήλου για να κατέβει με ασφάλεια από βράχο ύψους περίπου 20 μέτρων ένας 33χρονος, ο οποίος είχε αναρριχηθεί στο σημείο, αλλά στη συνέχεια διαπίστωσε ότι ήταν αδύνατο να επιστρέψει χωρίς βοήθεια.
Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν διαφορετικές υπηρεσίες και ομάδες διάσωσης, καθώς το σημείο στο οποίο βρισκόταν ήταν απόκρημνο και ο άνδρας δεν μπορούσε να επιχειρήσει μόνος του την κατάβαση.
Στην επιχείρηση συμμετείχε η Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (ΟΕΔΙΜ), η οποία διέθεσε τον εξοπλισμό της και συνεργάστηκε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Λιμεναρχείο Μήλου για την ασφαλή απομάκρυνση του 33χρονου.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άνδρας είχε ανέβει σε βράχο μέσα στη θάλασσα, στην παραλία της Φυριπλάκας. Όταν θέλησε να κατέβει, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να το κάνει χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα και παρέμεινε στην κορυφή.
Μετά την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Μήλου οργανώθηκε η επιχείρηση, στην οποία πήραν μέρος στελέχη του Λιμενικού και της ΕΛ.ΑΣ., πυροσβέστες-διασώστες, προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μήλου και ιδιώτες ναυαγοσώστες, με την ΟΕΔΙΜ να συνδράμει με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Οι διασώστες προσέγγισαν τον 33χρονο στην κορυφή του βράχου και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο. Ο άνδρας ήταν καλά στην υγεία του, ωστόσο η μορφολογία του βράχου δεν του επέτρεπε να πραγματοποιήσει την κατάβαση χωρίς βοήθεια.
Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν διαφορετικές υπηρεσίες και ομάδες διάσωσης, καθώς το σημείο στο οποίο βρισκόταν ήταν απόκρημνο και ο άνδρας δεν μπορούσε να επιχειρήσει μόνος του την κατάβαση.
Στην επιχείρηση συμμετείχε η Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (ΟΕΔΙΜ), η οποία διέθεσε τον εξοπλισμό της και συνεργάστηκε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Λιμεναρχείο Μήλου για την ασφαλή απομάκρυνση του 33χρονου.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άνδρας είχε ανέβει σε βράχο μέσα στη θάλασσα, στην παραλία της Φυριπλάκας. Όταν θέλησε να κατέβει, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να το κάνει χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα και παρέμεινε στην κορυφή.
Μετά την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Μήλου οργανώθηκε η επιχείρηση, στην οποία πήραν μέρος στελέχη του Λιμενικού και της ΕΛ.ΑΣ., πυροσβέστες-διασώστες, προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μήλου και ιδιώτες ναυαγοσώστες, με την ΟΕΔΙΜ να συνδράμει με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Οι διασώστες προσέγγισαν τον 33χρονο στην κορυφή του βράχου και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο. Ο άνδρας ήταν καλά στην υγεία του, ωστόσο η μορφολογία του βράχου δεν του επέτρεπε να πραγματοποιήσει την κατάβαση χωρίς βοήθεια.
Πηγή φωτογραφιών: Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου
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