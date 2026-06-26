Ιωάννα Τούνη: Η περιπέτεια με τις φίλες της σε βραδινή έξοδο στο Μπαλί και η ερώτηση «το σκόρδο το έχουμε μαζί μας;»
GALA
Ιωάννα Τούνη Μπαλί Σκόρδο Κακό μάτι

Ιωάννα Τούνη: Η περιπέτεια με τις φίλες της σε βραδινή έξοδο στο Μπαλί και η ερώτηση «το σκόρδο το έχουμε μαζί μας;»

Η instagrammer φαίνεται ότι πιστεύει στο «κακό μάτι» και την επίδραση του σκόρδου για να το «διώχνει»

Ιωάννα Τούνη: Η περιπέτεια με τις φίλες της σε βραδινή έξοδο στο Μπαλί και η ερώτηση «το σκόρδο το έχουμε μαζί μας;»
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Στο... κακό το μάτι και την επίδραση του σκόρδου στο να το «διώχνει» φαίνεται ότι πιστεύει η Ιωάννα Τούνη, με βάση ένα από τα stories που ανέβασε στο Instagram από το Μπαλί όπου βρίσκεται μαζί με φίλες και συνεργάτιδες στην εταιρεία ρούχων της.

Αφορμή αποτέλεσε η περιπέτεια που είχαν το περασμένο βράδυ σε έξοδό τους μετά την άφιξή τους στο Μπαλί.

Όπως γράφει στη λεζάντα του βίντεο η Ιωάννα Τούνη «σε όλη την πτήση είχαμε μαζί μας ένα σκόρδο για να μην μας πιάνει το μάτι και όντως φτάσαμε όλα καλά και εμείς και οι βαλίτσες μας! Αλλά ξεχάσαμε να το πάρουμε στη βραδινή βόλτα μας...»

«Οπότε μας έχουν "διώξει" ήδη από ένα εστιατόριο που καθίσαμε - γιατί δεν δέχονταν κάρτα - και στο μαγαζί που βρήκαμε τώρα, ΜΟΛΙΣ έγινε διακοπή ρεύματος» γράφει η Ιωάννα Τούνη.

Στο βίντεο, μάλιστα, ακούγεται μια φίλη της να λέει «η επίδραση του σκόρδου έφυγε» ενώ άλλη αναρωτήθηκε «ποιος μας καταράστηκε», με την Ιωάννα Τούνη να ρωτάει «το σκόρδο το έχουμε μαζί μας; Γιατί δεν το παίρνεις μαζί σου;» και ένα άλλο μέλος της παρέας να περιγράφει «προφανώς και βρέχει έξω και μέσα είναι διακοπή ρεύματος»

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