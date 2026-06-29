Η Ιωάννα Τούνη απαντά σε σχόλιο ότι είναι «για τα πανηγύρια»: Κλαίω, αλλά μετά κοιτάω τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάει
GALA
Ιωάννα Τούνη σχόλιο

Η Ιωάννα Τούνη απαντά σε σχόλιο ότι είναι «για τα πανηγύρια»: Κλαίω, αλλά μετά κοιτάω τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάει

Η Instagrammer αντιμετώπισε το σχόλιο με ειρωνική διάθεση μέσα από ένα βίντεο στο TikTok

Η Ιωάννα Τούνη απαντά σε σχόλιο ότι είναι «για τα πανηγύρια»: Κλαίω, αλλά μετά κοιτάω τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάει
164 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα επικριτικό σχόλιο δέχτηκε στα social media η Ιωάννα Τούνη, με την Instagrammer να δίνει τη δική της απάντηση.

Διαδικτυακός της ακόλουθους της ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι «για τα πανηγύρια». Από την πλευρά της, εκείνη δεν θέλησε να αφήσει αναπάντητη την κακόβουλη κριτική και έτσι τοποθετήθηκε με ειρωνική διάθεση μέσα από ένα βίντεο στον λογαριασμό που διατηρεί στο TikTok.

Στο σχετικό κλιπ η Ιωάννα Τούνη προσποιείται ότι κλαίει για να αρχίσει στη συνέχεια να ποζάρει, φορώντας ένα σέξι μαύρο σύνολο. «Εγώ κλαίω γιατί ο user579324801 μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει», έγραψε πάνω στο βίντεο.

Δείτε το βίντεο 

@j.touni

Ουπς🫠 #φοργιου #μπεςφοργιου #μπεςφοργιουκαλομου @Bubblegun

♬ original sound - Crismj
164 ΣΧΟΛΙΑ

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