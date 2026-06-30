Η απουσία της Βάσως Λασκαράκη από το τριήμερο πάρτι για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα
GALA
Αθηνά Οικονομάκου Βάσω Λασκαράκη Γάμος Πάρτι

Η απουσία της Βάσως Λασκαράκη από το τριήμερο πάρτι για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα

Οι δύο γυναίκες υπήρξαν για χρόνια φίλες, ενώ η Λασκαράκη είναι μία από τις νονές του γιου της Οικονομάκου

Η απουσία της Βάσως Λασκαράκη από το τριήμερο πάρτι για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα
Ιωάννα Μαρίνου
109 ΣΧΟΛΙΑ
Πλήθος προσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο έδωσαν το «παρών» στο τριήμερο πάρτι και στην ανταλλαγή όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, ωστόσο η απουσία της Βάσως Λασκαράκη δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η απουσία της Βάσως Λασκαράκη από το τριήμερο πάρτι για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα
Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο

Η γνωριμία των δύο γυναικών που ξεκίνησε από τη σειρά «Κλεμμένα Όνειρα», εξελίχθηκε σε κάτι παραπάνω από μία στενή φιλία, καθώς στη συνέχεια η Βάσω Λασκαράκη έγινε η μία από τις νονές του γιου της Αθηνάς Οικονομάκου, Μάξιμου, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Φίλιππο Μιχόπουλο.

Η απουσία της Βάσως Λασκαράκη από το τριήμερο πάρτι για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα
Βάσω Λασκαράκη και Αθηνά Οικονομάκου το 2012

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μία φημολογία ότι οι άλλοτε καλές φίλες και κουμπάρες έχουν απομακρυνθεί, μιας και οι κοινές εμφανίσεις μειώθηκαν σταδιακά, ενώ πλέον είναι ανύπαρκτες. Παράλληλα, δεν αλληλεπιδρούν ούτε στα social media,  με το γεγονός ότι σταμάτησαν οι κοινές αναρτήσεις που συνήθιζαν να κάνουν, να ενισχύει τις φήμες πως οι δύο ηθοποιοί πήραν αποστάσεις.

Η απουσία της Βάσως Λασκαράκη από το τριήμερο πάρτι για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα
Κλείσιμο

Για ορισμένους, η απουσία της Βάσως Λασκαράκη από πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του συζύγου της στο νησί των Κυκλάδων, ήρθε ως επιβεβαίωση για τη ρήξη στη σχέση τους. Σημειώνεται όμως, ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε έχει διαψεύσει, όσα ακούγονται και γράφονται για το τέλος μίας μεγάλης φιλίας.

Το ζευγάρι γιόρτασε μαζί με φίλους και μέλη της οικογένειάς του στην Πάρο από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή. Συγκινητική ήταν μεταξύ άλλων η ανταλλαγή όρκων αγάπης της ηθοποιού με τον Μπρούνο Τσερέλα, με την Αθηνά Οικονομάκου να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Η απουσία της Βάσως Λασκαράκη από το τριήμερο πάρτι για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα

Τριακόσιοι πενήντα με τετρακόσιοι καλεσμένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έφτασαν στο νησί. Ανάμεσα στα πρώτα γνωστά πρόσωπα που εντοπίστηκαν στο beach bar το μεσημέρι της Παρασκευής ήταν η Φαίη Σκορδά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή, η Ευγενία Σαμαρά, η Λένα Δροσάκη, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Χριστίνα Κοντοβά και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.
Ιωάννα Μαρίνου
109 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης