Η απουσία της Βάσως Λασκαράκη από το τριήμερο πάρτι για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα
Η απουσία της Βάσως Λασκαράκη από το τριήμερο πάρτι για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα
Οι δύο γυναίκες υπήρξαν για χρόνια φίλες, ενώ η Λασκαράκη είναι μία από τις νονές του γιου της Οικονομάκου
Πλήθος προσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο έδωσαν το «παρών» στο τριήμερο πάρτι και στην ανταλλαγή όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, ωστόσο η απουσία της Βάσως Λασκαράκη δεν πέρασε απαρατήρητη.
Η γνωριμία των δύο γυναικών που ξεκίνησε από τη σειρά «Κλεμμένα Όνειρα», εξελίχθηκε σε κάτι παραπάνω από μία στενή φιλία, καθώς στη συνέχεια η Βάσω Λασκαράκη έγινε η μία από τις νονές του γιου της Αθηνάς Οικονομάκου, Μάξιμου, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Φίλιππο Μιχόπουλο.
Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μία φημολογία ότι οι άλλοτε καλές φίλες και κουμπάρες έχουν απομακρυνθεί, μιας και οι κοινές εμφανίσεις μειώθηκαν σταδιακά, ενώ πλέον είναι ανύπαρκτες. Παράλληλα, δεν αλληλεπιδρούν ούτε στα social media, με το γεγονός ότι σταμάτησαν οι κοινές αναρτήσεις που συνήθιζαν να κάνουν, να ενισχύει τις φήμες πως οι δύο ηθοποιοί πήραν αποστάσεις.
Για ορισμένους, η απουσία της Βάσως Λασκαράκη από πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του συζύγου της στο νησί των Κυκλάδων, ήρθε ως επιβεβαίωση για τη ρήξη στη σχέση τους. Σημειώνεται όμως, ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε έχει διαψεύσει, όσα ακούγονται και γράφονται για το τέλος μίας μεγάλης φιλίας.
Το ζευγάρι γιόρτασε μαζί με φίλους και μέλη της οικογένειάς του στην Πάρο από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή. Συγκινητική ήταν μεταξύ άλλων η ανταλλαγή όρκων αγάπης της ηθοποιού με τον Μπρούνο Τσερέλα, με την Αθηνά Οικονομάκου να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
Η γνωριμία των δύο γυναικών που ξεκίνησε από τη σειρά «Κλεμμένα Όνειρα», εξελίχθηκε σε κάτι παραπάνω από μία στενή φιλία, καθώς στη συνέχεια η Βάσω Λασκαράκη έγινε η μία από τις νονές του γιου της Αθηνάς Οικονομάκου, Μάξιμου, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Φίλιππο Μιχόπουλο.
Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μία φημολογία ότι οι άλλοτε καλές φίλες και κουμπάρες έχουν απομακρυνθεί, μιας και οι κοινές εμφανίσεις μειώθηκαν σταδιακά, ενώ πλέον είναι ανύπαρκτες. Παράλληλα, δεν αλληλεπιδρούν ούτε στα social media, με το γεγονός ότι σταμάτησαν οι κοινές αναρτήσεις που συνήθιζαν να κάνουν, να ενισχύει τις φήμες πως οι δύο ηθοποιοί πήραν αποστάσεις.
Για ορισμένους, η απουσία της Βάσως Λασκαράκη από πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του συζύγου της στο νησί των Κυκλάδων, ήρθε ως επιβεβαίωση για τη ρήξη στη σχέση τους. Σημειώνεται όμως, ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε έχει διαψεύσει, όσα ακούγονται και γράφονται για το τέλος μίας μεγάλης φιλίας.
Το ζευγάρι γιόρτασε μαζί με φίλους και μέλη της οικογένειάς του στην Πάρο από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή. Συγκινητική ήταν μεταξύ άλλων η ανταλλαγή όρκων αγάπης της ηθοποιού με τον Μπρούνο Τσερέλα, με την Αθηνά Οικονομάκου να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
Τριακόσιοι πενήντα με τετρακόσιοι καλεσμένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έφτασαν στο νησί. Ανάμεσα στα πρώτα γνωστά πρόσωπα που εντοπίστηκαν στο beach bar το μεσημέρι της Παρασκευής ήταν η Φαίη Σκορδά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή, η Ευγενία Σαμαρά, η Λένα Δροσάκη, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Χριστίνα Κοντοβά και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.
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