Η BYD θέλει να σπάσει ξανά το ρεκόρ ταχύτητας

Έχουν περάσει 12 μήνες από τότε που το Yangwang U9 Xtreme της BYD κατέκτησε τον τίτλο του ταχύτερου ηλεκτρικού hypercar στον κόσμο. Αυτό όμως από ότι φαίνεται δεν είναι αρκετό για τους Κινέζους καθώς θα επιδιώξουν για μια ακόμα φορά να ανέβουν ακόμα ψηλότερα.





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Η BYD, με το ίδιο μοντέλο, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πίστα δοκιμών του Papenburg στη Γερμανία, με στόχο αυτή τη φορά να ξεπεράσει το φράγμα των 500 χλμ./ώρα. Θυμίζουμε ότι τον περασμένο χρόνο έφτασε τα 496,22 χλμ./ώρα, καταγράφοντας την υψηλότερη ταχύτητα που έχει επιτευχθεί από αυτοκίνητο παραγωγής σε μονή κατεύθυνση.Τι είναι όμως αυτό που οδήγησε τους Κινέζους να προσπαθήσουν ξανά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα; Σύμφωνα με την BYD, τα δεδομένα της δοκιμής μετά από ανάλυση έδειξαν ότι ο οδηγός δοκιμών Μαρκ Μπασένγκ δεν εξάντλησε τις δυνατότητες του αυτοκινήτου.Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση έδειξε ότι ο οδηγός θα μπορούσε να είχε παραμείνει στο τέρμα του γκαζιού για περίπου 1,5 δευτερόλεπτο ακόμη. Κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης, το U9 Xtreme άρχισε να μετακινείται από την ιδανική γραμμή προς την αριστερή πλευρά της πίστας, με τον Μπασένγκ να μειώνει την ταχύτητα για λόγους ασφαλείας.