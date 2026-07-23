Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς
Η BYD θέλει να σπάσει ξανά το ρεκόρ ταχύτητας
Η BYD θέλει να σπάσει ξανά το ρεκόρ ταχύτητας
Ο Κινέζος κατασκευαστής ετοιμάζεται να σπάσει το ασύλληπτο ρεκόρ ταχύτητας, ξεπερνώντας τα 500 χλμ./ώρα.
Έχουν περάσει 12 μήνες από τότε που το Yangwang U9 Xtreme της BYD κατέκτησε τον τίτλο του ταχύτερου ηλεκτρικού hypercar στον κόσμο. Αυτό όμως από ότι φαίνεται δεν είναι αρκετό για τους Κινέζους καθώς θα επιδιώξουν για μια ακόμα φορά να ανέβουν ακόμα ψηλότερα.
Τι είναι όμως αυτό που οδήγησε τους Κινέζους να προσπαθήσουν ξανά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα; Σύμφωνα με την BYD, τα δεδομένα της δοκιμής μετά από ανάλυση έδειξαν ότι ο οδηγός δοκιμών Μαρκ Μπασένγκ δεν εξάντλησε τις δυνατότητες του αυτοκινήτου.
Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση έδειξε ότι ο οδηγός θα μπορούσε να είχε παραμείνει στο τέρμα του γκαζιού για περίπου 1,5 δευτερόλεπτο ακόμη. Κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης, το U9 Xtreme άρχισε να μετακινείται από την ιδανική γραμμή προς την αριστερή πλευρά της πίστας, με τον Μπασένγκ να μειώνει την ταχύτητα για λόγους ασφαλείας.
Η νέα προσπάθεια έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο, με την BYD να εξετάζει πιθανές αεροδυναμικές βελτιώσεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα στις ακραίες ταχύτητες. Στόχος είναι πλέον η υπέρβαση των 500 χλμ./ώρα, ένα όριο που μέχρι σήμερα παραμένει απρόσιτο για τους περισσότερους κατασκευαστές hypercars.
Όσο για το Yangwang U9 Xtreme, διαθέτει ηλεκτρική αρχιτεκτονική 1.200 Volt και τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, με συνολική ισχύ που αγγίζει τους 2.978 ίππους.
Όσο για το Yangwang U9 Xtreme, διαθέτει ηλεκτρική αρχιτεκτονική 1.200 Volt και τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, με συνολική ισχύ που αγγίζει τους 2.978 ίππους.
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