Οικονομάκου για τους όρκους αγάπης και το τριήμερο πάρτι με τον Τσερέλα στην Πάρο: Είμαι πολύ ευτυχισμένη, ήταν όπως το ονειρευόμασταν
Οικονομάκου για τους όρκους αγάπης και το τριήμερο πάρτι με τον Τσερέλα στην Πάρο: Είμαι πολύ ευτυχισμένη, ήταν όπως το ονειρευόμασταν
Η Πάρος είναι το αγαπημένο νησί του Μπρούνο, έρχεται πάρα πολλά χρόνια εδώ, σχολίασε η ηθοποιός
Ευτυχισμένη δήλωση η Αθηνά Οικονομάκου μετά την ανταλλαγή όρκων αγάπης με τον Μπρούνο Τσερέλα και το τριήμερο πάρτι που διοργάνωσαν στην Πάρο, με την ηθοποιό να σχολιάζει ότι όλα έγιναν όπως τα είχαν ονειρευτεί.
Το ζευγάρι γιόρτασε μαζί με φίλους και μέλη της οικογένειάς του στο νησί των Κυκλάδων από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή. Συγκινητική ήταν μεταξύ άλλων η ανταλλαγή όρκων αγάπη της ηθοποιού με τον σύζυγό της, με την Αθηνά Οικονομάκου να μην μπορεί να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.
Σε δηλώσεις που έκανε η ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, που προβλήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, εξέφρασε τα συναισθήματά της όσα έζησε στην Πάρο με τον Μπρούνο Τσερέλα και τους καλεσμένους τους, ενώ εξήγησε και πώς προέκυψε η επιλογή του συγκεκριμένου νησιού.
Όπως είπε η ίδια: «Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, πολύ συναισθηματική στιγμή και ήταν όπως τα ονειρευόμασταν, όλα πήγαν υπέροχα. Η Πάρος είναι το αγαπημένο νησί του Μπρούνο που έρχεται πάρα πολλά χρόνια, οπότε έτσι πήραμε την απόφαση. Έχει γίνει και εμένα το αγαπημένο μου νησί. Η Πάρος είναι από τα πιο όμορφα νησιά που έχουμε». Ο Μπρούνο Τσερέλα από τη μεριά του πρόσθεσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος, σας ευχαριστώ. Γιορτάζουμε μαζί με φίλους και την οικογένειά μας».
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι είχε επισημοποιήσει τη σχέση του με γάμο σε στενό οικογενειακό κύκλο τον Μάιο, ωστόσο επέλεξε να γιορτάσει το χαρμόσυνο γεγονός με τους αγαπημένους του ανθρώπους στο κυκλαδίτικο νησί.
Η τελετή ανταλλαγής όρκων πραγματοποιήθηκε στο resort Mar Azul, όπου οι καλεσμένοι είχαν αρχίσει να καταφθάνουν από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου. Η Αθηνά Οικονομάκου, ντυμένη στα λευκά, έφτασε συνοδευόμενη από τον αδερφό της, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα την περίμενε γονατιστός.
Κρατώντας ένα μικρόφωνο, η ηθοποιός είπε για τον Μπρούνο Τσερέλα πως «με αγκάλιασε» και «με εμπιστεύτηκε» και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ πολύ που ανήκω σε μία πολύ μεγάλη, υγιή, αγαπημένη οικογένεια που το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη, περισσότερο από όσο νόμιζα». Μετά την ανταλλαγή όρκων ξεκίνησε το πάρτι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Η είσοδος του ζευγαριού στο πάρτι:
Το ζευγάρι γιόρτασε μαζί με φίλους και μέλη της οικογένειάς του στο νησί των Κυκλάδων από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή. Συγκινητική ήταν μεταξύ άλλων η ανταλλαγή όρκων αγάπη της ηθοποιού με τον σύζυγό της, με την Αθηνά Οικονομάκου να μην μπορεί να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.
Σε δηλώσεις που έκανε η ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, που προβλήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, εξέφρασε τα συναισθήματά της όσα έζησε στην Πάρο με τον Μπρούνο Τσερέλα και τους καλεσμένους τους, ενώ εξήγησε και πώς προέκυψε η επιλογή του συγκεκριμένου νησιού.
Όπως είπε η ίδια: «Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, πολύ συναισθηματική στιγμή και ήταν όπως τα ονειρευόμασταν, όλα πήγαν υπέροχα. Η Πάρος είναι το αγαπημένο νησί του Μπρούνο που έρχεται πάρα πολλά χρόνια, οπότε έτσι πήραμε την απόφαση. Έχει γίνει και εμένα το αγαπημένο μου νησί. Η Πάρος είναι από τα πιο όμορφα νησιά που έχουμε». Ο Μπρούνο Τσερέλα από τη μεριά του πρόσθεσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος, σας ευχαριστώ. Γιορτάζουμε μαζί με φίλους και την οικογένειά μας».
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι είχε επισημοποιήσει τη σχέση του με γάμο σε στενό οικογενειακό κύκλο τον Μάιο, ωστόσο επέλεξε να γιορτάσει το χαρμόσυνο γεγονός με τους αγαπημένους του ανθρώπους στο κυκλαδίτικο νησί.
Η τελετή ανταλλαγής όρκων πραγματοποιήθηκε στο resort Mar Azul, όπου οι καλεσμένοι είχαν αρχίσει να καταφθάνουν από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου. Η Αθηνά Οικονομάκου, ντυμένη στα λευκά, έφτασε συνοδευόμενη από τον αδερφό της, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα την περίμενε γονατιστός.
Κρατώντας ένα μικρόφωνο, η ηθοποιός είπε για τον Μπρούνο Τσερέλα πως «με αγκάλιασε» και «με εμπιστεύτηκε» και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ πολύ που ανήκω σε μία πολύ μεγάλη, υγιή, αγαπημένη οικογένεια που το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη, περισσότερο από όσο νόμιζα». Μετά την ανταλλαγή όρκων ξεκίνησε το πάρτι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Η είσοδος του ζευγαριού στο πάρτι:
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