Οικονομάκου για τους όρκους αγάπης και το τριήμερο πάρτι με τον Τσερέλα στην Πάρο: Είμαι πολύ ευτυχισμένη, ήταν όπως το ονειρευόμασταν

Το ζευγάρι είχε επισημοποιήσει τη σχέση του με γάμο σε στενό οικογενειακό κύκλο τον Μάιο, ωστόσο επέλεξε να γιορτάσει το χαρμόσυνο γεγονός με τους αγαπημένους του ανθρώπους στο κυκλαδίτικο νησί.

Η τελετή ανταλλαγής όρκων πραγματοποιήθηκε στο resort Mar Azul, όπου οι καλεσμένοι είχαν αρχίσει να καταφθάνουν από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου. Η Αθηνά Οικονομάκου, ντυμένη στα λευκά, έφτασε συνοδευόμενη από τον αδερφό της, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα την περίμενε γονατιστός.

Κρατώντας ένα μικρόφωνο, η ηθοποιός είπε για τον Μπρούνο Τσερέλα πως «με αγκάλιασε» και «με εμπιστεύτηκε» και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ πολύ που ανήκω σε μία πολύ μεγάλη, υγιή, αγαπημένη οικογένεια που το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη, περισσότερο από όσο νόμιζα».

Μετά την ανταλλαγή όρκων ξεκίνησε το πάρτι.