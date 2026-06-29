Με Ζορμπά, πέταγμα της ανθοδέσμης και ελληνική σημαία έκλεισε το πάρτι μετά τον γάμο Οικονομάκου-Τσερέλα στην Πάρο, δείτε βίντεο
GALA
Αθηνά Οικονομάκου Μπρούνο Τσερέλα Γάμος Πάρος Πάρτι

Με Ζορμπά, πέταγμα της ανθοδέσμης και ελληνική σημαία έκλεισε το πάρτι μετά τον γάμο Οικονομάκου-Τσερέλα στην Πάρο, δείτε βίντεο

«Ξαναβρεθήκαμε γιατί ξεχάσαμε την ανθοδέσμη» έγραψαν φίλοι του ζευγαριού

Με Ζορμπά, πέταγμα της ανθοδέσμης και ελληνική σημαία έκλεισε το πάρτι μετά τον γάμο Οικονομάκου-Τσερέλα στην Πάρο, δείτε βίντεο
28 ΣΧΟΛΙΑ
Με ένα πάρτι σε νυχτερινό κέντρο της Πάρου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το τριήμερο γαμήλιο γλέντι για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα.

Η ηθοποιός και ο μπασκετμπολίστας είχαν ήδη επισημοποιήσει τη σχέση τους με γάμο σε στενό οικογενειακό κύκλο τον περασμένο Μάιο, ωστόσο επέλεξαν να γιορτάσουν το χαρμόσυνο γεγονός με τους αγαπημένους του ανθρώπους στο κυκλαδίτικο νησί.

Η βραδιά είχε έντονο ελληνικό χρώμα με το ζευγάρι να χορεύει πάνω σε τραπέζι και τον Ιταλό γαμπρό να κουνάει μια μεγάλη ελληνική σημαία υπό τους ήχους του Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη.



Από την πλευρά της η ηθοποιός ντυμένη στα λευκά, κάποια στιγμή τέλεσε και το έθιμο της ανθοδέσμης.

Κλείσιμο
Όπως έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός Ευγενία Σαμαρά που ανέβασε το σχετικό βίντεο «ξαναβρεθήκαμε γιατί ξεχάσαμε την ανθοδέσμη».


Το γλέντι είχε και άλλα τραγούδια όπως το «Ζήλεια μου» της Χαρούλας Αλεξίου με φίλουυς του γαμπρού να αποτυπώνουν τις εικόνες γράφοντας «γκρέτσια» σε βίντεο που ανέβασαν στα social media.



28 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης