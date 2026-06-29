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Με Ζορμπά, πέταγμα της ανθοδέσμης και ελληνική σημαία έκλεισε το πάρτι μετά τον γάμο Οικονομάκου-Τσερέλα στην Πάρο, δείτε βίντεο
Με Ζορμπά, πέταγμα της ανθοδέσμης και ελληνική σημαία έκλεισε το πάρτι μετά τον γάμο Οικονομάκου-Τσερέλα στην Πάρο, δείτε βίντεο
«Ξαναβρεθήκαμε γιατί ξεχάσαμε την ανθοδέσμη» έγραψαν φίλοι του ζευγαριού
Με ένα πάρτι σε νυχτερινό κέντρο της Πάρου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το τριήμερο γαμήλιο γλέντι για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα.
Η ηθοποιός και ο μπασκετμπολίστας είχαν ήδη επισημοποιήσει τη σχέση τους με γάμο σε στενό οικογενειακό κύκλο τον περασμένο Μάιο, ωστόσο επέλεξαν να γιορτάσουν το χαρμόσυνο γεγονός με τους αγαπημένους του ανθρώπους στο κυκλαδίτικο νησί.
Η βραδιά είχε έντονο ελληνικό χρώμα με το ζευγάρι να χορεύει πάνω σε τραπέζι και τον Ιταλό γαμπρό να κουνάει μια μεγάλη ελληνική σημαία υπό τους ήχους του Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη.
Από την πλευρά της η ηθοποιός ντυμένη στα λευκά, κάποια στιγμή τέλεσε και το έθιμο της ανθοδέσμης.
Όπως έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός Ευγενία Σαμαρά που ανέβασε το σχετικό βίντεο «ξαναβρεθήκαμε γιατί ξεχάσαμε την ανθοδέσμη».
Το γλέντι είχε και άλλα τραγούδια όπως το «Ζήλεια μου» της Χαρούλας Αλεξίου με φίλουυς του γαμπρού να αποτυπώνουν τις εικόνες γράφοντας «γκρέτσια» σε βίντεο που ανέβασαν στα social media.
Η ηθοποιός και ο μπασκετμπολίστας είχαν ήδη επισημοποιήσει τη σχέση τους με γάμο σε στενό οικογενειακό κύκλο τον περασμένο Μάιο, ωστόσο επέλεξαν να γιορτάσουν το χαρμόσυνο γεγονός με τους αγαπημένους του ανθρώπους στο κυκλαδίτικο νησί.
Η βραδιά είχε έντονο ελληνικό χρώμα με το ζευγάρι να χορεύει πάνω σε τραπέζι και τον Ιταλό γαμπρό να κουνάει μια μεγάλη ελληνική σημαία υπό τους ήχους του Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη.
Από την πλευρά της η ηθοποιός ντυμένη στα λευκά, κάποια στιγμή τέλεσε και το έθιμο της ανθοδέσμης.
Όπως έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός Ευγενία Σαμαρά που ανέβασε το σχετικό βίντεο «ξαναβρεθήκαμε γιατί ξεχάσαμε την ανθοδέσμη».
Το γλέντι είχε και άλλα τραγούδια όπως το «Ζήλεια μου» της Χαρούλας Αλεξίου με φίλουυς του γαμπρού να αποτυπώνουν τις εικόνες γράφοντας «γκρέτσια» σε βίντεο που ανέβασαν στα social media.
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