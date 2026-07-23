Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς
Τέλος ο Δακτύλιος λόγω καλοκαιριού, πότε αίρονται οι περιορισμοί
Τέλος ο Δακτύλιος λόγω καλοκαιριού, πότε αίρονται οι περιορισμοί
Ολοκληρώνεται ο φετινός κύκλος εφαρμογής του μέτρου ενόψει της θερινής περιόδου
Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την αναστολή του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ολοκληρώνεται ο φετινός κύκλος εφαρμογής του μέτρου ενόψει της θερινής περιόδου. Η λήξη του σηματοδοτεί προσωρινή ελάφρυνση για τους οδηγούς που κινούνται καθημερινά στους δρόμους της πρωτεύουσας.
Ο Δακτύλιος, που εφαρμόζεται από τις 20 Οκτωβρίου, θα πάψει να ισχύει μετά τις 24 Ιουλίου. Μέχρι τότε παραμένει ενεργό το σύστημα εναλλάξ κυκλοφορίας των οχημάτων, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας τους.
Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, τα οχήματα με πινακίδες που λήγουν σε 0, 2, 4, 6 και 8 μπορούν να κυκλοφορούν τις ζυγές ημερομηνίες, ενώ εκείνα με πινακίδες που λήγουν σε 1, 3, 5, 7 και 9 επιτρέπεται να κινούνται τις μονές ημερομηνίες.
Οι περιορισμοί ισχύουν εντός των ορίων του Μικρού Δακτυλίου, ο οποίος περικλείεται από τις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Συγγρού, Πειραιώς, Κωνσταντινουπόλεως και άλλους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας. Οι οδηγοί που κινούνται αποκλειστικά στις οριακές λεωφόρους εξαιρούνται από το μέτρο.
Το σύστημα εφαρμόζεται μόνο από Δευτέρα έως Παρασκευή και δεν ισχύει τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες ή σε ημέρες καθολικής απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Μετά την 24η Ιουλίου, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας θα διεξάγεται χωρίς περιορισμούς μονών – ζυγών. Η εφαρμογή του Δακτυλίου αναμένεται να επανέλθει το φθινόπωρο, με την έναρξη της νέας περιόδου ισχύος του μέτρου.
Ο Δακτύλιος, που εφαρμόζεται από τις 20 Οκτωβρίου, θα πάψει να ισχύει μετά τις 24 Ιουλίου. Μέχρι τότε παραμένει ενεργό το σύστημα εναλλάξ κυκλοφορίας των οχημάτων, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας τους.
Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, τα οχήματα με πινακίδες που λήγουν σε 0, 2, 4, 6 και 8 μπορούν να κυκλοφορούν τις ζυγές ημερομηνίες, ενώ εκείνα με πινακίδες που λήγουν σε 1, 3, 5, 7 και 9 επιτρέπεται να κινούνται τις μονές ημερομηνίες.
Οι περιορισμοί ισχύουν εντός των ορίων του Μικρού Δακτυλίου, ο οποίος περικλείεται από τις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Συγγρού, Πειραιώς, Κωνσταντινουπόλεως και άλλους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας. Οι οδηγοί που κινούνται αποκλειστικά στις οριακές λεωφόρους εξαιρούνται από το μέτρο.
Το σύστημα εφαρμόζεται μόνο από Δευτέρα έως Παρασκευή και δεν ισχύει τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες ή σε ημέρες καθολικής απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Μετά την 24η Ιουλίου, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας θα διεξάγεται χωρίς περιορισμούς μονών – ζυγών. Η εφαρμογή του Δακτυλίου αναμένεται να επανέλθει το φθινόπωρο, με την έναρξη της νέας περιόδου ισχύος του μέτρου.
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