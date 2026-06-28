Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συναυλία της Κέιτι Πέρι στο Βέλγιο: Όταν μου ανακοινώθηκε έφτιαχνα ήδη τα μαλλιά και το μακιγιάζ μου
Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συναυλία της Κέιτι Πέρι στο Βέλγιο: Όταν μου ανακοινώθηκε έφτιαχνα ήδη τα μαλλιά και το μακιγιάζ μου
Δόθηκε κυβερνητική εντολή εξαιτίας της κακοκαιρίας, δεν είχα καμία επιλογή, δήλωσε η τραγουδίστρια εκφράζοντας την απογοήτευσή της
Την τελευταία στιγμή ακυρώθηκε η συναυλία της Κέιτι Πέρι στο Βέλγιο, με την τραγουδίστρια να αποκαλύπτει πως βρισκόταν στα παρασκήνια και έφτιαχνε τα μαλλιά και το μακιγιάζ της όταν της ανακοινώθηκε.
Η τραγουδίστρια επρόκειτο να κλείσει το Werchter Boutique το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου, ωστόσο επικίνδυνες καιρικές συνθήκες οδήγησαν σε υποχρεωτική ακύρωση της συναυλίας για λόγους ασφαλείας.
Με ανάρτησή της στα social media, η Πέρι ξεκαθάρισε πως η απόφαση δεν ήταν δική της: «Δυστυχώς το σετ μου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω κυβερνητικής εντολής εξαιτίας της κακοκαιρίας και των ανησυχιών για την ασφάλεια του κοινού», έγραψε αρχικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτηση
Έπειτα η ίδια αποκάλυψε ότι βρισκόταν ήδη στα παρασκήνια και ετοιμαζόταν για την εμφάνισή της όταν ενημερώθηκε για την ακύρωση, τονίζοντας πως είναι «το ίδιο απογοητευμένη» με το κοινό της: «Βρισκόμουν στα παρασκήνια, στη μέση της προετοιμασίας κάνοντας μαλλιά και μακιγιάζ, όταν μου ανακοινώθηκε αυτή η είδηση και δεν είχα καμία επιλογή. Είμαι το ίδιο απογοητευμένη με εσάς. Δυστυχώς, αυτό είναι πέρα από τον έλεγχό μου, όμως η ασφάλεια και των 55.000 από εσάς είναι πάντα η απόλυτη προτεραιότητα. Λυπάμαι που δεν μπορώ να αλλάξω τον καιρό και λυπάμαι ακόμη περισσότερο που δεν μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί απόψε. Ανυπομονούσα να επιστρέψω μετά από 17 χρόνια - σκόπευα μάλιστα να φορέσω ξανά το ίδιο outfit από εκείνη τη συναυλία του 2009. Σας αγαπώ όλους και παρακαλώ να επιστρέψετε στα σπίτια σας με ασφάλεια», σημείωσε.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας έντονων καταιγίδων που αναμένονταν στην περιοχή, με στόχο την ασφαλή αποχώρηση των θεατών: «Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της πρόγνωσης καιρού, η οποία προβλέπει ισχυρές καταιγίδες από τα μεσάνυχτα και μετά, το νωρίτερο. Ο κυβερνήτης έχει επίσης εκδώσει σχετική ειδοποίηση. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί μετά την εμφάνιση του Pitbull. Η συναυλία της Κέιτι Πέρι δεν θα πραγματοποιηθεί. Με την πρόωρη λήξη του φεστιβάλ, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η αποχώρηση των επισκεπτών θα γίνει με ασφάλεια και τάξη, επιτρέποντας σε όλους να επιστρέψουν ήρεμα στα σπίτια τους. Η ασφάλεια και η υγεία όλων των παρευρισκομένων είναι πάντα η κορυφαία μας προτεραιότητα. Το Werchter Parklife θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο, όπως έχει προγραμματιστεί. Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Μείνετε ασφαλείς και τα λέμε αύριο».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η τραγουδίστρια επρόκειτο να κλείσει το Werchter Boutique το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου, ωστόσο επικίνδυνες καιρικές συνθήκες οδήγησαν σε υποχρεωτική ακύρωση της συναυλίας για λόγους ασφαλείας.
Με ανάρτησή της στα social media, η Πέρι ξεκαθάρισε πως η απόφαση δεν ήταν δική της: «Δυστυχώς το σετ μου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω κυβερνητικής εντολής εξαιτίας της κακοκαιρίας και των ανησυχιών για την ασφάλεια του κοινού», έγραψε αρχικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.
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Έπειτα η ίδια αποκάλυψε ότι βρισκόταν ήδη στα παρασκήνια και ετοιμαζόταν για την εμφάνισή της όταν ενημερώθηκε για την ακύρωση, τονίζοντας πως είναι «το ίδιο απογοητευμένη» με το κοινό της: «Βρισκόμουν στα παρασκήνια, στη μέση της προετοιμασίας κάνοντας μαλλιά και μακιγιάζ, όταν μου ανακοινώθηκε αυτή η είδηση και δεν είχα καμία επιλογή. Είμαι το ίδιο απογοητευμένη με εσάς. Δυστυχώς, αυτό είναι πέρα από τον έλεγχό μου, όμως η ασφάλεια και των 55.000 από εσάς είναι πάντα η απόλυτη προτεραιότητα. Λυπάμαι που δεν μπορώ να αλλάξω τον καιρό και λυπάμαι ακόμη περισσότερο που δεν μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί απόψε. Ανυπομονούσα να επιστρέψω μετά από 17 χρόνια - σκόπευα μάλιστα να φορέσω ξανά το ίδιο outfit από εκείνη τη συναυλία του 2009. Σας αγαπώ όλους και παρακαλώ να επιστρέψετε στα σπίτια σας με ασφάλεια», σημείωσε.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας έντονων καταιγίδων που αναμένονταν στην περιοχή, με στόχο την ασφαλή αποχώρηση των θεατών: «Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της πρόγνωσης καιρού, η οποία προβλέπει ισχυρές καταιγίδες από τα μεσάνυχτα και μετά, το νωρίτερο. Ο κυβερνήτης έχει επίσης εκδώσει σχετική ειδοποίηση. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί μετά την εμφάνιση του Pitbull. Η συναυλία της Κέιτι Πέρι δεν θα πραγματοποιηθεί. Με την πρόωρη λήξη του φεστιβάλ, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η αποχώρηση των επισκεπτών θα γίνει με ασφάλεια και τάξη, επιτρέποντας σε όλους να επιστρέψουν ήρεμα στα σπίτια τους. Η ασφάλεια και η υγεία όλων των παρευρισκομένων είναι πάντα η κορυφαία μας προτεραιότητα. Το Werchter Parklife θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο, όπως έχει προγραμματιστεί. Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Μείνετε ασφαλείς και τα λέμε αύριο».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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